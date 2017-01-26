Нефтяники: в Казахстане скоро вырастут цены на бензин

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
einer 26 Января 2017 в 23:21:22
На сегодняшний день цены на самый ходовой бензин варьируются от 137 до 139 тенге за литр. Однако, по прогнозам специалистов КазМунайГаз, в ближайшее время продавцам топлива придётся переписать ценники: в частности, эксперты предполагают, что АИ-92 подорожает до 145 тенге за литр.
Увеличение цен, по словам специалистов, обосновано и вызвано «нехарактерно низкими для января запасами бензина на нефтебазах». Как сообщают «Колёса.Kz», запасы придётся пополнять за счёт импорта топлива из России, а там, как известно, стоимость нефтепродуктов также увеличились.
Кстати, в России после новогодних праздников, цены на биржевом рынке бензина достигли максимальных значений: нехарактерный для начала января рост подкрепляется как увеличением привлекательности экспорта топлива из-за снижения экспортных пошлин, так и масштабными ремонтами на Московском НПЗ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Увеличение цен, по словам специалистов, обосновано и вызвано «нехарактерно низкими для января запасами бензина на нефтебазах».
Не верю
Цитата: Амид от 26.01.2017 23:34:22
Зимой многие коллеги и знакомые, особенно в морозы, личные авто на прикол ставят и на работу добираются либо на автобусах, либо со знакомыми и коллегами.
Откуда при этом взялся дефицит бензина, если на прогрев на холостом ходу уходит всего лишь с четверть часа?