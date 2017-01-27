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Экономика
Частные судоисполнители за год взыскали более 9 млрд тенге
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едридмадрид 27 Января 2017 в 14:53:47
В портфеле судебных исполнителей находится более 2 млн дел казахстанцев, из которых 88 тысяч касаются выплат алиментов.

Число злостных неплательщиков превысило 13 тысяч, причем по количеству граждан, уклоняющихся от выплаты алиментов, лидировала Южно-Казахстанская область (2400). Второе и третье место по данному показателю делят Карагандинская и Актюбинская области, а меньше всего алиментщиков — в Жамбылском регионе.
Об этом сообщалось сегодня в ходе третьего Съезда Республиканской палаты частных судебных исполнителей, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Также стало известно, что в 2016 году частными судебными исполнителями в пользу государства взыскано 9 млрд 310 млн 843 тысяч тенге. Исполнено 1 млн 254 тысяч 205 исполнительных производств.

Всего по республике насчитывается 1 353 частных судебных исполнителей.

https://kapital.kz/gosudarstvo/57058/chastnye-sudoispolniteli-za-god-vzyskali-bolee-9-mlrd-tenge.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  M54 27.01.2017 в 15:24:02   # 576549
Частные судоисполнители автоматический попадают в АД
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  GoodZone 27.01.2017 в 16:45:36   # 576570
Сейчас за злостное уклонение могут и в зидан посадить... вот только милиция не шибко спешит такие дела до конца доводить, а прокуратура всеми средствами старается их отклонить, зачастую незаконно...
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  SlDPA 27.01.2017 в 16:47:52   # 576571
Есть какой сайт, где можно посмотреть имеются ли нарушения пдд на автомашину? Подскажите! Не только скоростомеры.
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  Stalker77 27.01.2017 в 16:50:28   # 576572
Сталкивался с ними раза два.Первый раз по штрафу-выписан 15 июля 2015 года(оплата была произведена на второй день 16 июля 2015года через банковский терминал,правда нужно было оказывается ещё в сторону пивзавода съездить с квитанцией),второй раз по транспортному налогу(оплачен 6 ноября 2015 года через Казпочту,11 ноября 2015 года я автоматически становлюсь "неплательщиком" ,через год 5 ноября 2016 года приходит письмо от ЧСИ) .Теряется смысл платить вовремя - до тех пор пока вас через полгода или год не вспомнит ЧСИ. А штрафы и налоги через казпочту или банк тем более - деньги они любят,а вот связи у них между собой нет никакой или очень медленная и ненадежная. Если так пойдёт дальше всех трёх своих детей отдам в юридический,и сам устроюсь к другу в юридическую контору в Алматы - опыта набираться. Зачем нам развивать,вкладываться годами и поднимать здравоохранение,сельское хозяйство,животноводство - если можно множить бумаги,отчеты и исполнительные производства из-за рассогласованности единого организма и всё списывать на "несознательность" жителей.
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  Максимыч 27.01.2017 в 16:57:01   # 576574
Цитата: SlDPA от 27.01.2017 16:47:52
Есть какой сайт, где можно посмотреть имеются ли нарушения пдд на автомашину? Подскажите! Не только скоростомеры.

Нет, самое верное это только идти в Кайтпас-2 и уточнять.
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