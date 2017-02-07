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Экономика
Составлен рейтинг стран по стоимости бензина
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едридмадрид 07 Февраля 2017 в 10:55:44
Самый дешевый бензин продается в Казахстане, Россия по цене бензина занимает третье место, а самое дорогое топливо — в Италии, Греции и Нидерландах.



В пересчете на доллары США цена литра 95-го бензина в Казахстане, который является лидером рейтинга по самой низкой стоимости бензина, составляет 0,46$, сообщает РИА Рейтинг. На втором месте Белоруссия, где литр бензина обойдется в 0.62$, на третьем месте Россия с ценой 0.65$. В десятку стран с относительно невысокой ценой бензина также вошли Украина — 0.88$, Болгария — 1.12$, Румыния — 1.13$, Польша — 1.17$, Чехия — 1.24$, Литва — 1.24$ и Эстония — 1.26$.

Самое дорогое топливо в Нидерландах, там литр АИ-95  стоит 1.69$., это почти в 3,5 раза дороже, чем в Казахстане. Недешево обходится бензин и в Греции с Италией — 1.67$.

Правда, в этом рейтинге учитывается также то, сколько литров топлива можно приобрести на среднюю зарплату, и тут у лидирующих стран с самым дешёвым бензином позиция не такая и выигрышная. Для сравнения: в странах с недешевым бензином, таких как Норвегия (цена АИ-95 — 1.66$), на одну среднюю зарплату можно приобрести 2391,9 л, а в Люксембурге (1.28$) — 2702,2 литра. Даже в Нидерландах, где бензин обходится в 3.6 раза дороже, чем в Казахстане, на среднюю зарплату жители могут купить 1837 л бензина.

Стоимость



Доступность



А теперь посчитайте, сколько литров топлива вы можете купить на свою зарплату...

по данным http://www.riarating.ru/infografika/20170206/630055236.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Polovec 07.02.2017 в 10:58:34   # 578870
⛽⛽⛽🔫
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  гримм 07.02.2017 в 11:01:30   # 578876
в пересчете на рубли получается в $
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  danilov 07.02.2017 в 11:06:15   # 578879
Перекалькулировал я, спасибо, исправил текст
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  shy_ric 07.02.2017 в 11:06:47   # 578880
так мы с вами живем лучше всех.. а еще и жалуемся
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  PLEXus 07.02.2017 в 11:12:56   # 578883
1837 Литров? на среднюю ЗП??? На мою получается только чуть больше 600. Опять этим счетоводам заняться нечем.
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  ЛиКа 07.02.2017 в 11:14:03   # 578884
А где в списке Туркмения, Узбекистан?
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  едридмадрид 07.02.2017 в 11:16:14   # 578885
Цитата: ЛиКа от 07.02.2017 11:14:03
А где в списке Туркмения, Узбекистан?


рейтинг только ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН,

и они в основном не имеют свою нефть ( разве только скандинавы ) , но там уровень жизни средний самый высокий и не только по Европе
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  decoder 07.02.2017 в 11:17:57   # 578887
Кому пытаются что то доказать и в уши народу дуть? Людей за баранов что ли держат? Причём тут цены других государств???? Пля, тогда рядом пишите и про уровень жизни стран с кем сравниваете! У нас есть нефть, сами добываем, есть НПЗ, цена на нефть упала, так спрашивается КАКОГО ХЕРА бензин ДОРОЖАЕТ? Ответ простой, хотят бюджет и все свои хотелки и просраные (освоенные)бюджетные (пенсионные)деньги повесить на нас... Наши чинуши не умеют нихера, только могут дурацкие законы выдумывать, и цены повышать, а сами жируют... Сытый голодного не разумеет..
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  Все мы гости 07.02.2017 в 11:18:01   # 578888
Любое поднятие цен пытаются оправдать и дать сравнение. Всегда хотят сказать "А ВОН ТАМА ХУЖЕ".
А зачем мне ТАМА, я ТУТА. Че постоянно к соседу заглядывать.
Шакалы.
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  Кино 07.02.2017 в 11:22:04   # 578890
А где в списке Эмираты, где бензин дешевле чем в Казахстане...
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  едридмадрид 07.02.2017 в 11:29:21   # 578892
Цитата: Кино от 07.02.2017 11:22:04
А где в списке Эмираты, где бензин дешевле чем в Казахстане...


нееее не дешевле

у них максимальная цена ( по кране мере была в начале января этого года ,и наврятли изменилась сейчас может даже больше стала )

была 1,7-1,8 за литр их дирхама , за 1 дирхам дается наших 90 тенге , так что выходит чуть больше чем у нас - у них бензин стоит
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  едридмадрид 07.02.2017 в 11:35:30   # 578894
Цитата: ЛиКа от 07.02.2017 11:14:03
А где в списке Туркмения, Узбекистан?


Рейтинг цен на бензин для стран СНГ (в долларах за 1 литр топлива) таков:
Армения – 0,78;
Узбекистан – 0,93;
Таджикистан – 0,89;
Украина – 0,9;
Молдавия – 0,78;
Азербайджан – 0,76;
Белоруссия – 0,61;
Киргизия – 0.65;
Российская Федерация – 0,61;
Казахстан – 0,43;
Туркменистан – 0,28.
Туркменистан, безусловно, занимает последнее место в рейтинге 2017 года. Он может похвастаться рекордными ценами на бензин. Однако топливо по низкой стоимости доступно только гражданам этой страны и предоставляется по паспорту.
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  гримм 07.02.2017 в 11:39:01   # 578895
Цитата: Кино от 07.02.2017 11:22:04
А где в списке Эмираты, где бензин дешевле чем в Казахстане...

вот зачем им в рейтинг добавлять с самым дешевым бензином, эта статистика для того что бы цены поднять мол у нас бенза самая дешевая а треть завозится с России!!!
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  shaman 07.02.2017 в 11:39:38   # 578896
Это по данным ХАБАРСТАНА...
А в реале вот рейтинг:
Венесуэла - 0,05 доллара за литр
Ливия — 0,14 центов за литр
Саудовская Аравия – 0,16 доллара за литр Туркменистан – 0,19 доллара /литр
Бахрейн – 0,21 доллара /литр
Кувейт – 0,22 доллара /литр
Египет – 0,30 доллара /литр
Оман – 0,32 доллара /литр...


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  shaman 07.02.2017 в 11:44:33   # 578897
Или мы уже находимся в Европе, список то европейский, и среди самых дорогих бенз наша самая дешевая, вот умники
зачем нам бедный континент АЗИЯ
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  Profi 07.02.2017 в 11:53:30   # 578901
надо учитывать также средний прожиточный минимум
Среднюю зарплату и ВВП на душу населения
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  трактор 07.02.2017 в 12:13:34   # 578908
ну ничего скоро догоним и перегоним всех по стоимости бензина))
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  shy_ric 07.02.2017 в 12:17:59   # 578911
а самое главное!!! а по качеству сравнение можно?
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  ix 07.02.2017 в 12:31:25   # 578917
А где в городе нынче лучший по качеству бензин 95й-98й?
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  едридмадрид 07.02.2017 в 12:46:09   # 578924
Цитата: shy_ric от 07.02.2017 12:17:59
а самое главное!!! а по качеству сравнение можно?


там наш бензин с " ослиной мочой" , явно в конце рейтинга будет , хотя может и в пятерку первых мест попадет ,
смотря как ВОПРОС, к рейтингу качества поставить
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  КЕДЫ 07.02.2017 в 12:46:44   # 578925
в Греции пиздец бензин дорогой, щас не знаю в 2013 в два раза дороже чем в РФ был примерно.
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  SlavOst 07.02.2017 в 13:24:17   # 578937
Если Вы так любите пересчитывать все в доллары, то давайте эту валюту сделаем официальной у нас. Будем зарплаты в долларах получать, тогда будем реально сравнивать доходы и прочее с остальным миром. Или картина будет очень печальная для народа?)
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  Mojo 07.02.2017 в 14:05:23   # 578946
а еще у них в цене сидят налог на транспорт
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