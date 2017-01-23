Корейский банк намерен продать акции Банка ЦентрКредит

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едридмадрид 23 Января 2017 в 15:38:14
По данным издания, корейский банк подтвердил в воскресенье, что проведет переговоры о продаже акций Банка ЦентрКредит на собрании совета директоров на этой неделе в Казахстане.
Kookmin Bank (Кукмин банк) - один из крупнейших банков Южной Кореи по размеру активов и рыночной капитализации. Доля KB в капитале БЦК составляет 41,9%. 41,9-процентную долю в БЦК корейский банк купил в 2008 году за 939,2 млрд вон. Международная финансовая корпорация IFC, входящая в Группу Всемирного банка, приняла участие в сделке в качестве совместного инвестора. Корпорация владеет 10-процентной долей в БЦК.
Служба финансового надзора Кореи 19 августа 2010 года оштрафовала руководителей и сотрудников Kookmin Bank за ошибки, допущенные при управлении банком и приведшие к убыткам. В частности, руководству Kookmin Bank вменялось в вину приобретение акций БЦК в августе 2008 года - в период глобального финансового кризиса.
В результате первый руководитель банка Канг Чунг Вон был уволен с занимаемой должности в 2010 году.
БЦК входит в пятерку крупнейших игроков в банковском секторе Казахстана.
«Мировой финансовый кризис ударил по банку, который активно участвует в ипотечном бизнесе. Стоимость акций Кукмин банка в БЦК упала еще больше после того, как в Казахстане произошла девальвация тенге в 2014 году», - говорится в публикации.
http://www.inform.kz/ru/koreyskiy-bank-nameren-prodat-akcii-banka-centrkredit_a2991687
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