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Экономика
В Атырау иностранный менеджер отсудил у ТОО 3,6 млн тенге за сверхурочную работу
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Гость 15 Апреля 2017 в 02:59:46
Иностранный менеджер в Атырау отсудил у компании 3,6 млн тенге сверхурочных, сообщает МИА «Казинформ».

«В ходе рассмотрения в Атырауском городском суде было установлено, что между истцом и ТОО «K Caspian Engineering» в октябре 2012 года был заключен трудовой договор. Приглашенный специалист занял должность менеджера проекта. В период с октября 2012 года по февраль 2016 менеджером было отработано с превышением норм Трудового кодекса РК 1852,4 часа. Такое количество отработанных сверх установленных норм часов работодатель оценил в 22 тыс. тенге», - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

Как отмечается, не согласившись с этим, иностранец через суд потребовал возместить ему 80,7 млн тенге. «Суд, принимая во внимание установленные обстоятельства, а также требования Гражданско-процессуального кодекса о разрешении спора, исходя из критериев справедливости и разумности, иск иностранного гражданина удовлетворил частично. С ТОО «К Caspian Engineering» в пользу истца за работу в сверхурочное время взыскано 3,6 млн тенге, а также государственная пошлина в размере 36 303 тенге», - проинформировали в суде.


http://www.ratel.kz/kaz/v_atyrau_inostrannyj_menedzher_otsu dil_u_too_36_mln_tenge_za_sverhuroc hnuju_rabotu
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  jumanjiqz 15.04.2017 в 19:42:06   # 596534
Quote:
с превышением норм Трудового кодекса РК

Я так понимаю больше 40 часов в неделю получается!? А как это фиксировалось, как он это смог доказать, он что, каждый рабочий день через кокой нибудь электронный проходной пункт проходил и выходи на работу, которая хранить данные аж с 2012 года?! И 22000 т. умножаем на 1852,4 часа=40.748.400т. откуда 80 ляма???
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  Saturn 15.04.2017 в 21:28:23   # 596591
Пока работал, он молчал все эти годы. Есть подозрения что 3,6 млн тенге это переработка только за последние 2-3 месяца... Теперь прикидывайте какая у него реальная зарплата и почему он хотел отсудить 80 лямов
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  Zoggyla 15.04.2017 в 21:39:18   # 596594
Цитата: Saturn от 15.04.2017 21:28:23
Пока работал, он молчал все эти годы. Есть подозрения что 3,6 млн тенге это переработка только за последние 2-3 месяца... Теперь прикидывайте какая у него реальная зарплата и почему он хотел отсудить 80 лямов
Это просто показательный случай,таких разборок выше крыши, просто они не доходят до судов. Решаются на предприятиях. Копятся отгулы. Работник не может их использовать, ведется их учет. И вдруг. Бац-работник решает уволиться. Предъявляет начальнику свои права-тот всячески изворачивается и дело доходит до директора. Тот долго не думает- оплатить сверхурочные за счет непосредственного руководителя. Плохо работал с персоналом- получай.
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