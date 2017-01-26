Казахстанцы стали меньше покупать долларов

Цитата: едридмадрид от

ну а для тех кому читать лень , секретная схема как нам наличные доллары попадают



ну а для тех кому читать лень , секретная схема как нам наличные доллары попадают

И это все называется "экспорт инфляции". Товар мы не произвели, но наличку к нам закинули. Денег больше чем товара, а это стимул к инфляции (подорожание всех товаров)