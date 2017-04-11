Читая финансовую отчетность «КазМунайГаза»

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Гость 11 Апреля 2017 в 17:45:30
В поисках истины
Мы любим рассуждать об эффективности наших национальных компаний. Есть такие, которые полагают, что они все сплошь убыточны и от них нашей экономике только вред. У критиков есть оппоненты, которые, наоборот, обзывая первых либерастами, восхваляют наш государственный сектор, как могут.
Разобраться с тем, что же из себя представляют наши национальные компании, нам помогут их финансовые и годовые отчеты.
Кто-то выразит сомнение в достоверности отраженных в них данных. Но, во-первых, у нас нет других источников, так что приходится пользоваться тем, что есть. А во-вторых, из них все равно можно узнать много интересного.
В течение апреля – мая все национальные компании опубликуют свою финансовую отчетность, проанализировав которую, мы сможем более или менее объективно оценить их эффективность.
Финансовая отчетность АО «НК КазМунайГаз» (КМГ) за 2016 год уже размещена в свободном доступе, поэтому с нее и начнем, тем более, что нефть – это наше все.
А есть ли прибыль?
В консолидированной финансовой отчетности КМГ отражены финансовые показатели как самой компании, так и ее «дочек» (структура компании отображена на рисунке 1).
Если обратиться к отчету о прибылях и убытках, мы узнаем, что национальная компания закончила прошлый год с операционным убытком – 24 млрд 754,3 млн тенге. Это намного лучше, чем в 2015 году, когда убыток от операционной деятельности составил 483 млрд 584.4 млн тенге.
Тем не менее, КМГ закончил прошлый год с положительным результатом – прибыль до налогообложения составила 163 млрд 108,2 млн. тенге.
Если просуммировать прибыль до налогообложения дочерних компаний КМГ, уже опубликовавших свою финансовую отчетность, - это РД КМГ, "Казтрансойл", "Казмортрансфлот", - то она составляет 224 млрд 54,3 млн тенге. Убыток самого холдинга – 6 млрд 197,8 млн тенге.
Соответственно, на оставшиеся дочерние компании приходится убыток в 54 млрд 748,4 млн тенге. Самый животрепещущий вопрос для нас – это финансовый результат «КМГ переработка и маркетинг». Если он положительный, то можно рассчитывать, что серьезного повышения цен на ГСМ не будет, если же отрицательный – то скорее всего, цены будут расти дальше. Отчет, к сожалению, пока еще не опубликован. Но есть предпосылки считать ее деятельность убыточной.
Взгляд на финансовый результат под другим ракурсом
Итак, прибыль КМГ до налогообложения составила 163 млрд 108,2 млн. тенге. В этой сумме учтена доля в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности в размере 270 млрд 191 млн тенге. То есть, если не учитывать долевое участие, то результат получается отрицательным - 107 млрд 82,8 млн. тенге. Это еще больше укрепляет опасения об убытках, понесенных «КМГ переработка и маркетинг». Скоро мы узнаем, в какой мере оправданы наши негативные ожидания.
Не во всех проектах долевое участие принесло прибыль. От участия в четырех проектов – Ural Group Limited BVI, ТОО «Бейнеу-Шымкент», ТОО «Казахойл Актобе», «ПетроКазахстан Инк» - получены убытки на общую сумму 32 млрд 375,2 млн тенге. Насколько оправдано участие КМГ в этих проектах и каковы ожидания на будущее – лучше поинтересоваться у руководства холдинга.
В целом можно сказать, что "КазМунайГаз" прибыльная компания, ей надо только разобраться с нефтеперерабатывающими активами, которые ухудшают ее финансовые показатели.
Долги наши
Общая сумма займов КМГ составляет 3 трлн 72 млрд 540 млн тенге. Из них займы, номинированные в валюте – 2 трлн 846 млрд 125,7 млн тенге. Займы, номинированные в тенге – 226 млрд 414,3 млн тенге.
Долгосрочные займы составляют 2 трлн 706 млрд 101,3 млн тенге. Текущие займы – 366 млрд 438,7 млн тенге.
Самыми крупными кредиторами являются Банк развития Казахстана – 884 млн долларов США и 71 млрд тенге, The Export-Import Bank of China – 1 млрд долларов США и ING – 1 млрд долларов США.
Несмотря на астрономические суммы, финансовое положение КМГ можно считать вполне устойчивым: финансовые коэффициенты, отражающие способность обслуживать займы, находятся в допустимых пределах. Но это, если говорить о консолидированной отчетности.
В отдельных дочерних предприятиях ситуация может быть не столь радужной. К примеру, в 2015 году коэффициент текущей ликвидности «КМГ переработка и маркетинг» был ниже рекомендуемых значений, что указывает на потенциальные сложности с обслуживанием текущих обязательств.
Посмотрим, что покажет отчетность за 2016 год.
Подводя итоги
"КазМунайГаз" - сложный конгломерат компаний с разным уровнем эффективности. Устойчивость его финансового положения определяют ассоциированные компании и совместная деятельность.
С точки зрения задачи по снижению доли участия государства в экономике, поставленной президентом страны, наиболее эффективным, как мне кажется, было бы выделить в отдельный фонд доли в наиболее прибыльных ассоциированных компаниях и совместных проектах. А затем выставить на приватизацию, ориентировочно, от 40 до 60% такого фонда. Это послужило бы хорошим подспорьем бюджету и способствовало бы оживлению фондового рынка.
Что касается нефтеперерабатывающих активов, то их следует приватизировать полностью. Многого от этого бюджет не получит, но избавится от потенциальной головной боли.
http://www.ratel.kz/outlook/chitaja_finansovuju_otchetnost_kazmunajgaza
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