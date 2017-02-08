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Экономика
Эксперты ожидают 57 руб. за 1$
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einer 08 Февраля 2017 в 11:20:04
Ориентировочно 13 февраля курс доллара США может опуститься ниже 57 российских рублей за $1.

Такое предположение сделал российский финансовый аналитик Петр Пушкарев, передает rg.ru.

На утро 8 февраля курс американской валюты составляет 59,2 рубля за $1. В последний раз курс американской валюты падал ниже 57 рублей в июле 2015 года. Основная предпосылка к позитивному для рубля сценарию — высокий спрос на государственные облигации РФ, обусловленный их высокой доходностью. 10-летние российские гособлигации имеют доход до 10%, тогда как аналогичные ценные бумаги США — всего 2,5%, Германии — 0,4%.

На покупку гособлигаций РФ инвесторам требуются рубли, что подстегивает спрос на российскую валюту. Очередной скачок спроса ожидается в преддверии очередного размещения облигаций, запланированного на 15 февраля.

Впрочем, возможно, что сценарий будет обратным. Курс доллара к рублю укрепится, если оправдаются слухи о намерении Ирана нарушить соглашение с ОПЕК и нарастить добычу нефти с 3,8 млн баррелей до 4 млн баррелей в сутки.

rg.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 08.02.2017 в 11:27:20   # 579160
какие эксперты
главный самый сказал ( который Путиным зовется )

когда за доллар дают много рублей - это хорошо для экономики

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  Manitu 08.02.2017 в 11:28:37   # 579162
Quote:
Ориентировочно 13 февраля курс доллара США может опуститься ниже 57 российских рублей за $1.

Quote:
Впрочем, возможно, что сценарий будет обратным. Курс доллара к рублю укрепится,

Так я не понял, г-н "финансовый аналитик", мне покупать или продавать?
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  titus 08.02.2017 в 11:32:03   # 579164
портфель снова все темы засрал
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  Manitu 08.02.2017 в 11:34:05   # 579165
Цитата: едридмадрид от 08.02.2017 11:27:20
какие эксперты
главный самый сказал ( который Путиным зовется )

когда за доллар дают много рублей - это хорошо для экономики



А что, съезд оппозиционеров в теме про противоракеты закончился?
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  едридмадрид 08.02.2017 в 11:41:45   # 579169
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  charg 08.02.2017 в 12:10:08   # 579179
Рубль рухнет до 200 за доллар! Конец придет в марте 2016
экспердоф немерено

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