Apple рассматривает возможность участия в покупке полупроводникового производства Toshiba
danilov 18 Апреля 2017 в 11:17:37
По сообщению источника, ссылающегося на японскую вещательную корпорацию NHK, компания Apple рассматривает возможность участия в покупке полупроводникового производства Toshiba. Как утверждается, Apple попробует купить подразделение Toshiba совместно со своим производственным партнером, компанией Foxconn.
Apple приписывают намерение выделить на сделку несколько миллиардов долларов. Участие Apple в покупке позволило бы удовлетворить желание японцев сохранить бизнес Toshiba под контролем Японии и США. Источник своей осведомленности NHK не раскрывает, ограничиваясь заверением, что он непосредственно осведомлен о подробностях процесса продажи.
Reuters не удалось получить комментарий Apple или Foxconn.
Источник: Reuters
То есть американцы подсунули свинью Тошибе, та понесла огромные убытки и вынуждена продать своё самое рентабельное подразделение, которое генерирует большинство денег.... американцам.. только бизнес