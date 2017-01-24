Резкое увеличение числа буровых в США прервало рост цен на нефть

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едридмадрид 24 Января 2017 в 11:36:38
Нефтяные котировки на бирже ICE в понедельник перешли к снижению после трех дней роста. Стоимость барреля нефти марки WTI 23 января опустилась до $52,57 (на 1,22% ниже уровня закрытия предыдущих торгов), цена барреля Brent — до $54,91 (минус 1%).
Эксперты Bloomberg связывают изменение тренда с резким увеличением числа работающих в Северной Америке буровых установок. По данным Baker Hughes, за неделю с 14 по 20 января 2017 года в США было введено в эксплуатацию 29 новых нефтедобывающих установок, что стало максимальным показателем с апреля 2013 года. В Канаде за ту же неделю число качающих нефть буровых выросло на 23 штуки.
По данным на 20 января в США насчитывалась 551 буровая, на которой велась добыча нефти, что на 41 установку, или 8%, больше, чем было годом ранее. В Канаде 20 января нефть добывали на 193 буровых, за год число работающих установок выросло на 44% (+59 единиц).
http://www.rbc.ru/economics/23/01/2017/5885d4d69a7947081afcc898?from=main
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 24.01.2017 в 13:01:14 # 575752
а теперь прикиньте что будет если арабская нефть станет ненужной в США ( своей полно будет) , и по какой цене тогда арабы будут продавать свою нефть чтоб покупали ,
ждемс ,цену за бочку нефти ниже бутылки простой питьевой воды