Частные судоисполнители за год взыскали более 9 млрд тенге

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едридмадрид 27 Января 2017 в 14:53:47
Число злостных неплательщиков превысило 13 тысяч, причем по количеству граждан, уклоняющихся от выплаты алиментов, лидировала Южно-Казахстанская область (2400). Второе и третье место по данному показателю делят Карагандинская и Актюбинская области, а меньше всего алиментщиков — в Жамбылском регионе.
Об этом сообщалось сегодня в ходе третьего Съезда Республиканской палаты частных судебных исполнителей, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Также стало известно, что в 2016 году частными судебными исполнителями в пользу государства взыскано 9 млрд 310 млн 843 тысяч тенге. Исполнено 1 млн 254 тысяч 205 исполнительных производств.
Всего по республике насчитывается 1 353 частных судебных исполнителей.
https://kapital.kz/gosudarstvo/57058/chastnye-sudoispolniteli-za-god-vzyskali-bolee-9-mlrd-tenge.html
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Цитата: SlDPA от 27.01.2017 16:47:52
Есть какой сайт, где можно посмотреть имеются ли нарушения пдд на автомашину? Подскажите! Не только скоростомеры.
Есть какой сайт, где можно посмотреть имеются ли нарушения пдд на автомашину? Подскажите! Не только скоростомеры.
Нет, самое верное это только идти в Кайтпас-2 и уточнять.