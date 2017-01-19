Деньги пенсионеров - не просто бумага

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GoodZone 19 Января 2017 в 10:14:47
Арест председателя правления ЕНПФ - едва ли не главная экономическая новость последних дней. Руслан ЕРДЕНАЕВ был помещен в следственный изолятор аккурат перед Новым годом и встречал праздник за решеткой. Сейчас его подозревают в хищении 5 миллиардов тенге. На эти деньги пенсионный фонд приобрел облигации компании “Бузгул Аурум”, занимающейся добычей золота, а потом неожиданно выяснилось, что эта сделка была незаконной. И удивляет больше всего легкость, с которой господин Ерденаев разбрасывал по сторонам пенсионные миллиарды. Впрочем, столь прохладное отношение к накоплениям казахстанцев за Русланом Сериковичем наблюдается не в первый раз.
О компании “Казахстан Кагазы” - крупнейшем отечественном производителе картона и бумаги - наша газета писала не раз, в том числе и в связи со скандалом вокруг пенсионных денег.
Вот уже семь лет руководит предприятием гражданин Великобритании и Испании Томас Матеос ВЕРНЕР, и именно в его эпоху фирма решила не возвращать пенсионерам их деньги. Дело в том, что облигации “Казахстан Кагазы” пользовались большим спросом у частных пенсионных фондов. Когда появился Единый фонд и все активы пересчитали, выяснилось, что ценных бумаг производителя картона собралось более чем на 12 миллиардов! Поскольку предприятие работает в нормальном режиме - макулатура перерабатывается, гофротара выпускается, то такое вложение средств можно было бы считать удачным. Однако в позапрошлом году господин Вернер принял решение не платить дивиденды по очередному купону, что повлекло так называемый дефолт. После этого облигации убрали с Казахстанской фондовой биржи в “мусорную корзину”, и торги по ним больше не проводятся.
И как бы грустно это ни звучало, к этому все и шло. Томас Матеос Вернер управляет предприятием с 2009 года, и за этот период в “Казахстан Кагазы” постоянно происходят какие-то странности. Например, в 2014-м, когда предприятие остро нуждалось в денежных средствах для погашения долгов, Вернер беспричинно выкупил у своего знакомого, бывшего члена совета директоров Джона ХАББАЗА, его пакет акций почти за 8 миллионов долларов в то время, когда на бирже цена этих акций была втрое меньше! Получается, компания необоснованно переплатила целых 6 миллионов долларов. Не вывод ли это средств из компании?
Другой эпизод был связан с поставщиками макулатуры. По документам сырье на предприятие привозили десятки индивидуальных предпринимателей, это давало заводу возможность существенно снизить налоги и бесконтрольно увеличить на бумаге расходы на закуп. Вот только проведенная правоохранительными органами проверка установила, что ИП были зарегистрированы на подставных лиц, часть которых работала в “Казахстан Кагазы”. То есть боссы с помощью фирм-однодневок выводили миллионы тенге с предприятия. И как итог - часть ИП были признаны лжепредприятиями, а акционерному обществу доначислили очень большую сумму налога.
Еще одна статья расходов в “Казахстан Кагазы” была связана с привлечением иностранных консультантов. Американцы, голландцы, немцы, украинцы учили наших соотечественников правильно собирать макулатуру (видимо, это высшая математика, недоступная неграмотным соотечественникам). Ни одна “консультация” не была внедрена и, соответственно, не принесла ни одного тенге прибыли. А списывались на таких горе-консультантов сотни тысяч долларов, которые успешно и официально переводились за рубеж.
Господину Вернеру настолько понравилась схема с фиктивным приглашением иностранцев, что он даже ввел в совет директоров двух граждан России. Один из них оказался… землемером из села Лобучаны Чеховского района Московской области. Сергей ГАНЖА никогда в бумажной индустрии не работал, а у себя дома трудился частным кадастровым инженером. За какие заслуги он был включен в совет директоров казахстанского производителя картона, история умалчивает. Что он там мог советовать, с чем спорить, что предлагать, ни разу не посетив наш край? Также независимым директором в совете был назначен сосед Сергея Ганжи из того же поселка Лобучаны Андрей НАДЕЙКИН.
Вот и получается, что ключевые решения о работе бумажного гиганта, о сроках погашения долгов перед пенсионерами, о капиталовложениях, могущих принести прибыль, принимали два приятеля из подмосковного села с населением 9 тысяч человек, никогда даже не посещавшие это предприятие.
Несмотря на ухудшение финансовой ситуации, Томас Вернер охотно перегонял своим материнским компаниям, где сам же и был полноправным хозяином, так называемую финансовую помощь. Так, за несколько лет из АО “Казахстан Кагазы” в АО “Kazakhstan Investments” было перечислено до 7 миллиардов тенге! Это при том, что по кредитам предприятие не платило, дивиденды по облигациям не гасило. Зато “мама”, ничего не производя, разбогатела на кругленькую сумму. Ну или тот, кто фактически руководил этими фирмами.
И вот таких странных историй про “Кагазы” можно набрать не то что на отдельный выпуск газеты, а на целую книгу. Например, господин Вернер взял на себя обязательство дополнительно внести в уставный капитал компании 5 миллионов долларов и тем самым уменьшить риски пенсионеров - на этих условиях ему разрешили реструктуризацию задолженности по облигациям. Но деньги эти в компанию так и не попали.
Карасайский районный суд заподозрил Вернера в мошенничестве и вынес частное определение по этому поводу - в действиях руководителя предприятия усмотрел признаки преступления. В итоге было возбуждено уголовное дело, по которому ЕНПФ признан потерпевшим. И Ерденаев об этом точно не мог не знать.
Но вот что главное - несмотря на шлейф скандалов, уголовных и гражданских дел, явно неэффективное управление компанией, Томас Матеос Вернер почему-то оказался весьма симпатичен руководству Единого пенсионного фонда.
Так как руководитель “Казахстан Кагазы” принял решение не платить держателям облигаций, был объявлен дефолт по ценным бумагам. Компания была признана несостоятельным должником, началась так называемая процедура реабилитации. Кредиторы - а это не только пенсионный фонд, но еще и страховые компании, банки второго уровня и простые граждане - собрались все вместе, чтобы обсудить механизм управления компанией-должником. Естественно, что подавляющее большинство участников выступило за то, чтобы немедленно отстранить скомпрометировавших себя действующих топ-менеджеров от управления бумажным комбинатом. И в этом есть логика: если руководители довели предприятие до дефолта, то их, без всякого сомнения, нужно убирать.
И вот здесь свою позицию обозначил пенсионный фонд. Поскольку ЕНПФ является главным держателем облигаций и ему “Казахстан Кагазы” должен больше, чем всем остальным, то за представителем пенсионного фонда было последнее слово. И в ЕНПФ приняли решение поддержать действующих менеджеров компании, поэтому Вернера и его команду оставили руководить “Казахстан Кагазы” и дальше.
Начальник управления инвестиционного анализа и проблемных активов ЕНПФ Абай ДЖАИКБАЕВ дал понять “товарищам по несчастью”, что интересы пенсионного фонда стоят выше, чем интересы всех остальных кредиторов. Кроме того, не без участия ЕНПФ в совете директоров появился новый независимый директор. Впоследствии он будет допрошен в правоохранительных органах, где расскажет любопытную историю о том, как ему приносили документы на подпись, а он их подмахивал, не особо вдаваясь в подробности. Из органов, кстати, ушло представление на имя Руслана Ерденаева - от руководителя ЕНПФ потребовали устранить причины, способствующие причинению ущерба его организации. Проще говоря, навести уже порядок с этим Вернером. Но, как мы видим, ничего не изменилось.
И даже если Руслан Серикович не читает газет и не бывает в Интернете, он все равно был прекрасно осведомлен обо всех скандалах, случившихся в “Казахстан Кагазы”. Об этом ему сообщали правоохранительные органы, ему приходили частные определения из судов, а представитель других потерпевших более 40 минут на личном приеме объяснял, что из себя представляет господин Вернер. Председатель правления ЕНПФ обещал разобраться, но ничего в итоге делать не стал.
Также руководитель фонда не привел ни одного аргумента, что именно Томас Вернер спасет картонное производство и вернет пенсионерам 12,7 миллиарда тенге. И пусть иностранец не платил дивиденды, пусть выводил миллиарды в принадлежащие ему компании, пусть не выполнял обязательства по увеличению уставного капитала, пусть приглашал в совет директоров не специалистов, а землемеров из подмосковной деревни. Все это нисколько не смущало Руслана Ерденаева, он слушать никого не хотел. Требования других держателей облигаций, настаивающих на смене Вернера, полностью игнорировались. Вот только интересно - бескорыстно ли? Ведь с точки зрения здравого смысла отстранение Вернера от руководства - единственное решение, защищающее наших пенсионеров в этой ситуации.
И хорошо бы теперь сотрудникам КНБ, расследующим дело о хищении 5 миллиардов через компанию “Бузгул Аурум”, обратить свое внимание и на работу ЕНПФ с “Казахстан Кагазы”. Что интересно, топ-менеджеры “Бузгул Аурум”, также задержанные по подозрению в хищениях, дефолт допустить просто не успели, то есть теоретически они еще могут вернуть деньги в пенсионный фонд. А вот руководители “Казахстан Кагазы” не платят по счетам уже длительное время, но при этом остаются на своих должностях, и в следственный изолятор их не сажают. Нет ли здесь заинтересованности со стороны бывших начальников пенсионного фонда?
Да и новому председателю правления ЕНПФ Нурбуби НАУРЫЗБАЕВОЙ неплохо бы вникнуть в ситуацию по облигациям “Казахстан Кагазы”, встретиться с другими держателями ценных бумаг и понять, есть ли шанс вернуть более 12 миллиардов казахстанским пенсионерам. Ее предшественник, как мы теперь понимаем, руководствовался совсем иными целями и задачами.
Михаил КОЗАЧКОВ
http://www.time.kz/articles/strana/2017/01/18/dengi-pensionerov-ne-prosto-bumaga
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bozon house 19.01.2017 в 10:29:11 # 574689