Н.Назарбаев поручил поднять пенсии и размеры единовременного пособия на рождение ребенка

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Гость 01 Февраля 2017 в 14:14:29
Согласно Посланию в сфере социального обеспечения будут некоторые изменения, сообщает Zakon.kz.
По поручению Главы государства с 1 июля 2017 года будут повышены пенсии для 2,1 миллиона пенсионеров до 20% к уровню 2016 года.
Кроме того, с 1 июля 2018 года назначение базовой пенсии будет осуществляться по новой методике. Ее размер будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе.
Эти меры в 2018 году обеспечат увеличение в 1,8 раза нового размера базовой пенсии по сравнению с 2017 годом.
"Ежегодно в стране рождается порядка 400 тысяч детей, что выше уровня 1999 года почти в два раза. Такую хорошую тенденцию надо и далее поддерживать. По моему поручению с 1 июля 2017 года будут увеличены размеры единовременного пособия на рождение на 20%. Необходимо пересмотреть также прожиточный минимум. Он должен соответствовать реальным потребительским расходам казахстанцев. Это позволит с 1 января 2018 года повысить для 3 миллионов человек размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи и пособий для воспитывающих детей-инвалидов", - говорится в Послании.
С 1 января 2018 года поднимут порог оказания адресной социальной помощи с 40 до 50% от величины прожиточного минимума и внедрить ее новый формат.
http://www.zakon.kz/4841768-nursultan-nazarbaev-poruchil-podnjat.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Смотрите Хабар. Это лишнее.
Цитата: Mikado от 01.02.2017 14:55:57
Я вот думаю ТВ3 и Хабар не одно и тоже? Сплошная мситика
Смотрите Хабар. Это лишнее.
Я вот думаю ТВ3 и Хабар не одно и тоже? Сплошная мситика
Смотрите Хабар. Это лишнее.
Сладкая Вата 01.02.2017 в 15:09:25 # 577585
бюджетник? или на дядю горбатимся?
Цитата: Сладкая Вата от 01.02.2017 15:09:25
бюджетник? или на дядю горбатимся?
бюджетник? или на дядю горбатимся?
Сказать где деньги прячу?