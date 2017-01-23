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Qazkom и «Народный» начали переговоры о некой сделке
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danilov 23 Января 2017 в 14:59:07
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tchelovek
23.01.2017 в 15:17:56
# 575489
Quote:
Qazkom и «Народный» начали переговоры о некой сделке
Сливать деньги в общий котёл или нет?
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