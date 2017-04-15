Путин и Медведев обнародовали свои доходы

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ustbe 14 Апреля 2017 в 23:25:13
Согласно сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Президента Российской Федерации за период с 1 января по 31 декабря 2016 года, Владимир Путин имеет в частной собственности земельный участок площадью 1500 квадратных метров, квартиру площадью 77 квадратных метров и гараж - 18 квадратных метров. Местом расположения недвижимости указана Россия.
Также у президента РФ есть два автомобиля ГАЗ М21, одна Нива и один прицеп автомобильный "Скиф". Декларированный годовой доход Владимира Путина составил 8 858 432 рубля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков имеет три квартиры в России и автомобиль Тойота Ленд Крузер 200. Его супруга Татьяна Навка владеет двумя земельными участками, четырьмя квартирами, одна из которых расположена в США, автомобилем Мерседес-Бенц CL63 AMG, Мерседес-Бенц МL63 AMG, Лексус RX350, мотовездеходом Ямаха. Декларированный годовой доход Дмитрия Пескова составил 12 812 722 рубля, его супруги - 120 814 796 рублей.
Согласно декларации, опубликованной на сайте правительства РФ, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев имеет в собственности квартиру площадью
367,8 квадратных метра, земельный участок площадью 4700 квадратных метров, арендованный на 49 лет. А также у него есть легковые автомобили ГАЗ 20 и ГАЗ 21. Декларированный годовой доход Дмитрия Медведева за 2016 год составил 8 586 974,69 рубля.
https://tengrinews.kz/russia/putin-i-medvedev-obnarodovali-svoi-dohodyi-316144/
Комментарии, по рейтингу, по дате
SouthJoker 15.04.2017 в 20:43:05 # 596564
Цитата: старик от 15.04.2017 20:00:15
Зарплата подчиненного выше чем у босса!
Зарплата подчиненного выше чем у босса!
Песков имеет долю от дохода Навки
bozon house 15.04.2017 в 21:08:43 # 596576
НИК "автора" ничего не подсказывает?