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Экономика
Казахстанские продукты дорожают быстрее импортных
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едридмадрид 08 Февраля 2017 в 11:21:27
Казахстанские пищевики поднимают цены - сильнее всего для местного потребителя (+18%) и гораздо слабее для покупателей из стран СНГ (+7%)

Производители продуктов питания не смогли удержать цены под воздействием свободно плавающего обменного курса - в 2016 году уровень увеличения цен производителей существенно превысил темпы в 2015 году, когда произошла одномоментная девальвация.

В январе-декабре 2016 года цены пищевиков увеличились на 17% по сравнению с уровнем 2015 года, учитывая эффект инфляции. Напомним, что в 2015 году уровень роста цен составил всего 4,6%.

Главный удар пришелся по местным потребителям и покупателям продукции из стран вне СНГ. Для казахстанского рынка стоимость продуктов питания, произведенных местными предприятиями, выросла на 17,6%. Цены для рынков вне СНГ казахстанские пищевики увеличили в 2016 году на 15,3%.

При этом гораздо менее существенно казахстанские производители увеличили цены для покупателей из стран СНГ - всего на 7,4%.



Рост конечных цен на продукцию последовал после соответствующего удорожания стоимости производства. В частности, существенное давление было оказано со стороны удорожания приобретения основных средств производства. В 2016 году сырье и оборудование для пищевой промышленности подорожало сразу на 33% против роста на 6% в 2015 году.

Из-за сильного ослабления курса тенге сильнее всего выросли цены поставщиков извне - стоимость продукции производственно-технического назначения от предприятий стран СНГ выросла на 42,5%, стран вне СНГ на 56,4%.

Местные поставщики оборудования и сырья для казахстанских производителей продуктов питания старались удержать рост цен - увеличение составило 21,7% в 2016 году.



Продукты питания от местных производителей подорожали сильнее, чем импортная продукция. В январе-ноябре 2016 года цены на готовые продукты питания, произведенные за пределами РК, увеличились на 8,5%.

Быстрее всего дорожает импорт пищевых продуктов, поставляемых из стран СНГ, - за 11 мес. 2016 года цены выросли на 9%, в то время как стоимость импорта готовых продуктов от остальных стран мира совокупно выросли в стоимости на 6,7%.



Казахстанский рынок пищевой промышленности под давлением роста стоимости производства и падения реального покупательского спроса стараются удержать темпы увеличения выпуска продукции. В 2016 году производители продуктов питания нарастили выпуск на 3,9% в физическом объеме.

Однако, удержать рост им удается довольно дорогой ценой - количество активных участников рынка сократилось в 2016 году на 11% до самого минимального уровня за последние 5 лет.

Производство продуктов питания - одна их приоритетных отраслей в рамках ГПИИР-2. Для развития отрасли предполагается привлечение иностранных инвесторов и реализация инвестиционных проектов с высокой добавленной стоимостью.



http://finprom.kz/ru/article/kazahstanskie-pisheviki-podnimayut-ceny-silnee-vsego-dlya-mestnogo-potrebitelya-18-i-gorazdo-slabee-dlya-pokupatelej-iz-stran-sng-7
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 08.02.2017 в 11:40:15   # 579168

Пальмовое масло и китайская химия подорожали что ли ? .
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  Manitu 08.02.2017 в 11:55:03   # 579173
"-Покупай Казахстанское!" "-Поддерживай отечественных производителей!" Так кажись нам кричат на каждом углу?
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  koshkoed 08.02.2017 в 12:35:31   # 579187
У наших маржа офигевшая. Не хотят они работать за 15-25 процентов. Им надо 50 минимум
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  Snake666 08.02.2017 в 13:34:14   # 579204
Цитата: koshkoed от 08.02.2017 12:35:31
У наших маржа офигевшая. Не хотят они работать за 15-25 процентов. Им надо 50 минимум

Если бы 50. Зачастую, ровно в 4 раза дороже цену ставят, чем напрямую из Китая взять. Вот на эти 4% и живут. А если по существу... Доллар подешевел, топливо не настолько сильно подорожало. Зато цены как на дрожжах растут. Наши продукты, зачастую ниже качеством, чем импортные, ещё и цену ломят. ЙЗначит не буду наше брать. Пускай или цену снижают или качество повышают. А то привыкли ныть, жаловаться и дотации клянчить. Возможно ещё в повальной коррупции дело и то, что цену откатов с нас же и удерживают.
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  alpha_portal 08.02.2017 в 13:34:45   # 579205
Цитата: koshkoed от 08.02.2017 12:35:31
У наших маржа офигевшая. Не хотят они работать за 15-25 процентов. Им надо 50 минимум

Сколько не слышал от "наших бизнесменов", все говорят одно: если нет выгоды в 200%, то и смысла нет
Не зря в советское время боролись с фарцовщиками. Не хорошо это! Плогохо. Особенно когда дело касается обеспечения производства в любой сфере. Расходные материалы изначально завышены. А там где не завышены, завышает производитель, дабы оправдать высокие свои аппетиты...
Хотя рассуждать можно по всякому и все будут правы
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  alpha_portal 08.02.2017 в 13:36:59   # 579207
-del
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  Мура45 08.02.2017 в 14:01:56   # 579214
Осень. Пора закрывать банки. Еду на Карлуху. Хожу по оптовке, цена на коробку помидоров 2,5 тыс. тенге. Подъезжает "Газель". Помидоры в таких же коробках. Собирается толпа. Сколько? 1000 тенге коробка! Хорошо, три коробки возьму. Поздно, вмешиваются двое, мы оптом всё купили уже. Эй, три коробки всего лишь. Хорошо, говорит, по 1800 бери. Разгрузят и будут продавать по 2500
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  shaman 08.02.2017 в 15:03:07   # 579244
Огурцы парниковые по 1200 продавали в канун НГ, ахренеть. Выбирай огурцы или мясо
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  Рамзес 08.02.2017 в 15:38:41   # 579255
Потому что как купить - продать,больше ни на что не способны.Сколько заводов и предприятий по пилили и продали,куча рабочих мест пропала. Откроют цех на 60 человек а понтов выше крыши ,ворье.
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  ВИКТОРИЯ777 08.02.2017 в 16:42:18   # 579271
Цитата: Рамзес от 08.02.2017 15:38:41
Потому что как купить - продать,больше ни на что не способны.Сколько заводов и предприятий по пилили и продали,куча рабочих мест пропала. Откроют цех на 60 человек а понтов выше крыши ,ворье.

Ценное наблюдение...)))Молодец!!!
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