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Экономика
Казахстанцы легализовали за рубежом имущество на $212 млн
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едридмадрид 10 Января 2017 в 15:56:14
АСТАНА, 10 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Сумма легализованного казахстанцами за рубежом имущества в рамках завершившейся в республике акции составила 70,2 млрд тенге ($212 млн). Об этом во вторник на заседании правительства Казахстана сообщил министр финансов республики Бахыт Султанов.

"Возможностями акции воспользовались свыше 140 тыс. граждан страны. Всего легализовано 5,7 трлн тенге ($17,3 млрд), из них денежными средствами 4,1 трлн тенге ($12,5 млрд) и имуществом 1,6 трлн тенге ($4,8 млрд) (по имуществу на территории Казахстана - 1 488 млрд тенге ($4,5 млрд), за рубежом - 70,2 млрд тенге ($212 млн)", - сообщил министр.

По данным Султанова, за рубежом легализовано 408 объектов недвижимости и 57 долей участия в юридических лицах в 32 странах: Австрия, Армения, Болгария, Белиз, Великобритания, Венгрия, Виргинские острова, Германия, Гонконг, Грузия, Испания, Италия, Китай, Кипр, Киргизия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, ОАЭ, Россия, США, Сингапур, Таиланд, Турция, Туркмения, Узбекистан, Чехия, Швейцария, Украина, Франция, Япония, Южная Корея.
Всего легализовано порядка 151 тыс. объектов недвижимости и 213 долей участия в юридических лицах.

По мнению главы Минфина, проведенная акция "окажет положительное влияние на активизацию экономических процессов в целом и на состояние финансового сектора в частности". В частности, вовлечение в легальный оборот 4,1 трлн тенге ($12,5 млрд) денежных средств "генерирует оценочно до 150 млрд тенге ($455 млн) налогов в год".
"Триллионные средства вошли в экономику. Это породило дополнительный потребительский или инвестиционный спрос. Они поддержали ВВП страны, с них платятся налоги", - отметил министр.

Акция по легализации имущества и денежных средств проводилась в Казахстане с 1 сентября 2014 года до 31 декабря 2016. Гражданам предлагалось легализовать скрываемое от государства имущество в виде денег, ценных бумаг и недвижимости

Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/3928934
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 10.01.2017 в 17:14:39   # 572157
Блин свою виллу во Флориде не успел легализовать!
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