Жадность не порок На чем экономят миллиардеры

Однажды Генриетта всю ночь искала потерянную почтовую марку ценой в два цента. Когда ее маленький сын сломал ногу, Гетти потратила несколько дней, чтобы определить его в бесплатную больницу для бедных, в результате ногу мальчику ампутировали.

Она скончалась в возрасте 82 лет — ее хватил удар во время перебранки с кухаркой, переплатившей за молоко.