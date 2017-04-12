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Экономика
Газпром договорился о покупке газа в Узбекистане на 2,5 млрд долларов
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danilov 12 Апреля 2017 в 13:53:24
Пятилетний контракт на покупку Газпромом узбекистанского газа заключен на сумму 2,5 млрд долларов, следует из материалов компании «Газпром экспорт».

Договор на покупку газа заключен с АК «Узтрансгаз» в начале апреля. Ежегодно с 2018 года будет покупаться 4 млрд кубометров газа, передает РИА «Новости».

О договоренности по закупке газа в Узбекистане сообщал в конце марта глава Газпрома Алексей Миллер. Газпром и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о сотрудничестве, по которому российская компания участвует в проектах по добыче газа на территории Узбекистана, еще в 2002 году.

Договор был заключен в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву.

http://www.5-tv.ru/news/121213/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пришелец 12.04.2017 в 15:17:56   # 595579
Ничего не понимаю. Зачем продавать свой газ. Чтобы потом покупать. Или подешевле или какая-то зависимость
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