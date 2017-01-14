В Казахстане на утилизацию сдали уже около 6 тысяч старых автомобилей

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tod777 14 Января 2017 в 18:30:52
Об этом сообщил управляющий директор ТОО «Оператор РОП» Рустам Темирбек, передает BNews.kz.
Прием старых автомобилей осуществлялся по двум категориям: первая категория – полная комплектация 150 тысяч тенге и не полная комплектация – 48 тысяч тенге. За короткий промежуток времени, а это примерно 30 рабочих дней с 21 ноября по 30 декабря было собрано 5665 автомобилей.
Лидером по приему старых автомобилей стал город Шымкент. Более чем за месяц там было собрано 764 автомобиля. На втором месте – Костанай, где собрали 688 машин. Замкнул тройку Алматы, где было выкуплено 496 старых авто. По итогам 2016 года участникам программы утилизации в качестве денежной компенсации выплачено порядка 850 млн тенге.
«Самые популярные модели, как мы и предполагали, это авто советского производства, российского. Это копейки, пятерки, шестерки, ГАЗ 3110. Самым старым автомобилем стал москвич 1948 года, который был сдан в городе Уральск, и самым молодым – автомобиль 2007 года. Средний возраст автомобилей варьируется от 25 до 30 лет», - сообщил Рустам Темирбек.
Также он отметил, что пункты сбора оператора РОП готовятся к приему старых автомобилей по программе стимулирования сдачи ВЭТС (выдача сертификатов) и планируемому на июнь 2017 года приему грузовых автомобилей.
"Также в 2016 году министерством энергетики была одобрена денежная квота на выкуп 10 тысяч автомобилей. Как я уже сказал, 5665 автомобилей были выкуплены в 2016 году, соответственно, остаток квоты переходит на 2017 год. Мы планируем продолжить принимать данные авто уже с 16 января 2017 года. Но при этом, хотелось бы отметить, что такие регионы, как Костанай, Актобе и Уральск освоили свою квоту. И там временно прием не будет происходить. Но хотелось бы сразу успокоить жителей данных регионов, на текущий момент мы утверждаем в министерстве энергетики дополнительную квоту на 2017 год. По нашим планам, с 25 января будет одобрена новая квота, и мы начнем в этих регионах принимать автомобили. Вообще, в этом году мы, в среднем, планируем принимать порядка 3500 авто в месяц, поэтому, я думаю, все желающие смогут сдать автомобили в этом году. Мы планируем, что такого ажиотажа не будет", - подытожил Р.Темирбек.
http://www.zakon.kz/4839127-v-kazakhstane-na-utilizaciju-sdali-uzhe.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Нашел три щенка совсем маленькие .Глаза не открытые совсем. Кто то выбросил.
Дня 3 -7 отроду. Не знаю что делать - жалко. Кто знает куда отвезти можно - адрес ???
Какой нибудь приют для животных или что то в этом роде .