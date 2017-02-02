Иран собирается отказаться от доллара с 21 марта

Трамп заявил о поглощении Ирака ИраномПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремительно обретает контроль над Ираком, несмотря на то что Вашингтон потратил на него значительные средства. Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.«Иран быстро захватывает все больше и больше Ирака, даже после того, как США влили туда три триллиона долларов. Это давно очевидно!» — заявил Трамп.Ранее отставной генерал Джеймс Мэттис, чья кандидатура одобрена сенатом на пост главы Пентагона, заявил, что главная цель США в Ираке — не дать Тегерану превратить его в «государство-обрубок».Накануне группа представителей Республиканской партии внесла в конгресс проект новых санкций против Ирана. Он, в частности, предусматривает введение новых санкций против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранской авиакомпании Mahan Air.«Иран остается первостепенной угрозой [в регионе] из-за его поддержки терроризма и агрессивной программы по разработке баллистических ракет, которые угрожают нашим союзникам и, в конце концов, нашей родине», — отмечалось в сообщении сенатора от штата Флорида Марко Рубио.Подробнее на РБК: