Казахстанцы в 2016 году купили 25 электромобилей Tesla

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Гость 11 Апреля 2017 в 17:38:22
TESLA MODEL X
Также было зарегистрировано 2 электрокара BMW и один автомобиль бренда Hyundai.
Сегмент электромобилей на рынке Казахстана практически целиком представлен премиальными моделями.
Так, стоимость кроссовера Tesla Model X равна 85,5-115,5 тыс. долларов.
Цена седана Tesla Model S колеблется в диапазоне от 66 до 109,5 тыс. долларов.
Стартовая цена BMW i3 – 46,4 тыс. долларов.
Кроссовер JAC iEV5 предлагается на рынке КНР по цене от 23 тыс. долларов.
Из 35 реализованных автомобилей 25 были зарегистрированы в Алматы, 8 – в городе Астана и 2 единицы – в Восточно-Казахстанской области.
На период со 2 сентября 2016 года по август 2017 года на территории Казахстана, России и Беларуси введена нулевая пошлина на импорт легковых автомобилей, оснащенных электродвигателем.
Ставка утилизационного сбора и сбора за первичную регистрацию легкового электромобиля старше 1 года в Казахстане составляет 50% от аналогичной платы за технику на традиционном топливе. Кроме того, электромобили освобождены от уплаты транспортного налога на территории республики.
Тем не менее, действующие льготы не стали стимулом, достаточным для заметного роста спроса на автомобили, оснащенные электрическим силовым агрегатом. Электромобили остаются экзотическим продуктом в люксовом сегменте казахстанского автомобильного рынка.
Следует напомнить, что предприятия казахстанского автопрома приобрели опыт выпуска пилотных партий автомобилей на электрической тяге.
Первым электромобилем казахстанской сборки стал кроссовер KIA Soul EV, выпущенный на мощностях усть-каменогорского завода «АЗИЯ АВТО» в конце 2014 года. В июле 2016 года пилотная партия электромобилей китайской марки JAC сошла с конвейера «СарыаркаАвтопром» в Костанае.
https://auto.nur.kz/1461963-kazakhstancy-v-2016-godu-kupili-25-elektromo.html
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