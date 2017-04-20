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Экономика
Почему тенге укрепляется, а цены остаются прежними, объяснили эксперты.
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Гоги80 20 Апреля 2017 в 10:49:53
С начала года в Казахстане продолжается укрепление тенге, но товары при этом не дешевеют. Почему это происходит, корреспонденту Tengrinews.kz объяснили эксперты.

Доктор экономических наук Магбат Спанов пояснил, что в Казахстане нарушен базовый принцип, и ценообразование мало связано с производительностью труда. Об этом экономист говорил еще в начале 2000-х годов. Поэтому оснований для понижения цен на товары народного потребления и продукты питания пока, по его словам, не имеется.

"Экономика Казахстана монополизирована и зависима от нефтегазового сектора. Мы же заметили, что, несмотря на то, что тенге укрепляется, цены на бензин повышаются. Все дело в том, что у нас нет по-настоящему развитого малого и среднего бизнеса. В цене лежат всегда несколько факторов - сырье, материалы, зарплата, логистика, маркетинг... На цены в Казахстане влияют в большей степени все эти факторы, а то, что она не снижается, связано с производительностью труда", - объяснил Спанов.

Аналитик АО "Цесна Капитал" Дархан Лукпанов подтвердил, что курс валюты и инфляция с очень большой долей вероятности взаимозависимые переменные, однако как они распределяются во времени, по его словам, с точностью оценить невозможно. Пока лишь можно сказать, что, несмотря на то, что тенге окреп, инфляция в Казахстане за три первых месяца составила 2,3 процента.

"Достоверно известно только то, что зависимость между курсом и инфляцией лагирующая, то есть происходит с задержкой во времени. Кроме того, необходимо учитывать естественную инфляцию. В итоге для того чтобы курс тенге привел инфляцию к отрицательному значению, необходимо, чтобы он укреплялся в достаточной степени продолжительное время при условии, что остальные составляющие цен на продукты, не связанные с импортом, например, накладные расходы, аренда и так далее, также останутся на прежнем уровне", - ответил на вопрос эксперт.

Глава департамента исследований Halyk Finance Мурат Темирханов отметил, что, несмотря на укрепление к доллару, за последние несколько месяцев национальная валюта ослабела против рубля. Это привело, напротив, к подорожанию некоторых товаров.

"С учетом того, что на сегодня почти 40 процентов импорта идет из России и оплата за него в основном идет в рублях, цены на такой импорт в этот период должны были расти. Например, во многом обесценения тенге против рубля выросли цены на бензин", - заметил Темирханов.

Источник: Tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  sarmat 20.04.2017 в 11:03:55   # 597449
Да может ну ее ..... эту независимость. Пойти поклонить ся старшему брату... Вместе все сподручнее
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  Desperado 20.04.2017 в 11:07:33   # 597453
Короче: Всем похер, никто не будет отказываться от своей выгоды. Человек человеку волк. Что поделаешь?! Время такое...
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  dober66 20.04.2017 в 11:11:14   # 597454
ну дык все ясно как божий день только непонятно
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  ВИКТОРИЯ777 20.04.2017 в 11:12:08   # 597458
Бла,,,бла,,,бла,,,))))где он такие цифры берёт: инфляция в Казахстане за три первых месяца составила 2,3 процента.))))Фантазёр...
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  Zoggyla 20.04.2017 в 11:21:02   # 597465
Латентный фактор ценообразования - его как бы нет, его ищут, но найти не могут.
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  Blackadder 20.04.2017 в 11:29:56   # 597470
Quote:
В цене лежат всегда несколько факторов - сырье, материалы, зарплата, логистика, маркетинг...


Забыл "эксперт" упомянуть главный фактор - сверх прибыль владельцев. И их жадность.

Quote:
На цены в Казахстане влияют в большей степени все эти факторы, а то, что она не снижается, связано с производительностью труда


На цены в Казахстане влияет один фактор. При отсутствии собственного производства как пром товаров так и продовольствия, мы завозим все из за кардона. И пока товар дойдет до потребителя он через серию перепродаж повышается в цене во много крат. Спекуляция одним словом.

Курс тенге у нас изменяется в приказном порядке. Захочет Царь и гривенник за рубль считать будем.
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  КЕДЫ 20.04.2017 в 11:32:43   # 597472
Вам же объяснили- зависимость лагирующая! Что тут непонятного
А так же курс и инфляция- взаимозависимые переменные! Опять непонятно что ли?
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  Zoggyla 20.04.2017 в 11:58:44   # 597489
Цитата: КЕДЫ от 20.04.2017 11:32:43
Вам же объяснили- зависимость лагирующая! Что тут непонятного
А так же курс и инфляция- взаимозависимые переменные! Опять непонятно что ли?
Кеды, настоящий экономист. Толково разъяснил!
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  Makintosh 20.04.2017 в 12:08:54   # 597492
все понимают, что это укрепление тенге-это мираж-"кажущееся отражение кажущейся луны",как впрочем и во всём остальном.
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  sergei55 20.04.2017 в 12:31:12   # 597503
дело не долларах, а в падлах. работал в торговой фирме, крабовые палочки обходились фирме в 15т, продавали по 85. не рубль, не доллар - ЖАДНОСТЬ определяющий фактор
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  Zoggyla 20.04.2017 в 12:36:32   # 597506
Цитата: sergei55 от 20.04.2017 12:31:12
дело не долларах, а в падлах. работал в торговой фирме, крабовые палочки обходились фирме в 15т, продавали по 85. не рубль, не доллар - ЖАДНОСТЬ определяющий фактор
Такой, скрытый, о котором стесняются говорить. Берут жи.
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  Makintosh 20.04.2017 в 13:16:49   # 597520
Цитата: sergei55 от 20.04.2017 12:31:12
дело не долларах, а в падлах. работал в торговой фирме, крабовые палочки обходились фирме в 15т, продавали по 85. не рубль, не доллар - ЖАДНОСТЬ определяющий фактор

Вот, оно че , Михалыч...во всем виноваты падлы.
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  Snake666 20.04.2017 в 13:36:28   # 597527
Да жадность это всё, плюс бандитизм с коррупцией. Цены выросли больше, чем курс доллара. С другой стороны, набери кредитов под бешеные проценты, построй заводик, а на завтра к тебе Болаты какие-нибудь понаедут и отожмут, как минимум половину, а то и всё. А может ещё и должен останешься, сидя на нарах. Отсюда и ценообразование. Но жадность тоже никто не отменял.
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