Эксперты ожидают 57 руб. за 1$

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
einer 08 Февраля 2017 в 11:20:04
Такое предположение сделал российский финансовый аналитик Петр Пушкарев, передает rg.ru.
На утро 8 февраля курс американской валюты составляет 59,2 рубля за $1. В последний раз курс американской валюты падал ниже 57 рублей в июле 2015 года. Основная предпосылка к позитивному для рубля сценарию — высокий спрос на государственные облигации РФ, обусловленный их высокой доходностью. 10-летние российские гособлигации имеют доход до 10%, тогда как аналогичные ценные бумаги США — всего 2,5%, Германии — 0,4%.
На покупку гособлигаций РФ инвесторам требуются рубли, что подстегивает спрос на российскую валюту. Очередной скачок спроса ожидается в преддверии очередного размещения облигаций, запланированного на 15 февраля.
Впрочем, возможно, что сценарий будет обратным. Курс доллара к рублю укрепится, если оправдаются слухи о намерении Ирана нарушить соглашение с ОПЕК и нарастить добычу нефти с 3,8 млн баррелей до 4 млн баррелей в сутки.
rg.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 08.02.2017 в 11:27:20 # 579160
главный самый сказал ( который Путиным зовется )
когда за доллар дают много рублей - это хорошо для экономики
Ориентировочно 13 февраля курс доллара США может опуститься ниже 57 российских рублей за $1.
Quote:
Впрочем, возможно, что сценарий будет обратным. Курс доллара к рублю укрепится,
Так я не понял, г-н "финансовый аналитик", мне покупать или продавать?
Цитата: едридмадрид от 08.02.2017 11:27:20
какие эксперты
главный самый сказал ( который Путиным зовется )
когда за доллар дают много рублей - это хорошо для экономики
какие эксперты
главный самый сказал ( который Путиным зовется )
когда за доллар дают много рублей - это хорошо для экономики
А что, съезд оппозиционеров в теме про противоракеты закончился?
едридмадрид 08.02.2017 в 11:41:45 # 579169
Цитата: titus от 08.02.2017 11:32:03
портфель снова все темы засрал
портфель снова все темы засрал
экспердоф немерено