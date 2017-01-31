Завод «Роснано», построенный за 15 млрд рублей, признан банкротом

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Января 2017 в 20:13:04
Четыре года назад в Новосибирске о заводе «Лиотех» не говорил только ленивый. Запуск производства литий-ионных аккумуляторов, которые нужны для автобусов на электродвигателях, превратился в грандизное шоу. Цеха блестят, полы как на танцполе, кругом стерильная чистота - в общем, образцовое производство...
На открытие пожаловал сам глава «Роснано» Антолий Чубайс. Тогда он не скрывал своих эмоций:
- Это масштабный прорывной проект, переводящий всю индустрию на новый технологический уровень, - заявлял тогда руководитель госкорпорации. А его помощники добовляли: это будет крупнейшее в мире предприятие подобного рода.
Вложения составили почти 15 млрд. руб. Партнеров выбрали из Китая – компанию Thunder Sky. Но на деле вышел пшик. Половина мощностей работала - другая простаивала. А вчера Арбитражный суд запустил процедуру банкротства.
Общий объем долгов предприятия - более 8,6 млн. руб. Среди кредиторов, горящих желанием вернуть назад свои деньги, министерство экономического развития Новосибирской области. Суд постановил взыскать в его пользу 498,8 млн руб., выделенных в качестве господдержки.
К слову, по поводу строительства «Лиотеха» Счетная палата высказывала претензии к «Роснано» еще во время проверок 2012 года. Уже тогда были обнаружены нарушения, которые, по мнению аудиторов, могли быть связаны с «коррупционными мотивами».
В «Роснано» говорят, что они не виноваты в провале - мол, подвели партнеры из Китая.
- Завод создавался «Роснано» совместно с китайской компанией Thunder Sky в условиях гарантированного спроса — Пекин подтвердил намерение выкупать 85% продукции завода. Свои обязательства партнер не выполнил, в дальнейшем проект реализовывался без его участия, - оправдываются в госкорпорации. - Мы рассчитываем, что во время процедуры наблюдения (она вводится на предприятии в связи с банкротством — Ред.) завершится разработка новых, более востребованных рынком решений. Это позволит предприятию выйти из кризиса.
ЗВОНОК НА ПРЕДПРИЯТИЕ
Информацию от сотрудников завода получить не так-то просто. Во всех источниках только один телефон, по которому девушка-секретарь отправляет в головной офис - в «Роснано». Но одновременно с этим в соцсети есть открытая группа предприятия. В сообщениях за декабрь администратор группы Татьяна Зубарева всех сомневающихся уверяет – завод работает, все в порядке. Дозвонились до нее по сотовому, ответ тот же – звоните в «Роснано». Между тем в той же группе литий-ионные аккумуляторы просит продать простой люд, хотя бы поштучно! И ведь продают! Кто-то даже видео запостил с подписью «спасибо», на нем багажник «жигулей» забит новыми батареями, к которым прикручены усилители звука.
КСТАТИ
Вся прибыль "Роснано" - это валютные спекуляции и проценты по вкладам
Странно слышать из уст главы госкорпорации, что у них денег - лопатой греби и давай по две премии выписывай!
Достаточно заглянуть в финансовую отчетность "Роснано", чтобы понять: доход вовсе не от того, что изобрели что-то прорывное и продали за бешеные деньги. Вся прибыль - это прокручивание госденег на банковских счетах плюс, по сути, валютные спекуляции. Вот цифры (подробности)
Екатерина КОМЯКОВА, Елена ОДИНЦОВА
Источник: http://www.ural.kp.ru/daily/26485/3355110/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ss720 от 31.01.2017 20:49:00А смысл? Нужно плешивого брать.
Этого рыжого давно пора за кишку взять
Этого рыжого давно пора за кишку взять
SouthJoker 31.01.2017 в 22:56:26 # 577399
Цитата: almako от 01.02.2017 00:18:06
Quote:
— Скажи, фамилия Чубайс склоняется?
— Конечно! И очень часто.
http://lurkmore.to/Анатолий_Чубайс
— Конечно! И очень часто.
http://lurkmore.to/Анатолий_Чубайс
Но не в упомянутом случае:
Quote:
В конце 1990-х годов имел репутацию политически влиятельного «олигарха» и человека, близкого к Президенту Б. Н. Ельцину и его семье. Газета «Ведомости» в марте 2009 года цитировала анонимного бывшего высокопоставленного кремлёвского чиновника, который свидетельствовал: «Степень влиятельности Березовского была заметно преувеличена им самим. Ельцин его сильно не любил. За всю историю встретился с ним всего два раза, и это были такие сухие разговоры сквозь зубы: когда его на волне благодарности крупному бизнесу за выборы 1996 г. назначили замсекретаря Совбеза и когда Березовский пролоббировал своё назначение в исполком СНГ»[13].
По утверждениям самого Березовского[89], он сыграл решающую роль в приходе Владимира Путина к власти в конце 1999 года. С Путиным он познакомился в 1991 году. Потом они часто встречались, проводили вместе отдых. А когда Березовский познакомил его со своими людьми в правительстве, он способствовал назначению Путина директором ФСБ[90].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Березовский,_Борис_Абрамович
По утверждениям самого Березовского[89], он сыграл решающую роль в приходе Владимира Путина к власти в конце 1999 года. С Путиным он познакомился в 1991 году. Потом они часто встречались, проводили вместе отдых. А когда Березовский познакомил его со своими людьми в правительстве, он способствовал назначению Путина директором ФСБ[90].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Березовский,_Борис_Абрамович
Чтобы украинцы понимали, что в падении их уровня жизни виноват Путин, новые европейские платёжки ЖКХ будут приходить с георгиевской лентой...
видео "В.В.Путин в своем предвыборном штабе в 2000 году" https://www.youtube.com/watch?v=ucVBhIqS_zQ
Зато рядом видно довольного рыжего и остальных пида..сов, которые сейчас известные держиморды у власти, короче вся шайка расхитителей социалистической собственности.