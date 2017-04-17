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Экономика
Китай планирует купить 51% акций казахстанского автопроизводителя
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Mikado 17 Апреля 2017 в 10:22:03
Автопроизводители из Поднебесной собираются выкупить контрольный пакет акций компании AllurGroup.



Соглашение о вхождении китайской государственной компании СМС (China Machinery company) в аллюровский капитал и намерении приобрести 51 % простых акций AllurGroup бизнесмены подписали 12 апреля. Президент СМС Ван Сю Шэн заявил, что для его компании это большая честь.

— Мы уверены, что совместная работа поможет завоевать новые рынки, обеспечить покупателей достойным автотранспортом и вывести на новый уровень развития автопром РК, — добавил предприниматель.

В состав AllurGroup входят компании «АгромашХолдинг», «СарыаркаАвтоПром», а также дилерская и дистрибьюторcкая сеть AllurAuto. На производственных площадках «АгромашХолдинга» и «СарыаркаАвтоПрома» изготавливаются автомобили SsangYong, Peugeot, JAC, Hyundai, коммерческая техника Iveco и JAC.

СМС является крупным международным проектировщиком, подрядчиком по оказанию услуг в управлении проектами и поставщиком услуг в автомобильной отрасли. Ранее компания инвестировала 5 миллионов долларов в производство автомобилей JAC в Казахстане.

https://kolesa.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pavlo 17.04.2017 в 12:10:39   # 596868
Да да давно пора, а то чет залежалось. У нас ведь как начинает что то работать все пихнуть надо. Та же История про конфеты Рахат.
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  ss720 17.04.2017 в 12:17:03   # 596871
все к ебеням продать! у самих же ума нехватат
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  Manitu 17.04.2017 в 12:42:40   # 596878
Quote:
На производственных площадках «АгромашХолдинга» и «СарыаркаАвтоПрома» изготавливаются автомобили SsangYong, Peugeot, JAC, Hyundai, коммерческая техника Iveco и JAC.
Ну и что здесь было Казахстанского?? Нет у нас ни какого автопрома. Просто цеха по сборке. Теперь будут собирать чисто Китайское. Только и всего.
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  Rebel 17.04.2017 в 13:00:52   # 596881
Не дано,так не дано! За то теперь можно китайцев кучу привезти.
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  Dior 17.04.2017 в 13:20:41   # 596884
Китай по моему планирует купить контрольный пакет акций в бизнесе под названием Казахстан.
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  Лысый 17.04.2017 в 13:25:14   # 596885
Не хотел-бы я ездить на машине собранной этим мужиком.



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  Mikado 17.04.2017 в 13:43:31   # 596888
Цитата: Лысый от 17.04.2017 13:25:14
Не хотел-бы я ездить на машине собранной этим мужиком.





Это не сборщик, это базовый парктроник.

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  Денис222 17.04.2017 в 14:05:06   # 596893
Китай медленно, но верно проникает в наш дом, учите китайский , латиница нам не понадобится...
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