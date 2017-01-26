Казахстанцы стали меньше покупать долларов

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едридмадрид 26 Января 2017 в 15:25:58
При этом уровень обменного курса тенге в декабре 2015 года сопоставим с уровнем в декабре 2016 года — 340,01 и 333,29 тенге за доллар из расчета на конец каждого из периодов соответственно.
За 2016 год нетто-покупка долларов населением составила 1,4 млрд долларов. Это почти в 5,7 раза ниже объемов 2015 года. Данный уровень является минимальным годовым значением за всю историю наблюдений с 2001 года. Спрос на наличные доллары сохраняется, однако он значительно снизился.
Аналогичная картина наблюдается и по другим наиболее популярным видам иностранных валют.
Так, нетто-покупки наличных российских рублей за 2016 год сократились в 2 раза до 88,1 млрд рублей. При этом объем нетто-покупок наличных долларов и российских рублей в тенговом эквиваленте практически сравнялся, тогда как в 2015 году американская валюта была в 2,7 раза популярнее российской.
Объемы нетто-покупок наличной европейской валюты сократились за прошедший год почти на 40% до 373 млн евро. Спрос на евро остается ограниченным.
https://kapital.kz/finance/57041/kazahstancy-stali-menshe-pokupat-dollarov.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 26.01.2017 в 15:34:11 # 576269
Они их у банков США покупают напрямую?
Или у нашего банка первого уровня Нацбанка?
Интересно по какой цене наши банки второго уровня покупают доллары?
едридмадрид 26.01.2017 в 15:39:06 # 576270
Цитата: KapitanNemo от 26.01.2017 15:34:11
Просветите пожалуйста, откуда у банков второго уровня доллары?
Они их у банков США покупают напрямую?
Или у нашего банка первого уровня Нацбанка?
Интересно по какой цене наши банки второго уровня покупают доллары?
Просветите пожалуйста, откуда у банков второго уровня доллары?
Они их у банков США покупают напрямую?
Или у нашего банка первого уровня Нацбанка?
Интересно по какой цене наши банки второго уровня покупают доллары?
давай открою страшную финансовую тайну
нашим банкам Второго уровня НАЛИЧНУЮ валюту предлагают другие иностранные банки , к примеру Банк оф Америка , Ситибанк , по-моему даже турецкие банки и то предлагают крупные суммы наличной валюты
едридмадрид 26.01.2017 в 15:46:43 # 576274
в главных отделениях Банков второго уровня - имеются казначейства , которые меняют ( проводят сделку ) с банками за рубежом с безнала с нашей стороны на нал с их стороны ,
конеш выбирается наименьший процент за эту операцию
после сделки , нал доставляется до таможней границы Казахстана и там происходит растаможка , потом деньги после таможненной очистки переходят в хранилище филиалов банков ,
кстати деньги доставляют авиакомпании такие как КЛМ , Туркиш айрленс и вроде Люфтганза
так что каждый борт принимает не более 250 миллионов наличных денег ( страховщики не позволяют больше брать , риск однако )
едридмадрид 26.01.2017 в 15:50:46 # 576276
Цитата: едридмадрид от 26.01.2017 15:50:46
ну а для тех кому читать лень , секретная схема как нам наличные доллары попадают
ну а для тех кому читать лень , секретная схема как нам наличные доллары попадают
И это все называется "экспорт инфляции". Товар мы не произвели, но наличку к нам закинули. Денег больше чем товара, а это стимул к инфляции (подорожание всех товаров)
едридмадрид 26.01.2017 в 20:52:28 # 576347
Цитата: Nafis от 26.01.2017 20:03:50
И это все называется "экспорт инфляции". Товар мы не произвели, но наличку к нам закинули. Денег больше чем товара, а это стимул к инфляции (подорожание всех товаров)
Цитата: едридмадрид от 26.01.2017 15:50:46
ну а для тех кому читать лень , секретная схема как нам наличные доллары попадают
ну а для тех кому читать лень , секретная схема как нам наличные доллары попадают
И это все называется "экспорт инфляции". Товар мы не произвели, но наличку к нам закинули. Денег больше чем товара, а это стимул к инфляции (подорожание всех товаров)
ДВОЙКА тебе за неправильное понятие основ современной экономики,
во первых - денег в нашу страну завозят -столько , сколько на зарубежные кор.счета банков падает безналичных денег от наших банков , сколько заказали столько и получили
едридмадрид 26.01.2017 в 20:55:42 # 576348
как это получается к примеру подорожание нефти на бирже - приводит к подорожанию бензина , а это в свою очередь приводит к увеличению стоимости всех товаров, требующих перевозки в процессе производства и реализации ( и где тут завоз наличных денег) ?
едридмадрид 26.01.2017 в 21:00:07 # 576349
" - рост денежной эмиссии, т.е. работа «печатного станка». Сегодня «станок» может и не печатать в реальности банкнот, а попросту увеличивать количество нулей на счетах банков, которые кредитуют предприятия и частных лиц, выбрасывая деньги на рынок;
- рост скорости оборота денег без увеличения их количества;
- повышение стоимости своей продукции крупными компаниями и предприятиями-монополистами (например, электрогенерирующими компаниями, производителями бензина и т.п.);
- сокращение производства, приводящее к снижению количества товаров на единицу денег в отдельной стране."
едридмадрид 26.01.2017 в 21:05:00 # 576351
Цитата: tod777 от 26.01.2017 21:00:22
Смысл его покупать он падает
Смысл его покупать он падает
лови дно , скупай ( если тенге имеешь) и потом нехило с этого поимеешь ,
а то что он поднимется - это дело времени
Сладкая Вата 26.01.2017 в 22:04:21 # 576357
Цитата: едридмадрид от 26.01.2017 21:05:00
лови дно , скупай ( если тенге имеешь) и потом нехило с этого поимеешь ,
а то что он поднимется - это дело времени
Цитата: tod777 от 26.01.2017 21:00:22
Смысл его покупать он падает
Смысл его покупать он падает
лови дно , скупай ( если тенге имеешь) и потом нехило с этого поимеешь ,
а то что он поднимется - это дело времени
за 20 лет чет такого еще не было, чтобы падал, все вверх да вверх. А когда нулей станет много, то их отпилят. Рубль например стоит не 60 за 1USD а 60 000