Китай планирует купить 51% акций казахстанского автопроизводителя

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Mikado 17 Апреля 2017 в 10:22:03
Соглашение о вхождении китайской государственной компании СМС (China Machinery company) в аллюровский капитал и намерении приобрести 51 % простых акций AllurGroup бизнесмены подписали 12 апреля. Президент СМС Ван Сю Шэн заявил, что для его компании это большая честь.
— Мы уверены, что совместная работа поможет завоевать новые рынки, обеспечить покупателей достойным автотранспортом и вывести на новый уровень развития автопром РК, — добавил предприниматель.
В состав AllurGroup входят компании «АгромашХолдинг», «СарыаркаАвтоПром», а также дилерская и дистрибьюторcкая сеть AllurAuto. На производственных площадках «АгромашХолдинга» и «СарыаркаАвтоПрома» изготавливаются автомобили SsangYong, Peugeot, JAC, Hyundai, коммерческая техника Iveco и JAC.
СМС является крупным международным проектировщиком, подрядчиком по оказанию услуг в управлении проектами и поставщиком услуг в автомобильной отрасли. Ранее компания инвестировала 5 миллионов долларов в производство автомобилей JAC в Казахстане.
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Комментарии, по рейтингу, по дате
На производственных площадках «АгромашХолдинга» и «СарыаркаАвтоПрома» изготавливаются автомобили SsangYong, Peugeot, JAC, Hyundai, коммерческая техника Iveco и JAC.Ну и что здесь было Казахстанского?? Нет у нас ни какого автопрома. Просто цеха по сборке. Теперь будут собирать чисто Китайское. Только и всего.
Цитата: Лысый от 17.04.2017 13:25:14
Не хотел-бы я ездить на машине собранной этим мужиком.
Не хотел-бы я ездить на машине собранной этим мужиком.
Это не сборщик, это базовый парктроник.