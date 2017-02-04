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danilov 04 Февраля 2017 в 16:22:09
Комментарии, по рейтингу, по дате
В 2015 курс доллара был 180 тенге!!!
Журналистов на рею.
Падать будет больно .
Цитата: kkafp от 04.02.2017 16:44:27
Дебилы чтоли?
В 2015 курс доллара был 180 тенге!!!
Журналистов на рею.
Дебилы чтоли?
В 2015 курс доллара был 180 тенге!!!
Журналистов на рею.
Quote:
Тенге закрывает эту неделю рекордным за последний год курсом
прежде чем сказать дебилы погугли курсы на 2016 год
, заметь за год, причем тут 2015!!!
вот к примеру
https://kapital.kz/finance/47452/kursy-tenge-k-invalyutam-na-30-31-yanvarya-i-1-fevralya.html
иначе тебя дебилом назовут!!!