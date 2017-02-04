Цитата: kkafp от

Дебилы чтоли?

В 2015 курс доллара был 180 тенге!!!

Журналистов на рею. Дебилы чтоли?В 2015 курс доллара был 180 тенге!!!Журналистов на рею.

Тенге закрывает эту неделю рекордным за последний год курсом