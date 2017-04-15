В Атырау иностранный менеджер отсудил у ТОО 3,6 млн тенге за сверхурочную работу
Гость 15 Апреля 2017 в 02:59:46
Иностранный менеджер в Атырау отсудил у компании 3,6 млн тенге сверхурочных, сообщает МИА «Казинформ».
«В ходе рассмотрения в Атырауском городском суде было установлено, что между истцом и ТОО «K Caspian Engineering» в октябре 2012 года был заключен трудовой договор. Приглашенный специалист занял должность менеджера проекта. В период с октября 2012 года по февраль 2016 менеджером было отработано с превышением норм Трудового кодекса РК 1852,4 часа. Такое количество отработанных сверх установленных норм часов работодатель оценил в 22 тыс. тенге», - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.
Как отмечается, не согласившись с этим, иностранец через суд потребовал возместить ему 80,7 млн тенге. «Суд, принимая во внимание установленные обстоятельства, а также требования Гражданско-процессуального кодекса о разрешении спора, исходя из критериев справедливости и разумности, иск иностранного гражданина удовлетворил частично. С ТОО «К Caspian Engineering» в пользу истца за работу в сверхурочное время взыскано 3,6 млн тенге, а также государственная пошлина в размере 36 303 тенге», - проинформировали в суде.
http://www.ratel.kz/kaz/v_atyrau_inostrannyj_menedzher_otsu dil_u_too_36_mln_tenge_za_sverhuroc hnuju_rabotu