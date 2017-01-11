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Экономика
В лишенном лицензии "Казинвестбанке" хранились пенсионные накопления казахстанцев
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danilov 11 Января 2017 в 10:51:13
В лишенном лицензии "Казинвестбанке" хранились пенсионные накопления казахстанцев, сообщает 31 Канал.

Как выяснилось, на депозите в финансовой организации ЕНПФ держал почти три миллиарда тенге. И вернутся ли они теперь на счета пенсионного фонда - большой вопрос.

По данным Kapital.kz, на начало декабря в "Казинвестбанке" было размещено 2 млрд. 900 миллионов тенге. В процентном выражении это лишь ничтожная часть пенсионных накоплений - 0,04 процента. Но в денежном - сумма, конечно, немалая. Как финрегулятор, зная о проблемах банка, разместил в нем депозит, не ясно.

Попадут ли пенсионные деньги под систему гарантирования вкладов, вопрос пока открытый. Но эксперты говорят, что это маловероятно, так как по законодательству фонд гарантирования депозитов должен компенсировать только вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей. ЕНПФ не относится ни к одной из этих категорий.

https://www.zakon.kz/4838580-v-lishennom-licenzii-kazinvestbanke.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 11.01.2017 в 10:57:27   # 572285
Я уже давно свыкся с мыслью, что рассчитывать на наши пенсионные накопления в старости не стоит. Эта афёра рано или поздно закончится. Всё разворуют и разбегутся.
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  Snake666 11.01.2017 в 11:06:17   # 572287
С самого начала было понятно, что это всё масштабная афера. С обязательной медицинской страховой, наверное тоже самое будет. Деньги за неё возьмут, а лечиться ещё дороже станет. Точнее лечить никто не будет, а будут планомерно выкачивать последнее, ещё и кредиты под это дело предлагая.
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  Алматынец 11.01.2017 в 12:01:30   # 572307
Наши дети - это наша пенсия. Вкладывайте в своих детей.
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  Викторовна 11.01.2017 в 12:10:57   # 572312
На детей расчитывать ? Мне их жаль. У молодых сейчас много своих проблем, поднимать своих детей , ипотека и ещё большой список много чего.
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  Hairless 11.01.2017 в 12:18:25   # 572315
Неплохо было бы эту сумму удержать с топ-менеджеров ЕНПФ.
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