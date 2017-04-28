Спецдокладчик ООН оценил ущерб стран от санкций против России

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строитель 28 Апреля 2017 в 17:16:01
"Потери стран, которые ввели санкции, составляют более 100 млрд долларов. Если к этому добавить те потери, которые понесла Россия в результате санкций, весьма приближенная оценка, которую можно было бы применить, сводится к тому, что Россия потеряла 1% ВВП",- заявил Джазаири на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".
"При расчете общая сумма потерь РФ оценивается в 52-55 млрд долларов. Можно сказать, что это та цена, которую пришлось заплатить за украинский кризис",- сказал он.
Докладчик отметил, что потерянными средствами обеих сторон можно было бы распорядиться лучше.
"100 млрд плюс 52-55 млрд - это примерно 150 млрд долларов США, это в три раза превышает ВВП Эфиопии, нельзя ли найти лучшее применение этим деньгам?"- сказал Джазаири.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Северный чел 28.04.2017 в 19:24:41 # 599702
bozon house 28.04.2017 в 19:44:32 # 599707