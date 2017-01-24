Дуйсенова о дороговизне лекарств: Это же рынок!

"Если это по лекарственным средствам, которые мы закупаем в рамках бесплатной медицинской помощи" - а это что за лекарства и кому предназначены? я не знал, что у нас есть гипотетическая возможность получать бесплатные лекарства, всегда за свои кровные покупал... может кто просвятит что да как?