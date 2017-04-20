Почему тенге укрепляется, а цены остаются прежними, объяснили эксперты.

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Гоги80 20 Апреля 2017 в 10:49:53
Доктор экономических наук Магбат Спанов пояснил, что в Казахстане нарушен базовый принцип, и ценообразование мало связано с производительностью труда. Об этом экономист говорил еще в начале 2000-х годов. Поэтому оснований для понижения цен на товары народного потребления и продукты питания пока, по его словам, не имеется.
"Экономика Казахстана монополизирована и зависима от нефтегазового сектора. Мы же заметили, что, несмотря на то, что тенге укрепляется, цены на бензин повышаются. Все дело в том, что у нас нет по-настоящему развитого малого и среднего бизнеса. В цене лежат всегда несколько факторов - сырье, материалы, зарплата, логистика, маркетинг... На цены в Казахстане влияют в большей степени все эти факторы, а то, что она не снижается, связано с производительностью труда", - объяснил Спанов.
Аналитик АО "Цесна Капитал" Дархан Лукпанов подтвердил, что курс валюты и инфляция с очень большой долей вероятности взаимозависимые переменные, однако как они распределяются во времени, по его словам, с точностью оценить невозможно. Пока лишь можно сказать, что, несмотря на то, что тенге окреп, инфляция в Казахстане за три первых месяца составила 2,3 процента.
"Достоверно известно только то, что зависимость между курсом и инфляцией лагирующая, то есть происходит с задержкой во времени. Кроме того, необходимо учитывать естественную инфляцию. В итоге для того чтобы курс тенге привел инфляцию к отрицательному значению, необходимо, чтобы он укреплялся в достаточной степени продолжительное время при условии, что остальные составляющие цен на продукты, не связанные с импортом, например, накладные расходы, аренда и так далее, также останутся на прежнем уровне", - ответил на вопрос эксперт.
Глава департамента исследований Halyk Finance Мурат Темирханов отметил, что, несмотря на укрепление к доллару, за последние несколько месяцев национальная валюта ослабела против рубля. Это привело, напротив, к подорожанию некоторых товаров.
"С учетом того, что на сегодня почти 40 процентов импорта идет из России и оплата за него в основном идет в рублях, цены на такой импорт в этот период должны были расти. Например, во многом обесценения тенге против рубля выросли цены на бензин", - заметил Темирханов.
Источник: Tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
ВИКТОРИЯ777 20.04.2017 в 11:12:08 # 597458
Blackadder 20.04.2017 в 11:29:56 # 597470
В цене лежат всегда несколько факторов - сырье, материалы, зарплата, логистика, маркетинг...
Забыл "эксперт" упомянуть главный фактор - сверх прибыль владельцев. И их жадность.
Quote:
На цены в Казахстане влияют в большей степени все эти факторы, а то, что она не снижается, связано с производительностью труда
На цены в Казахстане влияет один фактор. При отсутствии собственного производства как пром товаров так и продовольствия, мы завозим все из за кардона. И пока товар дойдет до потребителя он через серию перепродаж повышается в цене во много крат. Спекуляция одним словом.
Курс тенге у нас изменяется в приказном порядке. Захочет Царь и гривенник за рубль считать будем.
А так же курс и инфляция- взаимозависимые переменные! Опять непонятно что ли?
Цитата: КЕДЫ от 20.04.2017 11:32:43Кеды, настоящий экономист. Толково разъяснил!
Вам же объяснили- зависимость лагирующая! Что тут непонятного
А так же курс и инфляция- взаимозависимые переменные! Опять непонятно что ли?
Вам же объяснили- зависимость лагирующая! Что тут непонятного
А так же курс и инфляция- взаимозависимые переменные! Опять непонятно что ли?
Цитата: sergei55 от 20.04.2017 12:31:12Такой, скрытый, о котором стесняются говорить. Берут жи.
дело не долларах, а в падлах. работал в торговой фирме, крабовые палочки обходились фирме в 15т, продавали по 85. не рубль, не доллар - ЖАДНОСТЬ определяющий фактор
дело не долларах, а в падлах. работал в торговой фирме, крабовые палочки обходились фирме в 15т, продавали по 85. не рубль, не доллар - ЖАДНОСТЬ определяющий фактор
Цитата: sergei55 от 20.04.2017 12:31:12
дело не долларах, а в падлах. работал в торговой фирме, крабовые палочки обходились фирме в 15т, продавали по 85. не рубль, не доллар - ЖАДНОСТЬ определяющий фактор
дело не долларах, а в падлах. работал в торговой фирме, крабовые палочки обходились фирме в 15т, продавали по 85. не рубль, не доллар - ЖАДНОСТЬ определяющий фактор
Вот, оно че , Михалыч...во всем виноваты падлы.