В Нацбанке объяснили, почему при росте цен на нефть не укрепляется тенге.

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Гоги80 27 Января 2017 в 14:53:24
"Сейчас курс меняется достаточно быстро. Реагирует на шоки. Может казаться, что легко идет на ослабление, но тяжело на укрепление. Вроде бы цены на нефть растут, а тенге не укрепляется. Мы последние несколько месяцев не проводим интервенции. Наше участие равно нулю. Связано с тем, что есть психологические уровни - 330, 325 у разных игроков рынка", - пояснил Виталий Тутушкин, директор Департамента исследований и статистики Национального Банка РК.
Тутушкин объяснил, что такое поведение игроков рынка не позволяет тенге укрепиться в районе 300 тенге за доллар.
"Казалось бы, что если мы будем следовать за российским рублем, соотношение 1 к 5, мы должны на другие значения. Опять же я говорю, что это не политика Национального Банка. Это поведение участников финансового рынка. (...) Тренд на укрепление, все факторы говорят о том, что тренд на укрепление вполне возможен, нет предпосылок для того, чтобы тенге ослабевал", - добавил Тутушкин.
На утренних торгах на KASE средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 328,76 тенге за доллар, подорожав на 0,48 тенге по сравнению со вчерашними торгами.
Источник: tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Snake666 от 27.01.2017 16:23:07
А может хоть раз признаться честно, что государству выгодна дешёвая нац. валюта. Особенно это касается государств-экспортёров. Поэтому и держат такой курс всеми средствами.
А может хоть раз признаться честно, что государству выгодна дешёвая нац. валюта. Особенно это касается государств-экспортёров. Поэтому и держат такой курс всеми средствами.
Мы - дешевая рабочая сила... За нефть получают в долларах, все цены привязаны к доллару, а платят в тенге... чем больше разница между долларом и тенге, тем выгоднее "сидящим на трубе"... уже не один экономист говорил о том, что проведенные девальвации ничего хорошего простому люду не дали - зато отдельные представители стали "чуточку счастливее"...