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Экономика
Нефтяники: в Казахстане скоро вырастут цены на бензин
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einer 26 Января 2017 в 23:21:22
Грядущее повышение будет вызвано низкими запасами топлива и ростом его стоимости на торговых площадках России.

На сегодняшний день цены на самый ходовой бензин варьируются от 137 до 139 тенге за литр. Однако, по прогнозам специалистов КазМунайГаз, в ближайшее время продавцам топлива придётся переписать ценники: в частности, эксперты предполагают, что АИ-92 подорожает до 145 тенге за литр.

Увеличение цен, по словам специалистов, обосновано и вызвано «нехарактерно низкими для января запасами бензина на нефтебазах». Как сообщают «Колёса.Kz», запасы придётся пополнять за счёт импорта топлива из России, а там, как известно, стоимость нефтепродуктов также увеличились.

Кстати, в России после новогодних праздников, цены на биржевом рынке бензина достигли максимальных значений: нехарактерный для начала января рост подкрепляется как увеличением привлекательности экспорта топлива из-за снижения экспортных пошлин, так и масштабными ремонтами на Московском НПЗ.

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  Амид 26.01.2017 в 23:31:06   # 576376
Вот прикол
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  Aboka 26.01.2017 в 23:31:50   # 576377
Quote:
Увеличение цен, по словам специалистов, обосновано и вызвано «нехарактерно низкими для января запасами бензина на нефтебазах».


Не верю
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  Амид 26.01.2017 в 23:32:42   # 576378
Можно так и до 200 догнать
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  Амид 26.01.2017 в 23:34:22   # 576379
Скоро весна пашня начнется
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  einer 26.01.2017 в 23:40:07   # 576381
Всегда на ТВ все говорят, что российский бензин нам обходится дороже. А кто-нибудь у нас здесь на заправках видел двойной ценник (на российский и казахстанский бензин)? Что-то не видно, что один дороже другого, оба одинаково дороги, а ведь в процентном соотношении примерно выходит 70% на 30%. Хорошие такие деньги должны получаться на нашем бензине по российским ценам.
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  Ал 26.01.2017 в 23:50:07   # 576383
Цитата: Амид от 26.01.2017 23:34:22

Зимой многие коллеги и знакомые, особенно в морозы, личные авто на прикол ставят и на работу добираются либо на автобусах, либо со знакомыми и коллегами.
Откуда при этом взялся дефицит бензина, если на прогрев на холостом ходу уходит всего лишь с четверть часа?
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