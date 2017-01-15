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Экономика
Правительству РК предложили передать пенсионные активы ЕНПФ частным компаниям
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Гость 15 Января 2017 в 22:55:01
«На наш взгляд, это послужит толчком для развития конкурентного рынка пенсионных услуг», - отметила председатель совета директоров АО «ЕНПФ» Дина Галиева.

В рамках реализации поручения Президента РК Национальным Банком разработаны предложения по вопросу передачи пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям. На сегодняшний день находятся на стадии принятия решения Правительством РК. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщила председатель совета директоров АО «ЕНПФ» Дина Галиева, передает корреспондент Zakon.kz.

«Предложения Национального Банка предусматривают: повышение заинтересованности населения в планировании своей пенсии через вовлечение вкладчиков в процесс управления пенсионными активами; снижение концентрации системных рисков и исключение конфликт интересов, возникающих у государственных органов при управлении частными пенсионными накоплениями», - пояснила Д. Галиева.

Она также рассказала о предложении предоставить вкладчику выбор инвестиционной стратегии и частной управляющей компании.

«На наш взгляд, это послужит толчком для развития конкурентного рынка пенсионных услуг. В свою очередь, работа в конкурентной среде будет стимулировать управляющие компании к получению бόльшего инвестиционного дохода, повышению качества обслуживания вкладчиков, осуществлению инвестиций на рыночных условиях», - сказала она.

«Реализация данных предложений требует внесения соответствующих изменений в законодательство Республики Казахстан. Поэтому окончательное решение по ним еще не принято», - заключила Д. Галиева.

Кубатбек Туратбеков
http://www.zakon.kz/4839162-pravitelstvu-rk-predlozhili-peredat.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lokidogma 15.01.2017 в 23:24:24   # 573475
Да уж если под руководством государства воруют, значит скоро наших денег вообще след простынет . Копите ребята отдельно в золоте. Пенсии к старости не видать как и волос на спине
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  Прапор 15.01.2017 в 23:37:31   # 573480
одним золотом сыт не будешь, дети, внуки, вот куда вкладывать надо, в реальные активы . Не, ну конечно "пару штук" и в золоте надо держать.
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  старик 15.01.2017 в 23:51:01   # 573483
Реформу пенсионной системы провели, а теперь не знают что с этой системой делать: что ни сделают-все не в пользу пенсионеров. Попробуйте еще в частные руки отдать.
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  vvka 16.01.2017 в 00:19:42   # 573484
Из пустого в порожнее. Были пенсионные фонды в частных руках - банках. Объединили в один, слили 5 млрд тенге (типа менеджер своровал - хотя понятно, что здесь белыми нитками шито. Всем известно, что только одна компания управляет всеми ресурсами КЗ, от нефти до барахолок - называется "Семья и КО") - и теперь думают, как не наступить на грабли в виде недовольства народных масс. Как же вы заеб"ли...
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  PHATik 16.01.2017 в 02:06:29   # 573485
Кто если забыл, было года 2 назад списание 100 млрд тенге с пенсионных вкладов, чистили мусорные активы. У меня лично тогда списали около 40000 тенге, было недовольство и т.д., потом все стихло. Сейчас замутили показуху с главой ЕНПФа, теперь под шум хотят отдать обратно в частные руки. Что происходит, реально и так инфляция, девальвация в особенности съедает наши сбережения, потому что тенге очень слабая валюта, так и теперь сами накопления тусуют с одних рук в другие. Поставлю 100$ на то что если отдадут в частные руки, они тоже спишут немалую сумму на чистку мусорных активов. Лучше бы наши деньги тупо в банки отдавать на депозиты и то толку намного больше. Реально кто доживёт до старости тех просто пошлют с пенсионкой. Нет гарантий никаких.
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  Сила 16.01.2017 в 03:04:01   # 573486
Че творится в КЗ это пиздец какой то, блять на столько стыдно за него, унижают как хотят...
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  LeXx 16.01.2017 в 03:34:01   # 573487
Накопления, точнее их остатки, не побывали пока только в одном всем известном месте.
Надо ввести меру наказания за воровство как в Китае. Тогда на все проекты будет хватать средств.
Пока реального спроса нет, так всё и будет.
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  Денис222 16.01.2017 в 04:44:15   # 573488
"Кто ж его посадит, он же памятник" всплыло в памяти, наш памятник против себя закон принимать не будет! Даже и не мечтайте.
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