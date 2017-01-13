Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Золото не устоит: цель - $1 тысяча
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 13 Января 2017 в 12:31:33
Аналитики из BNP Paribas и гонконгского фонда Rising Glory Finance предполагают, что драгметалл за год подешевеет и уйдет под $1 тыс. за тройскую унцию.
Именно эти аналитические дома давали самые точные прогнозы в прошлом квартале на цены драгметаллов. Теперь эксперты Rising Glory видят, что золото к концу года будет дешевле $1 тыс. за унцию.

Их коллеги из BNP Paribas стараются быть чуть осторожнее, полагая, что драгметалл хотя и опустится на некоторое время ниже этой отметки, но все-таки будет стараться выходить из-под нее. Последний раз золото стоило меньше $1 тыс. за унцию семь лет назад — в октябре 2009 г.

Главный стратег BNP Paribas на сырьевых рынках Гарри Чилингирян рассказал, что курс ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики идет вразрез с планами властей по смягчению налогово-бюджетной политики. Повышенные ставки по кредитам поддержат укрепление доллара, что также станет негативным фактором для золота.

Ранее сообщалось, что ФРС может повысить ставку трижды в 2017 г., тогда как избранный президент США Дональд Трамп пообещал снизить налоги и увеличить госрасходы, что в свою очередь может привести к скачку инфляции.

Сейчас золото торгуется на уровне $1200 за тройскую унцию, что на 0,4% выше закрытия предыдущего дня. В декабре цена драгметалла снижалась до $1123 за унцию.

Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/79849
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лысый 13.01.2017 в 12:38:18   # 573073
С нефтью что?!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь