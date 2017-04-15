БРК опубликовал звездный список своих заемщиков

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Гость 15 Апреля 2017 в 19:31:30
Год назад Ratel.kz начал переписку c Банком развития Казахстана (БРК), который был создан на деньги налогоплательщиков. Нас интересовало, на каких условиях некоторым компаниям пересчитали долги после девальвации.
Например, химзаводу «Каустик» в Павлодаре реструктурировали заем на сумму более 40 миллионов долларов США. Конвертацию произвели по курсу 188,38 тенге за доллар США, что существенно облегчает выплату кредита в национальной валюте. Химзавод, между тем, принадлежит миллионерам из списка Forbes Kazakhstan Александру КЛЕБАНОВУ, Еркыну АМИРХАНОВУ, Сергею КАНУ и АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».
Долги пересчитали, в том числе, АО «Группа компаний Аллюр», владельцам международного аэропорта в Актау, получившим кредит на 11 лет, и бизнесменам из Восточно-Казахстанской области, которым были выданы два многомиллионных долларовых займа сроком на 18 и 19 лет.
Чтобы получить эту информацию, потребовалось направить в БРК немало запросов и публикаций, после которых в банке сообщили, что поменяют свою информационную политику и станут более открытыми. Здесь взяли полугодовой тайм-аут, а когда все юридические нюансы были решены, БРК опубликовал на официальном сайте список своих заемщиков. Речь идет о 45 проектах, находящихся на администрировании и финансировании банка.
Список длинный. Здесь можно найти данные заемщика, стоимость проекта, а главное - источник финансирования. В одних случаях это собственные средства БРК, в других - помечено, что деньги, в том числе, привлекались из Национального фонда страны.
Среди заемщиков банка немало известных в Казахстане компаний и заводов. Это «Казцинк», «KAZ Minerals», два нефтеперерабатывающих завода в Атырау и Павлодаре и др.
У трех предприятий из этого списка в графе источник финансирования значатся деньги Нацфонда.
Две кредитные линии у «Казцинка» на приобретение сырья и материалов для дальнейшей переработки, счет лимитов идет на миллиарды тенге.
Атырауский нефтеперерабатывающий завод строит комплекс по производству ароматических углеводородов стоимостью более одного миллиарда долларов.
Порядка 250 миллионов долларов БРК вложил в развитие машиностроения в нашей стране. Львиная доля этой суммы ушла на спасение АО «Группа Компаний Аллюр». В графе наименование проекта так и значится «оздоровление и стабилизация финансово-экономического состояния автомобильного направления», что обошлось в 93,6 миллиона долларов.
Кроме того, две дочки Аллюра - ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «Агромашхолдинг» - взяли в долг около 150 миллионов долларов для сборки автомобилей Toyota Fortuner, восстановление дизельного завода и на сервисные центры по обслуживанию сельхозтехники.
Напомним, акционером и председателем совета директоров группы Аллюр является Андрей ЛАВРЕНТЬЕВ, еще один крупный акционер Юрий ЦХАЙ. Forbes Kazakhstan включал Лаврентьева в список самых влиятельных бизнесменов Казахстана.
Средства из Нацфонда также были направлены на финансирование проекта ТОО «Кристалл Менеджмент». По последним данным органов юстиции, этой компанией владеют четыре других юридических лица.
В числе соучредителей через ТОО "Joint Resources" значится бизнесмен из списка Forbes Kazakhstan Тимур КУЛИБАЕВ. Заемщик планирует построить газотурбинную электростанцию на месторождении Акшабулак. Доля участия БРК составляет порядка 90 миллионов долларов.
Кроме того, деньги Нацфонда значатся в проекте ТОО "Talas Investment Company", что реализуется в Жамбылской области. Одним из владельцев товарищества является АБЫКАЕВ Марат Нуртаевич, полный тезка сына Нуртая АБЫКАЕВА, возглавлявшего КНБ. На предэкспортное финансирование компания взяла заем на 1, 2 миллиарда тенге.
Предприниматель из Южно-Казахстанской области КОЖАМЖАРОВ Дулат Пернешевич, чье имя удачно перекликается с именем председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрата КОЖАМЖАРОВА, тоже осваивает деньги Нацфонда. Он единственный учредитель ТОО «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation», также позаимствовавшего у БРК 1,2 миллиарда тенге на предэкспортное финансирование.
В числе клиентов БРК успешный предприниматель Талгат АХМЕТОВ, сын акима Восточно-Казахстанской области Даниала АХМЕТОВА. Через компанию "Eco Energy" Ахметов-младший - один из соучредителей ТОО «Тургусун-1». Компания взяла 5 миллиардов тенге у БРК на строительство одноименной ГЭС в Восточно-Казахстанской области.
В списке заемщиков БРК помимо известных частных лиц и корпораций есть и нацкомпании, такие как «Қазақстан темір жолы» и «КазМунайГаз».
Банк прокредитовал предприятия, где учредителями через сложные или простые схемы являются эти национальные компании.
Отдельной публикации заслуживают проекты, профинансированные БРК в сфере туризма. А также проекты, где очень сложно проследить конечного бенефициара. Есть и такие.
Информация, опубликованная БРК, позволяет наглядно увидеть, кто получает финансирование через «госбанк» и на какие проекты.
И на местах уже несложно отследить, действительно ли этот проект реализуется, или является «пустышкой», как в случае со стекольным заводом в Кызылординской области.
http://www.ratel.kz/scandal/brk_opublikoval_zvezdnyj_spisok_svoih_zaemschikov
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вполне приличные люди а главное весьма нуждающиеся .
bozon house 15.04.2017 в 21:14:27 # 596583
Цитата: Saturn от 15.04.2017 21:13:09
Желаю чтоб в Казахстане появился лидер, который восстановит полную справедливость
Желаю чтоб в Казахстане появился лидер, который восстановит полную справедливость
Обычно за первой идет вторая часть
Даригер Ватс 15.04.2017 в 22:39:28 # 596622