Иран собирается отказаться от доллара с 21 марта

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danilov 02 Февраля 2017 в 20:55:31
"Иран либо заменит доллар США новой общей иностранной валютой или будет использовать корзину валют во всех официальных финансовых и валютных отчетах", - сказал Сеиф во вторник.
Сеиф также рассказал, что этот шаг вступит в силу с начала нового финансового года, с 21 марта 2017 года.
iran.ru
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Цитата: MumiTroll от 02.02.2017 22:07:35
Скорее всего, Иран в связи с санкциями пытается уменьшить зависимость от от финансовой системы США...
Quote:
Трамп заявил о поглощении Ирака Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремительно обретает контроль над Ираком, несмотря на то что Вашингтон потратил на него значительные средства. Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.
«Иран быстро захватывает все больше и больше Ирака, даже после того, как США влили туда три триллиона долларов. Это давно очевидно!» — заявил Трамп.
Ранее отставной генерал Джеймс Мэттис, чья кандидатура одобрена сенатом на пост главы Пентагона, заявил, что главная цель США в Ираке — не дать Тегерану превратить его в «государство-обрубок».
Накануне группа представителей Республиканской партии внесла в конгресс проект новых санкций против Ирана. Он, в частности, предусматривает введение новых санкций против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранской авиакомпании Mahan Air.
«Иран остается первостепенной угрозой [в регионе] из-за его поддержки терроризма и агрессивной программы по разработке баллистических ракет, которые угрожают нашим союзникам и, в конце концов, нашей родине», — отмечалось в сообщении сенатора от штата Флорида Марко Рубио.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5892c3389a794785f6deb8aa?from=newsfeed
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремительно обретает контроль над Ираком, несмотря на то что Вашингтон потратил на него значительные средства. Об этом он написал на своей личной странице в Twitter.
«Иран быстро захватывает все больше и больше Ирака, даже после того, как США влили туда три триллиона долларов. Это давно очевидно!» — заявил Трамп.
Ранее отставной генерал Джеймс Мэттис, чья кандидатура одобрена сенатом на пост главы Пентагона, заявил, что главная цель США в Ираке — не дать Тегерану превратить его в «государство-обрубок».
Накануне группа представителей Республиканской партии внесла в конгресс проект новых санкций против Ирана. Он, в частности, предусматривает введение новых санкций против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранской авиакомпании Mahan Air.
«Иран остается первостепенной угрозой [в регионе] из-за его поддержки терроризма и агрессивной программы по разработке баллистических ракет, которые угрожают нашим союзникам и, в конце концов, нашей родине», — отмечалось в сообщении сенатора от штата Флорида Марко Рубио.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5892c3389a794785f6deb8aa?from=newsfeed
Хитрая жопа 03.02.2017 в 01:21:12 # 577967
KapitanNemo 03.02.2017 в 03:30:09 # 577972
Столицы четырех государств теперь контролируются Ираном - это Багдад(Ирак), Дамаск(Сирия), Бейрут(Ливан) и Сану(Йемен).
Если бы Россия не вмешалась в сирийский конфликт, тогда бы Иран сделал эту страну не светской, а шиитской.
Захватив под контроль Ирак и Сирию, Иран окружит Саудитов с севера, а с помощью Йемена с юга.
Сейчас трудно поверить, но совсем недавно США и Иран были в большой дружбе. США прокачали Иран до уровня четвертой в мире танковой армии, против СССР разумеется. Потом в Иране произошла революция, стали врагами.
Еще труднее поверить, что США и Ирак были в большой дружбе. США прокачали Ирак, и приказали своему другу Садаму Хусейну напасть на Иран. Была война 10 лет. Потом США раздолбали Ирак, а Иран на 30 лет отправили в изоляцию.
Все эти 30 лет Иран терпел и мечтал о том, чтобы снова стать партнером США.
Иран понимает, чтобы снова стать партнером, нужно достичь статуса региональной державы. И это у него получается.
Очень малой кровью они умело работают с шиитами в Ираке, шиитами в Йемене, алавитами в Сирии, персоязычными таджиками в Афганистане.
Во всех этих странах у США есть интерес. И им придется работать с Ираном.
Добавим сюда факт, что почти половина Ирана - это тюрки азербайджанцы. Удар по Ирану в какой-то мере будет рассматриваться как удар по Тюркскому Миру.
Эти факты из истории взаимоотношений США с государствами Востока показывают, что США - это очень сильная держава.
Но основной инструмент США довольно примитивный - это подкуп. Американцы никак не могут понять, что "Восток дело тонкое". На Востоке человека нельзя "купить", можно только "взять в аренду" на время.