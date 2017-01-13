Алкоголь в Казахстане подорожал

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DanKZ 13 Января 2017 в 12:32:00
Ранее принятыми поправками ставки акциза на алкогольную продукцию были установлены в размере 2000 тенге за 1 литр. Планируется поэтапное повышение акцизов и в последующие годы — в 2018 до 2275 тенге, в 2019 году — до 2550 тенге.
Кроме того, этими же поправками установлены ставки акциза на пиво и пивные напитки за 1 литр в 2017 году — 39 тенге/литр (прирост по сравнению к предыдущему году составит 50%), в 2018 году — 48 тенге (прирост 23 , в 2019 году — 57 тенге (прирост 18 .
«В Казахстане, начиная с 2000 года, установлена ставка акциза на пиво 26 тенге/литр, данная ставка акциза не менялась на протяжении последних 15 лет. Если в водке 1°С содержимого спирта несет 13,8 тенге акциза, то в пиве всего 4,8 тенге акциза. Соотношение акциза на пиво и акциза на водку составляет 2,9. При этом, средневзвешенный процент содержания спирта в пиве составляет 5,4 %. В связи с чем предложено установить ставку акциза на пиво, исходя из соотношения спирта в напитке, по аналогии со странами Европейского союза, соотношение которого составляет 2,4», — говорится в сообщении МНЭ РК.
В то же время, как отмечают в ведомстве, увеличение действующей ставки акциза на пиво в размере 100% (53 тенге за литр пива) может повлиять отрицательно на производителей пива. При этом рынок Казахстана является достаточно небольшим по сравнению с российским, где объем потребления алкогольной продукции в 12 раз больше.
https://365info.kz/2017/01/ministerstvo-natsekonomiki-nazvalo-minimalnye-tseny-na-alkogol/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Но кто не бросит, то хоть какая то польза с них будет.
Хотя есть конечно риски, что на тип "боярышника" перекинуться.
Я сам не пьющий, чего и всем желаю.
P.S. Я не закодирован, со здоровьем все ок, с доходами тоже. Просто уже 4-ый год не пью отраву. Даже на НГ, даже глотка шампанского.
alpha_portal 13.01.2017 в 12:57:24 # 573083
bozon house 13.01.2017 в 13:04:48 # 573085
Цитата: Dior от 13.01.2017 12:46:53
Хорошая новость. Хоть меньше бухать будут.
Но кто не бросит, то хоть какая то польза с них будет.
Хотя есть конечно риски, что на тип "боярышника" перекинуться.
Я сам не пьющий, чего и всем желаю.
P.S. Я не закодирован, со здоровьем все ок, с доходами тоже. Просто уже 4-ый год не пью отраву. Даже на НГ, даже глотка шампанского.
Хорошая новость. Хоть меньше бухать будут.
Но кто не бросит, то хоть какая то польза с них будет.
Хотя есть конечно риски, что на тип "боярышника" перекинуться.
Я сам не пьющий, чего и всем желаю.
P.S. Я не закодирован, со здоровьем все ок, с доходами тоже. Просто уже 4-ый год не пью отраву. Даже на НГ, даже глотка шампанского.
Цитата: Dior от 13.01.2017 12:46:53
Хорошая новость. Хоть меньше бухать будут.
Но кто не бросит, то хоть какая то польза с них будет.
Хотя есть конечно риски, что на тип "боярышника" перекинуться.
Я сам не пьющий, чего и всем желаю.
P.S. Я не закодирован, со здоровьем все ок, с доходами тоже. Просто уже 4-ый год не пью отраву. Даже на НГ, даже глотка шампанского.
Хорошая новость. Хоть меньше бухать будут.
Но кто не бросит, то хоть какая то польза с них будет.
Хотя есть конечно риски, что на тип "боярышника" перекинуться.
Я сам не пьющий, чего и всем желаю.
P.S. Я не закодирован, со здоровьем все ок, с доходами тоже. Просто уже 4-ый год не пью отраву. Даже на НГ, даже глотка шампанского.
Аналогично, три года подряд под Н.Г. один раз пил,вот первый год совсем не пью,без кодировок.Не курю,наркотики не употреблял и не употребляю(если не считать СМИ и интернет) П.с. Мне и так хорошо
Цитата: alpha_portal от 13.01.2017 12:57:24
Я наверно пропустил новость, но вчера заехал на заправку и прифигел... 95-ый по 157... жесть. Бензин подорожал что-ли? Был по 145... аж 12 тенге сходу
Я наверно пропустил новость, но вчера заехал на заправку и прифигел... 95-ый по 157... жесть. Бензин подорожал что-ли? Был по 145... аж 12 тенге сходу
98ой 159 тенге.
Бензин подняли автоматом всё на повышение пойдёт.
Все тарифы подняли на всё. Зарплаты так и остались.
Инфляция с динаминацией всё съедает. Не пейте не курите. Это ваше дело. А кушать каждый день хочется.
Кто не курит и не пьёт - тот здоровенький от голоду помрёт.
Шутка - но доля правды есть.
Молодец, я также буду встречать.
Пью и курю но в меру.
Помирать так с музыкой !
Цитата: Zoggyla от 13.01.2017 13:36:38
Вот сегодня, возьму селедочку,нарежу,посыплю зеленым лучком, добавлю постного маслица,отварю картошечки, намну с сольцой, достану из холодильника запотевшую бутылочку айдабульской, приготовлю бутербродики с семгой, накапаю в граненный стаканчик охлажденной водочки и по старой традиции встречу Старый Новый Год
Вот сегодня, возьму селедочку,нарежу,посыплю зеленым лучком, добавлю постного маслица,отварю картошечки, намну с сольцой, достану из холодильника запотевшую бутылочку айдабульской, приготовлю бутербродики с семгой, накапаю в граненный стаканчик охлажденной водочки и по старой традиции встречу Старый Новый Год
Если есть семга зачем селедочка ? . Приятного аппетита. ВСЕХ Со Старым Новым Годом ! .
Цитата: KAN13 от 13.01.2017 13:41:59Вот такое кулинарное извращение!
Если есть семга зачем селедочка ? . Приятного аппетита. Со Старым Новым годом ! .
Цитата: Zoggyla от 13.01.2017 13:36:38
Вот сегодня, возьму селедочку,нарежу,посыплю зеленым лучком, добавлю постного маслица,отварю картошечки, намну с сольцой, достану из холодильника запотевшую бутылочку айдабульской, приготовлю бутербродики с семгой, накапаю в граненный стаканчик охлажденной водочки и по старой традиции встречу Старый Новый Год
Вот сегодня, возьму селедочку,нарежу,посыплю зеленым лучком, добавлю постного маслица,отварю картошечки, намну с сольцой, достану из холодильника запотевшую бутылочку айдабульской, приготовлю бутербродики с семгой, накапаю в граненный стаканчик охлажденной водочки и по старой традиции встречу Старый Новый Год
Если есть семга зачем селедочка ? . Приятного аппетита. Со Старым Новым годом ! .
Цитата: Zoggyla от 13.01.2017 13:43:22А будете вопросы задавать, еще и баночку тунца вскрою.
Цитата: KAN13 от 13.01.2017 13:41:59Вот такое кулинарное извращение!
Если есть семга зачем селедочка ? . Приятного аппетита. Со Старым Новым годом ! .
Цитата: Zoggyla от 13.01.2017 13:36:38
Вот сегодня, возьму селедочку,нарежу,посыплю зеленым лучком, добавлю постного маслица,отварю картошечки, намну с сольцой, достану из холодильника запотевшую бутылочку айдабульской, приготовлю бутербродики с семгой, накапаю в граненный стаканчик охлажденной водочки и по старой традиции встречу Старый Новый Год
Вот сегодня, возьму селедочку,нарежу,посыплю зеленым лучком, добавлю постного маслица,отварю картошечки, намну с сольцой, достану из холодильника запотевшую бутылочку айдабульской, приготовлю бутербродики с семгой, накапаю в граненный стаканчик охлажденной водочки и по старой традиции встречу Старый Новый Год
Если есть семга зачем селедочка ? . Приятного аппетита. Со Старым Новым годом ! .
Viva la revo 13.01.2017 в 13:46:50 # 573106
Цитата: Zoggyla от 13.01.2017 13:36:38Красава!!!!
Вот сегодня, возьму селедочку,нарежу,посыплю зеленым лучком, добавлю постного маслица,отварю картошечки, намну с сольцой, достану из холодильника запотевшую бутылочку айдабульской, приготовлю бутербродики с семгой, накапаю в граненный стаканчик охлажденной водочки и по старой традиции встречу Старый Новый Год
Вот сегодня, возьму селедочку,нарежу,посыплю зеленым лучком, добавлю постного маслица,отварю картошечки, намну с сольцой, достану из холодильника запотевшую бутылочку айдабульской, приготовлю бутербродики с семгой, накапаю в граненный стаканчик охлажденной водочки и по старой традиции встречу Старый Новый Год
Цитата: Zoggyla от 13.01.2017 13:36:38
Вот сегодня, возьму селедочку,нарежу,посыплю зеленым лучком, добавлю постного маслица,отварю картошечки, намну с сольцой, достану из холодильника запотевшую бутылочку айдабульской, приготовлю бутербродики с семгой, накапаю в граненный стаканчик охлажденной водочки и по старой традиции встречу Старый Новый Год
Вот сегодня, возьму селедочку,нарежу,посыплю зеленым лучком, добавлю постного маслица,отварю картошечки, намну с сольцой, достану из холодильника запотевшую бутылочку айдабульской, приготовлю бутербродики с семгой, накапаю в граненный стаканчик охлажденной водочки и по старой традиции встречу Старый Новый Год
Завязывай , чуть слюной не подавился...
Цитата: Moro от 13.01.2017 13:51:27
Завязывай , чуть слюной не подавился...
Цитата: Zoggyla от 13.01.2017 13:36:38
Вот сегодня, возьму селедочку,нарежу,посыплю зеленым лучком, добавлю постного маслица,отварю картошечки, намну с сольцой, достану из холодильника запотевшую бутылочку айдабульской, приготовлю бутербродики с семгой, накапаю в граненный стаканчик охлажденной водочки и по старой традиции встречу Старый Новый Год
Вот сегодня, возьму селедочку,нарежу,посыплю зеленым лучком, добавлю постного маслица,отварю картошечки, намну с сольцой, достану из холодильника запотевшую бутылочку айдабульской, приготовлю бутербродики с семгой, накапаю в граненный стаканчик охлажденной водочки и по старой традиции встречу Старый Новый Год
Завязывай , чуть слюной не подавился...
Для любителей есть сайт www.pivodoma.kz
Сладкая Вата 13.01.2017 в 14:22:45 # 573126
Хоть закарайте меня теперь