Газпром договорился о покупке газа в Узбекистане на 2,5 млрд долларов

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danilov 12 Апреля 2017 в 13:53:24
Договор на покупку газа заключен с АК «Узтрансгаз» в начале апреля. Ежегодно с 2018 года будет покупаться 4 млрд кубометров газа, передает РИА «Новости».
О договоренности по закупке газа в Узбекистане сообщал в конце марта глава Газпрома Алексей Миллер. Газпром и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о сотрудничестве, по которому российская компания участвует в проектах по добыче газа на территории Узбекистана, еще в 2002 году.
Договор был заключен в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву.
http://www.5-tv.ru/news/121213/