Тенге снижается вслед за нефтью

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едридмадрид 08 Февраля 2017 в 13:48:14
Отметим, что мировые цены на нефть снижаются на фоне укрепления доллара к основным мировым валютам и опасений инвесторов роста добычи «черного золота» в США. По состоянию на 10:56 аст стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 54,64 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась до 51,57 доллара за баррель.
Между тем, по информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 323,90 тенге за доллар США, максимальный — 324,64 тенге, курс закрытия — 324,64 тенге. Объем торгов по доллару составил 39 млн 850 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 118.
В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 8 февраля на 11:00 составляет 326 тенге, Алматы — 325,5 тенге.
Напомним, с 5 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Теперь официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.
https://kapital.kz/finance/57372/tenge-snizhaetsya-vsled-za-neftyu.html
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