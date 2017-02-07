Составлен рейтинг стран по стоимости бензина

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едридмадрид 07 Февраля 2017 в 10:55:44
В пересчете на доллары США цена литра 95-го бензина в Казахстане, который является лидером рейтинга по самой низкой стоимости бензина, составляет 0,46$, сообщает РИА Рейтинг. На втором месте Белоруссия, где литр бензина обойдется в 0.62$, на третьем месте Россия с ценой 0.65$. В десятку стран с относительно невысокой ценой бензина также вошли Украина — 0.88$, Болгария — 1.12$, Румыния — 1.13$, Польша — 1.17$, Чехия — 1.24$, Литва — 1.24$ и Эстония — 1.26$.
Самое дорогое топливо в Нидерландах, там литр АИ-95 стоит 1.69$., это почти в 3,5 раза дороже, чем в Казахстане. Недешево обходится бензин и в Греции с Италией — 1.67$.
Правда, в этом рейтинге учитывается также то, сколько литров топлива можно приобрести на среднюю зарплату, и тут у лидирующих стран с самым дешёвым бензином позиция не такая и выигрышная. Для сравнения: в странах с недешевым бензином, таких как Норвегия (цена АИ-95 — 1.66$), на одну среднюю зарплату можно приобрести 2391,9 л, а в Люксембурге (1.28$) — 2702,2 литра. Даже в Нидерландах, где бензин обходится в 3.6 раза дороже, чем в Казахстане, на среднюю зарплату жители могут купить 1837 л бензина.
Стоимость
Доступность
А теперь посчитайте, сколько литров топлива вы можете купить на свою зарплату...
по данным http://www.riarating.ru/infografika/20170206/630055236.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
danilov 07.02.2017 в 11:06:15 # 578879
едридмадрид 07.02.2017 в 11:16:14 # 578885
Цитата: ЛиКа от 07.02.2017 11:14:03
А где в списке Туркмения, Узбекистан?
А где в списке Туркмения, Узбекистан?
рейтинг только ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН,
и они в основном не имеют свою нефть ( разве только скандинавы ) , но там уровень жизни средний самый высокий и не только по Европе
Все мы гости 07.02.2017 в 11:18:01 # 578888
А зачем мне ТАМА, я ТУТА. Че постоянно к соседу заглядывать.
Шакалы.
едридмадрид 07.02.2017 в 11:29:21 # 578892
Цитата: Кино от 07.02.2017 11:22:04
А где в списке Эмираты, где бензин дешевле чем в Казахстане...
А где в списке Эмираты, где бензин дешевле чем в Казахстане...
нееее не дешевле
у них максимальная цена ( по кране мере была в начале января этого года ,и наврятли изменилась сейчас может даже больше стала )
была 1,7-1,8 за литр их дирхама , за 1 дирхам дается наших 90 тенге , так что выходит чуть больше чем у нас - у них бензин стоит
едридмадрид 07.02.2017 в 11:35:30 # 578894
Цитата: ЛиКа от 07.02.2017 11:14:03
А где в списке Туркмения, Узбекистан?
А где в списке Туркмения, Узбекистан?
Рейтинг цен на бензин для стран СНГ (в долларах за 1 литр топлива) таков:
Армения – 0,78;
Узбекистан – 0,93;
Таджикистан – 0,89;
Украина – 0,9;
Молдавия – 0,78;
Азербайджан – 0,76;
Белоруссия – 0,61;
Киргизия – 0.65;
Российская Федерация – 0,61;
Казахстан – 0,43;
Туркменистан – 0,28.
Туркменистан, безусловно, занимает последнее место в рейтинге 2017 года. Он может похвастаться рекордными ценами на бензин. Однако топливо по низкой стоимости доступно только гражданам этой страны и предоставляется по паспорту.
Цитата: Кино от 07.02.2017 11:22:04
А где в списке Эмираты, где бензин дешевле чем в Казахстане...
А где в списке Эмираты, где бензин дешевле чем в Казахстане...
вот зачем им в рейтинг добавлять с самым дешевым бензином, эта статистика для того что бы цены поднять мол у нас бенза самая дешевая а треть завозится с России!!!
А в реале вот рейтинг:
Венесуэла - 0,05 доллара за литр
Ливия — 0,14 центов за литр
Саудовская Аравия – 0,16 доллара за литр Туркменистан – 0,19 доллара /литр
Бахрейн – 0,21 доллара /литр
Кувейт – 0,22 доллара /литр
Египет – 0,30 доллара /литр
Оман – 0,32 доллара /литр...
зачем нам бедный континент АЗИЯ
Среднюю зарплату и ВВП на душу населения
едридмадрид 07.02.2017 в 12:46:09 # 578924
Цитата: shy_ric от 07.02.2017 12:17:59
а самое главное!!! а по качеству сравнение можно?
а самое главное!!! а по качеству сравнение можно?
там наш бензин с " ослиной мочой" , явно в конце рейтинга будет , хотя может и в пятерку первых мест попадет ,
смотря как ВОПРОС, к рейтингу качества поставить