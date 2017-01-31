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Экономика
Завод «Роснано», построенный за 15 млрд рублей, признан банкротом
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danilov 31 Января 2017 в 20:13:04
Проект по выпуску инновационных аккумуляторов так и не смог стать успешным.

Четыре года назад в Новосибирске о заводе «Лиотех» не говорил только ленивый. Запуск производства литий-ионных аккумуляторов, которые нужны для автобусов на электродвигателях, превратился в грандизное шоу. Цеха блестят, полы как на танцполе, кругом стерильная чистота - в общем, образцовое производство...

На открытие пожаловал сам глава «Роснано» Антолий Чубайс. Тогда он не скрывал своих эмоций:



- Это масштабный прорывной проект, переводящий всю индустрию на новый технологический уровень, - заявлял тогда руководитель госкорпорации. А его помощники добовляли: это будет крупнейшее в мире предприятие подобного рода.

Вложения составили почти 15 млрд. руб. Партнеров выбрали из Китая – компанию Thunder Sky. Но на деле вышел пшик. Половина мощностей работала - другая простаивала. А вчера Арбитражный суд запустил процедуру банкротства.

Общий объем долгов предприятия - более 8,6 млн. руб. Среди кредиторов, горящих желанием вернуть назад свои деньги, министерство экономического развития Новосибирской области. Суд постановил взыскать в его пользу 498,8 млн руб., выделенных в качестве господдержки.

К слову, по поводу строительства «Лиотеха» Счетная палата высказывала претензии к «Роснано» еще во время проверок 2012 года. Уже тогда были обнаружены нарушения, которые, по мнению аудиторов, могли быть связаны с «коррупционными мотивами».

В «Роснано» говорят, что они не виноваты в провале - мол, подвели партнеры из Китая.

- Завод создавался «Роснано» совместно с китайской компанией Thunder Sky в условиях гарантированного спроса — Пекин подтвердил намерение выкупать 85% продукции завода. Свои обязательства партнер не выполнил, в дальнейшем проект реализовывался без его участия, - оправдываются в госкорпорации. - Мы рассчитываем, что во время процедуры наблюдения (она вводится на предприятии в связи с банкротством — Ред.) завершится разработка новых, более востребованных рынком решений. Это позволит предприятию выйти из кризиса.

ЗВОНОК НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Информацию от сотрудников завода получить не так-то просто. Во всех источниках только один телефон, по которому девушка-секретарь отправляет в головной офис - в «Роснано». Но одновременно с этим в соцсети есть открытая группа предприятия. В сообщениях за декабрь администратор группы Татьяна Зубарева всех сомневающихся уверяет – завод работает, все в порядке. Дозвонились до нее по сотовому, ответ тот же – звоните в «Роснано». Между тем в той же группе литий-ионные аккумуляторы просит продать простой люд, хотя бы поштучно! И ведь продают! Кто-то даже видео запостил с подписью «спасибо», на нем багажник «жигулей» забит новыми батареями, к которым прикручены усилители звука.

КСТАТИ

Вся прибыль "Роснано" - это валютные спекуляции и проценты по вкладам

Странно слышать из уст главы госкорпорации, что у них денег - лопатой греби и давай по две премии выписывай!

Достаточно заглянуть в финансовую отчетность "Роснано", чтобы понять: доход вовсе не от того, что изобрели что-то прорывное и продали за бешеные деньги. Вся прибыль - это прокручивание госденег на банковских счетах плюс, по сути, валютные спекуляции. Вот цифры (подробности)

Екатерина КОМЯКОВА, Елена ОДИНЦОВА
Источник: http://www.ural.kp.ru/daily/26485/3355110/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ss720 31.01.2017 в 20:49:00   # 577385
Этого рыжого давно пора за кишку взять
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  Свомпи 31.01.2017 в 21:16:52   # 577390
Этот Рыжий мой кумир, Роснано, ваучеры, и прочие аферные операции
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  zompin 31.01.2017 в 22:34:42   # 577394
Да уж, крепко таких вредителей прикрывают...
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  СырАешко 31.01.2017 в 22:38:22   # 577395
Рыжий таракан
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  rig 31.01.2017 в 22:46:18   # 577396
Цитата: ss720 от 31.01.2017 20:49:00
Этого рыжого давно пора за кишку взять
А смысл? Нужно плешивого брать.
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  SouthJoker 31.01.2017 в 22:56:26   # 577399
Китай редко покупает готовую продукцию. Они ее сами сделают. Что угодно сделают.
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  almako 01.02.2017 в 00:18:06   # 577416
Не надо забывать что Чуба привел к власти в 99 своего человечка, так что "пилите, Шура, пилите".А есть еще Рогозин, куратор ВПК,великий танкосамолетокораблекосмическиедирижаблистроитель России и Шойгу, заказывающий пулеметы максим, иинкрустированные золотом по цене 5 квартир для бездомных офицеров, коих накопилось под 30 тысяч.....
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  Ал 01.02.2017 в 00:27:59   # 577417
Цитата: almako от 01.02.2017 00:18:06

Quote:
— Скажи, фамилия Чубайс склоняется?
— Конечно! И очень часто.
http://lurkmore.to/Анатолий_Чубайс

Но не в упомянутом случае:
Quote:
В конце 1990-х годов имел репутацию политически влиятельного «олигарха» и человека, близкого к Президенту Б. Н. Ельцину и его семье. Газета «Ведомости» в марте 2009 года цитировала анонимного бывшего высокопоставленного кремлёвского чиновника, который свидетельствовал: «Степень влиятельности Березовского была заметно преувеличена им самим. Ельцин его сильно не любил. За всю историю встретился с ним всего два раза, и это были такие сухие разговоры сквозь зубы: когда его на волне благодарности крупному бизнесу за выборы 1996 г. назначили замсекретаря Совбеза и когда Березовский пролоббировал своё назначение в исполком СНГ»[13].
По утверждениям самого Березовского[89], он сыграл решающую роль в приходе Владимира Путина к власти в конце 1999 года. С Путиным он познакомился в 1991 году. Потом они часто встречались, проводили вместе отдых. А когда Березовский познакомил его со своими людьми в правительстве, он способствовал назначению Путина директором ФСБ[90].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Березовский,_Борис_Абрамович
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  Ал 01.02.2017 в 00:40:47   # 577418
Quote:
Чтобы украинцы понимали, что в падении их уровня жизни виноват Путин, новые европейские платёжки ЖКХ будут приходить с георгиевской лентой...
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  almako 01.02.2017 в 00:48:09   # 577419
Ал, что то березы не видно даже рядом, ну и сама подача "березовский сам сказал википедии"..
видео "В.В.Путин в своем предвыборном штабе в 2000 году" https://www.youtube.com/watch?v=ucVBhIqS_zQ
Зато рядом видно довольного рыжего и остальных пида..сов, которые сейчас известные держиморды у власти, короче вся шайка расхитителей социалистической собственности.
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