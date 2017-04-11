Деньги – ничто, имидж – все: казахстанцы не экономят на смартфонах

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едридмадрид 11 Апреля 2017 в 17:04:48
Лидирующую позицию среди брендов, как и в 2015, занимает Samsung: доля бренда составила более половины рынка мобильных телефонов. В тройку лидеров также входят Apple и LG.
По словам аналитика IDC в Центральной Азии Алёны Кизуб, на казахстанском рынке мобильных телефонов огромную роль играет статус бренда, именно поэтому, в противовес мировым тенденциям, продажи Apple в Казахстане практически не падают, лишь демонстрируют сезонные колебания от квартала к кварталу.
Samsung уверенно держит свои позиции благодаря достаточно большому диапазону моделей от бюджетных до самых дорогих, что отвечает спросу в любом ценовом сегменте.
Китайские бренды, такие как ZTE, Meizu и Xiaomi увеличили долю рынка, отвоевав еще 3,5% в 2016, прежде всего, за счет лидеров.
Индийский бренд Micromax, не присутствовавший на казахстанском рынке в 2015, в 2016 занял 4% рынка. Micromax популярен среди потребителей в связи с более дешевыми LTE-устройствами. Спрос на этот бренд, полагают аналитики, в ближайшем будущем будет стабилен. В категории кнопочных телефонов бренд практически стал лидером, заняв более 20%.
По итогам года смартфоны заняли более 85% рынка мобильных телефонов.
Средняя цена за смартфон — $247, за обычный мобильный телефон — около $20. Ценовой сегмент до $100 сократился более чем на 7%, в противовес этому сегмент от $100 до $300 увеличился по сравнению с 2015 почти в 2 раза.
Сегмент дорогих мобильных телефонов от $500 сократился до 15,6%.
Несмотря на умеренное укрепление, курс тенге к доллару США по-прежнему в два раза ниже, чем в начале 2015.
Потребители, однако, демонстрируют готовность платить больше в местной валюте, чтобы получить желаемые устройства — средняя цена смартфонов в долларах США практически вернулась к докризисным показателям 2014 года.
- В количественном выражении казахстанский рынок мобильных телефонов почти вышел на уровень 2014, продемонстрировав более существенный рост, чем другие сегменты ИТ-рынка, — резюмировала Алёна Кизуб.
https://forbes.kz/process/technologies/dengi_nichto_imidj_vse_kazahstantsy i_ne_ekonomyat_na_smartfonah
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