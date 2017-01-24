Дуйсенова о дороговизне лекарств: Это же рынок!

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Гоги80 24 Января 2017 в 17:24:53
«Закупаемые по программе бесплатной базовой медицинской помощи лекарства мы приобретаем в России, если у них идет подорожание, то у нас тоже идет удорожание. А цену на лекарства, реализуемые в аптеках, мы не можем регулировать», - сказала Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.
Вместе с тем министр напомнила, что Казахстан с 2015 года перешел на референтное ценообразование.
«Если это по лекарственным средствам, которые мы закупаем в рамках бесплатной медицинской помощи, все цены я могу сказать ниже (российских), потому что мы с 2015 года перешли на референтное ценообразование. По этим ценам мы рассматриваем цены России, Беларуси, внутренние казахстанские цены, плюс пять стран Европы. Поэтому по закупаемым лекарствам мы можем конкретно сказать - какие цены и почему. В прошлом и позапрошлом годах закупали лекарственные средства почти по ценам 2014 года. Контроль осуществляется. Мы полностью регулируем цены лекарственных препаратов, которые закупаем в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. А другие - это же рынок, каждый дистрибьютор сам заключает договор с производителем, привозит сюда и на розничном рынке продает», - пояснила Тамара Дуйсенова.
Глава МЗСР также отметила, что на сегодня объем отечественного фармацевтического рынка составляет около 360 млрд тенге.
«Из них 160 млрд тенге государство закупает, на это цены определены, а на 280 млрд тенге, которые закупает сам бизнес, туда также как и по другим товарам и услугам цены не регулируются. Этот вопрос мы рассматриваем, наверное, совместно с бизнесом к определенным мерам придем», - заключила Тамара Дуйсенова.
Источник: ИА "Казинформ"
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 24.01.2017 17:44:22
"Если это по лекарственным средствам, которые мы закупаем в рамках бесплатной медицинской помощи" - а это что за лекарства и кому предназначены? я не знал, что у нас есть гипотетическая возможность получать бесплатные лекарства, всегда за свои кровные покупал... может кто просвятит что да как?
"Если это по лекарственным средствам, которые мы закупаем в рамках бесплатной медицинской помощи" - а это что за лекарства и кому предназначены? я не знал, что у нас есть гипотетическая возможность получать бесплатные лекарства, всегда за свои кровные покупал... может кто просвятит что да как?
GoodZone, лучше не получать такие бесплатные лекарства. Они предназначаются, в основном, людям больным сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями.
MишаМашкевич 24.01.2017 в 19:01:29 # 575880
Цитата: GoodZone от 24.01.2017 17:44:22есть перечень болезней по которым выдаются бесплатно лекарства. Также в этот список входит витамины для беременных и аптечка для новорожденного, также по уважительной причине могут выдавать детское питание(если мать уехала на учебу). Но есть также список препаратов которые врач по желанию может выписать засчет государство. Но лично мне когда выдали амосин бесплатно, цена которой составляет 350 тнг- я удивилась сильно. Оказывается и так бывает
"Если это по лекарственным средствам, которые мы закупаем в рамках бесплатной медицинской помощи" - а это что за лекарства и кому предназначены? я не знал, что у нас есть гипотетическая возможность получать бесплатные лекарства, всегда за свои кровные покупал... может кто просвятит что да как?
"Если это по лекарственным средствам, которые мы закупаем в рамках бесплатной медицинской помощи" - а это что за лекарства и кому предназначены? я не знал, что у нас есть гипотетическая возможность получать бесплатные лекарства, всегда за свои кровные покупал... может кто просвятит что да как?
а на 280 млрд тенге, которые закупает сам бизнес, туда также как и по другим товарам и услугам цены не регулируются. Этот вопрос мы рассматриваем, наверное, совместно с бизнесом к определенным мерам придем
"Невидимая
я не знал, что у нас есть гипотетическая возможность получать бесплатные лекарства,Есть бесплатные препараты от болезней сердца пенсионерам, сам не пользуюсь, но знаю , что это маленькая капелька в огромном море необходимого.
Интересна сама схема закупа, ценообразования и логистики в разрезе областных центров до складов аптечных сетей.Там где каждый раз встречается посредник цена будет с процентами за аренду складов,электрокар,холодильных камер и оплату административному,техперсоналу,автотранспорт и электричество,охрану и так далее.Каждый год выходит n-ное число фармацевтов.Аптеки есть при медучреждениях, целыми сетями и "штучно",а также в каждом крупном маркете,у рынков и это хорошо.Но как уменьшить разброс цен и/или определить базовые точки исчисления в каждом отдельно взятом случае остаётся мне до конца неясным.Всё разне сено на расстояния.Производители заграницей слышится это часто,а вот какие аналоги освоила отечественная промышленность тоже интересно узнать многим-это же постоянная актуализируемая информация.И в какой электронной базе ее можно увидеть мало кто представляет. У поставщиков нет своих торговых точек(или это нам неизвестно).Реализация тоже на арендованной земле встречается.Может часть лекарств и БАДов(несложной рецептуры-сиропы, настои,БАДы и так. далее)разрешить аптечным сетям производить в своих небольших лабораториях.Есть большие пароходы, есть суда поменьше и есть катера с лодками. Но вероятно они все же причаливают к одному и тому же берегу и "берут рыбу с одного моря".