Алкоголь в Казахстане подорожал

Хорошая новость. Хоть меньше бухать будут.Но кто не бросит, то хоть какая то польза с них будет.Хотя есть конечно риски, что на тип "боярышника" перекинуться.Я сам не пьющий, чего и всем желаю.P.S. Я не закодирован, со здоровьем все ок, с доходами тоже. Просто уже 4-ый год не пью отраву. Даже на НГ, даже глотка шампанского.