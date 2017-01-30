Казахстанцы потеряли интерес к российской валюте..........

едридмадрид 30.01.2017 в 15:02:40 # 576991"я ждал этот вопрос ( с подьебкой)))"В моем посте нет вопроса, там даже вопросительного знака нет, я просто пытался вас дополнить... Вы слишком зацыклены на себе и отовсюду ждете подвохов?И, если честно, я бы не стал слепо доверять официальным цифрам...