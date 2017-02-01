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Экономика
Н.Назарбаев поручил поднять пенсии и размеры единовременного пособия на рождение ребенка
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Гость 01 Февраля 2017 в 14:14:29
Эти меры в 2018 году обеспечат увеличение в 1,8 раза нового размера базовой пенсии по сравнению с 2017 годом.

Согласно Посланию в сфере социального обеспечения будут некоторые изменения, сообщает Zakon.kz.

По поручению Главы государства с 1 июля 2017 года будут повышены пенсии для 2,1 миллиона пенсионеров до 20% к уровню 2016 года.

Кроме того, с 1 июля 2018 года назначение базовой пенсии будет осуществляться по новой методике. Ее размер будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе.

Эти меры в 2018 году обеспечат увеличение в 1,8 раза нового размера базовой пенсии по сравнению с 2017 годом.

"Ежегодно в стране рождается порядка 400 тысяч детей, что выше уровня 1999 года почти в два раза. Такую хорошую тенденцию надо и далее поддерживать. По моему поручению с 1 июля 2017 года будут увеличены размеры единовременного пособия на рождение на 20%. Необходимо пересмотреть также прожиточный минимум. Он должен соответствовать реальным потребительским расходам казахстанцев. Это позволит с 1 января 2018 года повысить для 3 миллионов человек размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи и пособий для воспитывающих детей-инвалидов", - говорится в Послании.

С 1 января 2018 года поднимут порог оказания адресной социальной помощи с 40 до 50% от величины прожиточного минимума и внедрить ее новый формат.

http://www.zakon.kz/4841768-nursultan-nazarbaev-poruchil-podnjat.html
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  Лялька 01.02.2017 в 14:36:54   # 577566
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  Mikado 01.02.2017 в 14:55:57   # 577574
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  Лялька 01.02.2017 в 15:03:10   # 577582
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  Сладкая Вата 01.02.2017 в 15:09:25   # 577585
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  Лялька 01.02.2017 в 15:30:18   # 577592
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