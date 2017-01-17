Петр Своик о пенсионных деньгах: «Расслабьтесь и забудьте!»

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едридмадрид 17 Января 2017 в 12:10:07
- С пенсионной системой такой швах, что, видимо, ни с чем не разберутся, и все грохнут, - пошутил Петр Своик. - Самое возмутительно это то, что Единый накопительный пенсионный фонд, который пару лет назад создавали с большим скандалом, теперь опять думают передать в частные руки. То есть если можно над чем-нибудь самым бессовестным и бездарным способом издеваться, так это издевательство над пенсионными деньгами.
Поэтому лучший совет – относитесь к пенсионным фондам, как к благотворительности. У всех, кто официально работает, не спрашивая, забирают 10%. Считайте, что это такой налог на бедность властям и олигархам, потерянные деньги. В результате, конечно, сколько-то будут платить тем, кому пенсия предстоит в ближайшие годы. Им выплатят заведомо меньше, чем покупательская стоимость того, что у них отбирали всю трудовую жизнь. Но что-то получат все равно, не 10% от прежней зарплаты, так 9 или 8. А те, кто помоложе, пусть вообще забудут про накопление пенсии. Когда они доживут до пенсионного возраста, будет уже совсем другая история. Относиться к этому надо философски. Вы ведь подаете нищим, оставляете чаевые в ресторане.
- Зачем нужна была накопительная пенсионная система, на ваш взгляд?
- На самом деле пенсионная накопительная система не имеет отношения к пенсиям. Когда ее замутили в 1998 году, предполагалось, что она заменит солидарную систему. Солидарная система как была, так и есть. Ничего не получилось, не заменила. Любой казахстанец, который выходит на пенсию, получает очень-очень маленькую, но все-таки солидарную пенсию за счет того, что с него предыдущие годы забирали по 10%. Поскольку правительство еще хоть как-то опасается народного недовольства, старается что-то выплачивать.
- Пенсионные деньги не могут полностью растаять?
- В законе есть норма о том, что людям, выходящим на пенсию, все-таки компенсируют инфляцию. Понятно, что реальная инфляция ниже роста цен, но что-то им все-таки компенсируют.
- Получается, что молодежи нужно сейчас думать о том, что в старости может не хватить пенсии на лекарства?
- Я уже 10 лет живу на пенсии. Мне моей пенсии хватает на две заправки автомашины и все. Немного поддерживает общественная деятельность, консультации по вопросам тарифов и энергетики. Совет молодым - рожайте и учите детей. Эти вложения надежнее, чем в накопительные фонды.
Татьяна Токарь https://timeskz.kz/20275-petr-svoik-o-pensionnyh-dengah-rasslabtes-i-zabudte.html
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Во-во! Все время так говорю, вот и авторитетный болтолог подтверждает
alpha_portal 17.01.2017 в 12:42:14 # 573926
Цитата: Пришелец от 17.01.2017 12:50:41
Так было всегда. Родители копили на сберкнижку до 18лет в итоге 4тенге в за место новой Явы. И тут тоже самое один в один.
Так было всегда. Родители копили на сберкнижку до 18лет в итоге 4тенге в за место новой Явы. И тут тоже самое один в один.
Так было не всегда
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Для начала разъяснение, откуда брались средства для пенсионных выплат в СССР. Из взносов предприятий в государственное социальное страхование. Взносы уплачивались без каких-либо вычетов из зарплаты. Более того, даже отсутствие таких взносов не лишало рабочих и служащих права на пенсию.
Пенсия по возрасту на общих основаниях устанавливалась при достижении мужчинами 60 лет, а женщинами 55 лет, при общем стаже работы не менее 25 и 20 лет соответственно.
Пенсия по возрасту при неполном стаже работы назначалась рабочим и служащим при наличии следующих условий: а) достижение пенсионного возраста (см. выше) в период трудовой деятельности, б) если они проработали в общей сложности не менее пяти лет, в) непосредственно перед выходом на пенсию проработали не менее трех лет, г) обратились за пенсией не позже месячного срока со дня прекращения работы. Отметим, что к этой пенсии надбавки не начислялись.
Льготные пенсии, а также персональные, мы здесь рассматривать не будем. Историю развития советской пенсионной системы тоже оставим за пределами данной заметки.
По единой шкале пенсия по возрасту на общих основаниях для рабочих и служащих исчислялась так (1980-е годы):
Месячный заработок в рублях | В % к заработку | Наименьший размер пенсии в рублях
До 50 руб. - 85% от заработка - 40 руб.
От 50 до 60 руб. - 75% к заработку - 42 руб. 50 коп.
От 60 до 80 руб. - 65% к заработку - 45 руб.
От 80 до 100 руб. - 55% к заработку - 52 руб.
От 100 и выше - 50% к заработку - 55 руб.
Максимальный размер пенсии по возрасту на общих основаниях составлял 120 рублей.
Пенсионерам по возрасту при неполном стаже работы пенсии рассчитывали следующим образом: a разделить на 300 умножить на b, где а - полная пенсия исчисленная из среднемесячного заработка, 300 - нужный общий стаж в месяцах (25 лет по 12 месяцев - для мужчин, для женщин вместо числа 300 будет 240, т.е. 20 лет в месяцах), b - число месяцев имеющегося стажа.
К стандартной пенсии полагались еще и надбавки (это не касалось пенсионеров с неполным стажем работы).
Надбавка 1: За непрерывный стаж работы (больше 15 лет) - 10%.
Надбавка 2: За длительный стаж работы (свыше 35 лет у мужчин и свыше 30 лет у женщин) - 10%
Обе надбавки не могли быть начислены одновременно. Либо первая, либо вторая.
Надбавка 3: За длительный непрерывный стаж на одном предприятии (25 лет) при длительном общем стаже (35 лет) - 20%
Эта надбавка не могла быть начислена с другими надбавками.
Пенсии в СССР исчислялись из полного заработка, а не из суммы, которую получали на руки после удержания подоходного налога.
Сельским жителям назначалась пенсия на 15% меньше, чем рабочим и служащим. То есть, максимальная пенсия для этой категории граждан составляла 102 рубля, а минимальная - 34 рубля. В тоже время, сельчане имели определенное преимущество перед рабочими и служащими. Дело в том, что работающие сельские пенсионеры получали пенсию полностью, не взирая на размер их заработка. У рабочих и служащих с этим было посложнее - работающий пенсионер не мог иметь общий доход (пенсия+зарплата) свыше определенной суммы. В случае превышения лимита пенсия снижалась на размер этого самого превышения.
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