Правительство РФ одобрило валютную гармонизацию ЕАЭС

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danilov 18 Апреля 2017 в 16:49:19
Подписанным распоряжением одобрен проект соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации.
Проект соглашения подготовлен в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и одобрен для подписания государствами Евразийского экономического союза.
Соглашение направлено на гармонизацию валютного законодательства государств Евразийского экономического союза с учетом углубления экономической интеграции и развития сотрудничества в валютной сфере Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации.
Соглашением устанавливаются единые требования по проведению операций с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке государств Евразийского экономического союза, по осуществлению резидентами валютных операций, в том числе по порядку платежей и переводов, а также по репатриации денежных средств. При этом предусматривается сохранение национального суверенитета в отношении репатриации резидентами денежных средств, подлежащих обязательному перечислению на их банковские счета.
Соглашением определяются подходы к открытию счетов резидентов третьих стран в банках, расположенных на территории государств Евразийского экономического союза, а также счетов резидентов государств Евразийского экономического союза в банках, расположенных в третьих странах.
В отношении резидентов государств Евразийского экономического союза предполагается не применять ограничения на проведение ими отдельных валютных операций. Кроме того, предусматривается, что государства Евразийского экономического союза не будут применять требование о получении разрешений (индивидуальных разрешений) в отношении валютных операций между резидентами этих государств, а также в отношении открытия и ведения ими счетов в уполномоченных организациях.
Соглашением определяются цель и основные направления валютного контроля.
В целях гармонизации норм об ответственности за нарушения валютного законодательства соглашением определяются виды нарушений валютного законодательства, за которые государства Евразийского экономического союза обеспечивают применение административной и уголовной ответственности.
При этом предусматривается, что государства Евразийского экономического союза до 1 января 2019 г. примут меры, направленные на гармонизацию составов правонарушений и требований в отношении видов и размеров санкций за нарушение валютного законодательства.
В соответствии с Федеральным законом "О международных договорах Российской Федерации" соглашение подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.
Подписание соглашения будет способствовать углублению экономической интеграции и развитию сотрудничества государств Евразийского экономического союза в валютной сфере.