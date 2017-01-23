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Экономика
Корейский банк намерен продать акции Банка ЦентрКредит
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едридмадрид 23 Января 2017 в 15:38:14
АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Корейский Kookmin Bank намерен продать свою долю в казахстанском «Банке ЦентрКредит (БЦК), сообщает The Korea Times.

По данным издания, корейский банк подтвердил в воскресенье, что проведет переговоры о продаже  акций Банка ЦентрКредит  на собрании совета директоров на этой неделе в Казахстане.

Kookmin Bank (Кукмин банк) - один из крупнейших банков Южной Кореи по размеру активов и рыночной капитализации. Доля KB в капитале БЦК составляет 41,9%. 41,9-процентную долю в БЦК корейский банк купил в 2008 году за 939,2 млрд вон. Международная финансовая корпорация IFC, входящая в Группу Всемирного банка,  приняла участие в сделке в качестве совместного инвестора. Корпорация владеет 10-процентной долей в БЦК.

Служба финансового надзора Кореи 19 августа 2010 года оштрафовала руководителей и сотрудников Kookmin Bank за ошибки, допущенные при управлении банком и приведшие к убыткам. В частности, руководству Kookmin Bank вменялось в вину приобретение акций БЦК  в августе 2008 года - в период глобального финансового кризиса.

В результате первый руководитель банка Канг  Чунг Вон был уволен с занимаемой должности в 2010 году.

БЦК входит в пятерку крупнейших игроков в банковском секторе Казахстана.

«Мировой финансовый кризис ударил по банку, который активно участвует в ипотечном бизнесе. Стоимость акций Кукмин банка в БЦК упала еще больше после того, как в Казахстане произошла  девальвация тенге в 2014 году», - говорится в публикации.
 
http://www.inform.kz/ru/koreyskiy-bank-nameren-prodat-akcii-banka-centrkredit_a2991687
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