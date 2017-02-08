Казахстанские продукты дорожают быстрее импортных

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едридмадрид 08 Февраля 2017 в 11:21:27
Производители продуктов питания не смогли удержать цены под воздействием свободно плавающего обменного курса - в 2016 году уровень увеличения цен производителей существенно превысил темпы в 2015 году, когда произошла одномоментная девальвация.
В январе-декабре 2016 года цены пищевиков увеличились на 17% по сравнению с уровнем 2015 года, учитывая эффект инфляции. Напомним, что в 2015 году уровень роста цен составил всего 4,6%.
Главный удар пришелся по местным потребителям и покупателям продукции из стран вне СНГ. Для казахстанского рынка стоимость продуктов питания, произведенных местными предприятиями, выросла на 17,6%. Цены для рынков вне СНГ казахстанские пищевики увеличили в 2016 году на 15,3%.
При этом гораздо менее существенно казахстанские производители увеличили цены для покупателей из стран СНГ - всего на 7,4%.
Рост конечных цен на продукцию последовал после соответствующего удорожания стоимости производства. В частности, существенное давление было оказано со стороны удорожания приобретения основных средств производства. В 2016 году сырье и оборудование для пищевой промышленности подорожало сразу на 33% против роста на 6% в 2015 году.
Из-за сильного ослабления курса тенге сильнее всего выросли цены поставщиков извне - стоимость продукции производственно-технического назначения от предприятий стран СНГ выросла на 42,5%, стран вне СНГ на 56,4%.
Местные поставщики оборудования и сырья для казахстанских производителей продуктов питания старались удержать рост цен - увеличение составило 21,7% в 2016 году.
Продукты питания от местных производителей подорожали сильнее, чем импортная продукция. В январе-ноябре 2016 года цены на готовые продукты питания, произведенные за пределами РК, увеличились на 8,5%.
Быстрее всего дорожает импорт пищевых продуктов, поставляемых из стран СНГ, - за 11 мес. 2016 года цены выросли на 9%, в то время как стоимость импорта готовых продуктов от остальных стран мира совокупно выросли в стоимости на 6,7%.
Казахстанский рынок пищевой промышленности под давлением роста стоимости производства и падения реального покупательского спроса стараются удержать темпы увеличения выпуска продукции. В 2016 году производители продуктов питания нарастили выпуск на 3,9% в физическом объеме.
Однако, удержать рост им удается довольно дорогой ценой - количество активных участников рынка сократилось в 2016 году на 11% до самого минимального уровня за последние 5 лет.
Производство продуктов питания - одна их приоритетных отраслей в рамках ГПИИР-2. Для развития отрасли предполагается привлечение иностранных инвесторов и реализация инвестиционных проектов с высокой добавленной стоимостью.
http://finprom.kz/ru/article/kazahstanskie-pisheviki-podnimayut-ceny-silnee-vsego-dlya-mestnogo-potrebitelya-18-i-gorazdo-slabee-dlya-pokupatelej-iz-stran-sng-7
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пальмовое масло и китайская химия подорожали что ли ? .
Цитата: koshkoed от 08.02.2017 12:35:31
У наших маржа офигевшая. Не хотят они работать за 15-25 процентов. Им надо 50 минимум
У наших маржа офигевшая. Не хотят они работать за 15-25 процентов. Им надо 50 минимум
Если бы 50. Зачастую, ровно в 4 раза дороже цену ставят, чем напрямую из Китая взять. Вот на эти 4% и живут. А если по существу... Доллар подешевел, топливо не настолько сильно подорожало. Зато цены как на дрожжах растут. Наши продукты, зачастую ниже качеством, чем импортные, ещё и цену ломят. ЙЗначит не буду наше брать. Пускай или цену снижают или качество повышают. А то привыкли ныть, жаловаться и дотации клянчить. Возможно ещё в повальной коррупции дело и то, что цену откатов с нас же и удерживают.
alpha_portal 08.02.2017 в 13:34:45 # 579205
Цитата: koshkoed от 08.02.2017 12:35:31
У наших маржа офигевшая. Не хотят они работать за 15-25 процентов. Им надо 50 минимум
У наших маржа офигевшая. Не хотят они работать за 15-25 процентов. Им надо 50 минимум
Сколько не слышал от "наших бизнесменов", все говорят одно: если нет выгоды в 200%, то и смысла нет
Не зря в советское время боролись с фарцовщиками. Не хорошо это! Плогохо. Особенно когда дело касается обеспечения производства в любой сфере. Расходные материалы изначально завышены. А там где не завышены, завышает производитель, дабы оправдать высокие свои аппетиты...
Хотя рассуждать можно по всякому и все будут правы
alpha_portal 08.02.2017 в 13:36:59 # 579207
ВИКТОРИЯ777 08.02.2017 в 16:42:18 # 579271
Цитата: Рамзес от 08.02.2017 15:38:41
Потому что как купить - продать,больше ни на что не способны.Сколько заводов и предприятий по пилили и продали,куча рабочих мест пропала. Откроют цех на 60 человек а понтов выше крыши ,ворье.
Потому что как купить - продать,больше ни на что не способны.Сколько заводов и предприятий по пилили и продали,куча рабочих мест пропала. Откроют цех на 60 человек а понтов выше крыши ,ворье.
Ценное наблюдение...)))Молодец!!!