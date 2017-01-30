Казахстанцы потеряли интерес к российской валюте..........

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едридмадрид 30 Января 2017 в 13:56:50
Продажа рубля обменными пунктами. Январь-декабрь 2016
За 2016 год казахстанцы выкупили в обменниках 132,8 миллиона рублей - на 39,8% меньше, чем в 2015 году.
В тенговом эквиваленте продажи составили 679,8 млн тг, минус 10,4% год-к-году.
Для сравнения, по итогам 2015 объем купленной жителями РК российской валюты вырос к 2014 в рублях - вдвое, в тенге - более чем в полтора раза.
Ранее спад наблюдался лишь в кризисном 2009 году, когда продажи рубля обменными пунктами составили в тенговом эквиваленте всего 97,7 млн тг, на 4,9% меньше, чем в 2008 году.
Такая же картина наблюдается по всей мультивалютной корзине. Так, в обменники продажи американской валюты сократились на 19,5% в тенге и почти вдвое - в долларах, продажи евровалюты немного выросли в тенговом эквиваленте (на 8,8%), однако в евро - снизились почти на 30%.
Примечательно, что если снижение спроса на рубли отмечается впервые с 2009 года, то падение продаж евро и долларов длится второй год подряд.
Наибольшие объемы рублей в тенговом эквиваленте были проданы казахстанцам в мегаполисах (Алматы - 107,4 млн тг, -19,4% за год, Астана - 79 млн тг, -25,8%).
Также среди лидеров - граничащие с Россией Восточно-Казахстанская область (71,4 млн тг, -17,6%), Костанайская область (61,3 млн тг, +23,3%), и Западно-Казахстанская область (57,1 млн тг, -4,4%).
Костанайская область - единственный регион среди ключевых покупателей рублей, показавший прирост, и это самый значительный годовой рост по РК.
Также значительное увеличение объемов продаж рублей обменными пунктами отмечено в Жамбылской области - сразу +20%, до 10,1 млн тг.
http://ranking.kz/
Комментарии, по рейтингу, по дате
А еще они потеряли интерес к мясу, рыбе, автомобилям, поездкам на курорты и т.п.( я про снижение данных показателей относительно, хотя бы с 2009 года).
Скоро потеряем интерес ваще к Жизни.
Цитата: Makintosh от 30.01.2017 14:10:05ЭТИ СЛОВА ДА ИМ В ЕБАЛО ПРИ ВСЕХ, ЧЕ СКАЖУТ ИНТЕРЕСНО
Казахстанцы потеряли интерес к российской валюте..........
А еще они потеряли интерес к мясу, рыбе, автомобилям, поездкам на курорты и т.п.( я про снижение данных показателей относительно, хотя бы с 2009 года).
Скоро потеряем интерес ваще к Жизни.
Казахстанцы потеряли интерес к российской валюте..........
А еще они потеряли интерес к мясу, рыбе, автомобилям, поездкам на курорты и т.п.( я про снижение данных показателей относительно, хотя бы с 2009 года).
Скоро потеряем интерес ваще к Жизни.
Сладкая Вата 30.01.2017 в 14:48:43 # 576984
Цитата: Сила от 30.01.2017 14:16:42
Цитата: Makintosh от 30.01.2017 14:10:05ЭТИ СЛОВА ДА ИМ В ЕБАЛО ПРИ ВСЕХ, ЧЕ СКАЖУТ ИНТЕРЕСНО
Казахстанцы потеряли интерес к российской валюте..........
А еще они потеряли интерес к мясу, рыбе, автомобилям, поездкам на курорты и т.п.( я про снижение данных показателей относительно, хотя бы с 2009 года).
Скоро потеряем интерес ваще к Жизни.
Казахстанцы потеряли интерес к российской валюте..........
А еще они потеряли интерес к мясу, рыбе, автомобилям, поездкам на курорты и т.п.( я про снижение данных показателей относительно, хотя бы с 2009 года).
Скоро потеряем интерес ваще к Жизни.
патамушта, патамушта, патамушта
едридмадрид 30.01.2017 в 14:49:44 # 576985
Цитата: Makintosh от 30.01.2017 14:10:05
Казахстанцы потеряли интерес к российской валюте..........
А еще они потеряли интерес к мясу, рыбе, автомобилям, поездкам на курорты и т.п.( я про снижение данных показателей относительно, хотя бы с 2009 года).
Скоро потеряем интерес ваще к Жизни.
Казахстанцы потеряли интерес к российской валюте..........
А еще они потеряли интерес к мясу, рыбе, автомобилям, поездкам на курорты и т.п.( я про снижение данных показателей относительно, хотя бы с 2009 года).
Скоро потеряем интерес ваще к Жизни.
можно согласиться , но не во всём
По итогам декабря объемы официальной розничной торговли достигли 920, 8 млрд тг - это на 37,6% больше, чем в ноябре, и на 16,7% больше, чем в декабре 2015 года.
Почти 40% пришлось на мегаполисы (Алматы - 243,7 млрд тг, +36,2% к ноябрю, Астана - 110,5 млрд тг, сразу +88,6% к ноябрю - самый высокий прирост по РК). Еще 10,3% пришлось на ВКО (94,9 млрд тг, +48,7% за месяц).
Это вполне объяснимо - инфляция и рост цен заставляют людей больше тратить, прирост населения никто не отменял (рождаемость растет), люди стали гораздо меньше ездить по заграницам и тратят внутри страны... но то, что жить простым людям стало реально сложнее последнее время - с этим, думаю, спорить сложно.
едридмадрид 30.01.2017 в 15:02:40 # 576991
Цитата: GoodZone от 30.01.2017 14:57:10
едридмадрид 30.01.2017 в 14:49:44 # 576985
Это вполне объяснимо - инфляция и рост цен заставляют людей больше тратить, прирост населения никто не отменял (рождаемость растет), люди стали гораздо меньше ездить по заграницам и тратят внутри страны... но то, что жить простым людям стало реально сложнее последнее время - с этим, думаю, спорить сложно.
едридмадрид 30.01.2017 в 14:49:44 # 576985
Это вполне объяснимо - инфляция и рост цен заставляют людей больше тратить, прирост населения никто не отменял (рождаемость растет), люди стали гораздо меньше ездить по заграницам и тратят внутри страны... но то, что жить простым людям стало реально сложнее последнее время - с этим, думаю, спорить сложно.
я ждал этот вопрос ( с подьебкой)))
"В то же время, физический объем розничного оборота,
без учета влияния изменения цен,
вырос всего на 0,9% год-к-году. Однако даже небольшой прирост возвращает сегменту положительную динамику. Для сравнения, в 2015, несмотря на рост в деньгах на 5,8%, физический торговый оборот сократился на 0,4%.
В розничной торговле растет доля юрлиц: так, 53,8% продаж, против 52,4% в 2015 году, пришлось на торговые предприятия, и всего 46,2% - на ИП, в том числе - работающих на рынках."
"я ждал этот вопрос ( с подьебкой)))"
В моем посте нет вопроса, там даже вопросительного знака нет, я просто пытался вас дополнить... Вы слишком зацыклены на себе и отовсюду ждете подвохов?
И, если честно, я бы не стал слепо доверять официальным цифрам...
едридмадрид 30.01.2017 в 15:26:32 # 576997
Цитата: GoodZone от 30.01.2017 15:17:55
едридмадрид 30.01.2017 в 15:02:40 # 576991
"я ждал этот вопрос ( с подьебкой)))"
В моем посте нет вопроса, там даже вопросительного знака нет, я просто пытался вас дополнить... Вы слишком зацыклены на себе и отовсюду ждете подвохов?
И, если честно, я бы не стал слепо доверять официальным цифрам...
едридмадрид 30.01.2017 в 15:02:40 # 576991
"я ждал этот вопрос ( с подьебкой)))"
В моем посте нет вопроса, там даже вопросительного знака нет, я просто пытался вас дополнить... Вы слишком зацыклены на себе и отовсюду ждете подвохов?
И, если честно, я бы не стал слепо доверять официальным цифрам...
и не надо в твоём случае , верить не надо никому , все пиз...т ,
кругом одно вранье ( вот точно по ходу угрюмый вы чел , и спортом для тебя проблема заняться , что то обязательно мешает , и статистика врёт во всю )
а где ПРАВДА БРАТ (подтверждённая цифрами ) ?
Сладкая Вата 30.01.2017 в 18:06:32 # 577052
Цитата: vladtr от 30.01.2017 15:41:32
Раздули из мухи слона. Ничего удивительного, это пик курса. На пике сбрасываем, как упадет - будем брать.
Раздули из мухи слона. Ничего удивительного, это пик курса. На пике сбрасываем, как упадет - будем брать.
пик был на 380, щас время брать