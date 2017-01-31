Завод «Роснано», построенный за 15 млрд рублей, признан банкротом

В конце 1990-х годов имел репутацию политически влиятельного «олигарха» и человека, близкого к Президенту Б. Н. Ельцину и его семье. Газета «Ведомости» в марте 2009 года цитировала анонимного бывшего высокопоставленного кремлёвского чиновника, который свидетельствовал: «Степень влиятельности Березовского была заметно преувеличена им самим. Ельцин его сильно не любил. За всю историю встретился с ним всего два раза, и это были такие сухие разговоры сквозь зубы: когда его на волне благодарности крупному бизнесу за выборы 1996 г. назначили замсекретаря Совбеза и когда Березовский пролоббировал своё назначение в исполком СНГ»[13].По утверждениям самого Березовского[89], он сыграл решающую роль в приходе Владимира Путина к власти в конце 1999 года. С Путиным он познакомился в 1991 году. Потом они часто встречались, проводили вместе отдых. А когда Березовский познакомил его со своими людьми в правительстве, он способствовал назначению Путина директором ФСБ[90].