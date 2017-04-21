Миллиарды, закатанные в асфальт

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Гость 21 Апреля 2017 в 12:04:36
Столичные чиновники жалуются на недостаточное финансирование ремонтных работ
Дураки, дороги и теплотрассы
Пресс-тур по дорожному строительству в Астане был призван показать, как акимат печется о горожанах. Ради этого на улице Тлендиева к приезду прессы подготовили образцово-показательный участок – кран, новенькие чуть ли не с завода трубы, рабочие в жилетах без единого пятнышка и начищенных касках, предупредительные знаки, расставленные по периметру.
Здесь прокладывают теплотрассу, ради которой перекрыли половину проезжей части, создав неудобства водителям. Кстати, предназначена она для отопления более благоустроенного левобережья.
Но журналистов интересовала, собственно, не теплотрасса, а ответ на вопрос - будут ли ремонтировать «убитые» на нет дороги Астаны, например, тот же проспект Тлендиева?
- По проспекту Тлендиева у нас «убитых», так сказать, мест нет. И мы в рамках проекта в этом году будем строить только теплотрассу. Улицу Тлендиева ремонтировать не будем, так как она в хорошем состоянии, - отмел придирки заместитель руководителя управления автомобильных дорог Болат САУЛЕБАЕВ (на снимке).
Пока он рассказывал о состоянии дорог, водители, проезжавших мимо автомобилей, то и дело принимались сигналить.
- Пусть асфальт нормально положат, - крикнул один из автолюбителей, притормозив на секунду. Он явно не был в курсе, что в столице нет плохих дорог.
Золотое дорожное полотно
На ремонт дорожных полотен, которые автолюбители каждую весну клянут на чем свет стоит, между прочим выделяются немалые суммы. Например, чтобы залатать 40 км, из бюджета в этом году выделили больше 5 млрд тенге.
На прокладку 17 км новых дорог направили еще 24 млрд тенге.
Выходит, что ремонт 1 метра дороги в Астане обходится в 125 тыс. тенге. А вот строительство «с нуля» уже «тянет» почти на 1,5 млн тенге за метр!
И даже этого столичным асфальтоукладчикам недостаточно. По плану каждый год они должны ремонтировать 80-90 км.
- Но в связи с недостатком средств удается отремонтировать только 40 километров, - пожаловался чиновник.
Во всем виноват климат
Журналистов, которым частенько приходится колесить по всей Астане, жалобы замначальника управления автодорог не особо растрогали.
- А может нужно как-то класть асфальт по-другому? В Европе, в Англии асфальт лежит столетиями, и ничего не происходит, - поинтересовались они.
В ответ чиновник обвинил во всем коварный астанинский резко континентальный климат, не лучшим образом влияющий на дорожное покрытие. О популярной теории влияния шипов на состояние асфальта управленец отчего-то не вспомнил.
- Может пора менять технологии? Мы же не одни живем при таком климате, - зашумели собравшиеся.
- Управление автодорог научной работой не занимается, - с достоинством парировал Саулебаев. – У нас есть «КаздорНИИ». По рекомендациям этого института мы применяем все материалы.
Развязка еще не скоро
На то как Болат Саулебаев раздает комментарии, пустыми провалами окон смотрело полуразрушенное здание бывшего рынка автозапчастей «Камкор».
На его месте в будущем построят автомобильную развязку, чтобы разгрузить городские улицы. Вот только торговые места снесли уже больше месяца назад, а денег на строительство, увы, не заложили.
- Когда построят развязку, зависит от финансирования. На этот год денег нет. В этом году строить ее не будут, - заявил Саулебаев.
После чего всех попросили рассаживаться по местам. Предстояло сменить диспозицию, дабы камеры запечатлели аккуратных рабочих, прокладывающих теплотрассу уже на левом берегу Астаны.
БОЛАТ АБИЛКАСИМОВ
Фото автора.
http://www.ratel.kz/raw/milliardy_zakatannye_v_asfalt
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