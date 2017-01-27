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Экономика
В Нацбанке объяснили, почему при росте цен на нефть не укрепляется тенге.
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Гоги80 27 Января 2017 в 14:53:24
В Национальном Банке объяснили, почему не дешевеет доллар, когда растет цена на нефть, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сейчас курс меняется достаточно быстро. Реагирует на шоки. Может казаться, что легко идет на ослабление, но тяжело на укрепление. Вроде бы цены на нефть растут, а тенге не укрепляется. Мы последние несколько месяцев не проводим интервенции. Наше участие равно нулю. Связано с тем, что есть психологические уровни - 330, 325 у разных игроков рынка", - пояснил Виталий Тутушкин, директор Департамента исследований и статистики Национального Банка РК.

Тутушкин объяснил, что такое поведение игроков рынка не позволяет тенге укрепиться в районе 300 тенге за доллар.

"Казалось бы, что если мы будем следовать за российским рублем, соотношение 1 к 5, мы должны на другие значения. Опять же я говорю, что это не политика Национального Банка. Это поведение участников финансового рынка. (...) Тренд на укрепление, все факторы говорят о том, что тренд на укрепление вполне возможен, нет предпосылок для того, чтобы тенге ослабевал", - добавил Тутушкин.

На утренних торгах на KASE средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 328,76 тенге за доллар, подорожав на 0,48 тенге по сравнению со вчерашними торгами.

Источник: tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Витал 27.01.2017 в 15:28:25   # 576550
бла-бла-бла уже который год
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  Skype 27.01.2017 в 15:37:40   # 576553
Это не они, а потом хватятся а оказывается весь резерв ушел в неизвестном известном направлении
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  Snake666 27.01.2017 в 16:23:07   # 576565
А может хоть раз признаться честно, что государству выгодна дешёвая нац. валюта. Особенно это касается государств-экспортёров. Поэтому и держат такой курс всеми средствами.
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  GoodZone 27.01.2017 в 16:36:12   # 576568
Цитата: Snake666 от 27.01.2017 16:23:07
А может хоть раз признаться честно, что государству выгодна дешёвая нац. валюта. Особенно это касается государств-экспортёров. Поэтому и держат такой курс всеми средствами.


Мы - дешевая рабочая сила... За нефть получают в долларах, все цены привязаны к доллару, а платят в тенге... чем больше разница между долларом и тенге, тем выгоднее "сидящим на трубе"... уже не один экономист говорил о том, что проведенные девальвации ничего хорошего простому люду не дали - зато отдельные представители стали "чуточку счастливее"...
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