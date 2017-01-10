Налог на имущество и земельный налог в РК можно уплачивать год спустя

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едридмадрид 10 Января 2017 в 12:28:32
Как известно, граждане республики, владеющие жильём на праве собственности, а земельными участками на праве собственности и аренды, ежегодно уплачивали налоги до 1 октября. Теперь же в статье НК данная норма заменена и звучит следующим образом: «Уплата налога производится в бюджет по месту нахождения объектов обложения не позднее 1 октября года, следующего за отчётным налоговым периодом».
Размер налогов рассчитывается по кадастровой стоимости имущества с применением специальных коэффициентов, в зависимости от места нахождения объекта.
Льготы предоставляются следующим лицам:
— Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам, удостоенным званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награждённым орденом Славы трёх степеней и орденом «Отан», многодетным матерям, удостоенным звания «Мать-героиня», награждённым подвеской «Алтын алқа», отдельно проживающим пенсионерам — в пределах 1000-кратного размера МРП* от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности;
— участникам ВОВ и приравненным к ним лицам, лицам, награждённым орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, а также лицам проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награждённым орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, инвалидам — в пределах 1500-кратного размера МРП* от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности;
— детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на период до достижения ими восемнадцатилетнего возраста;
— индивидуальным предпринимателям по объектам налогообложения, используемым в предпринимательской деятельности, за исключением жилищ и других объектов, по которым налоговая база определяется в соответствии со ст. 406, а исчисление — по ст. 409.
* Расчёт суммы налога по кратности МРП означает, что гражданин будет уплачивать налог не с полной стоимости имущества, а только за ту часть, которая останется после вычета указанных сумм, кратных 1 000 и 1 500 МРП.
http://mln.kz/content/nalog-na-imushchestvo-i-zemelnyi-nalog-v-rk-mozhno-uplachivat-god-spustya
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