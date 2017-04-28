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Экономика
Спецдокладчик ООН оценил ущерб стран от санкций против России
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строитель 28 Апреля 2017 в 17:16:01
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Финансовые потери стран, вводивших антироссийские санкции, примерно в два раза превышают потери России от этих мер. Такие данные представил спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири.

"Потери стран, которые ввели санкции, составляют более 100 млрд долларов. Если к этому добавить те потери, которые понесла Россия в результате санкций, весьма приближенная оценка, которую можно было бы применить, сводится к тому, что Россия потеряла 1% ВВП",- заявил Джазаири на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

"При расчете общая сумма потерь РФ оценивается в 52-55 млрд долларов. Можно сказать, что это та цена, которую пришлось заплатить за украинский кризис",- сказал он.

Докладчик отметил, что потерянными средствами обеих сторон можно было бы распорядиться лучше.

"100 млрд плюс 52-55 млрд - это примерно 150 млрд долларов США, это в три раза превышает ВВП Эфиопии, нельзя ли найти лучшее применение этим деньгам?"- сказал Джазаири.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Северный чел 28.04.2017 в 19:24:41   # 599702
Слушайте дальше шакалы свою пендосию
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  bozon house 28.04.2017 в 19:44:32   # 599707
Вот если бы эти потери фантастическим образом материализовались у подсанкционной стороны, тогда было бы еще поучительнее.
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  старик 28.04.2017 в 20:05:24   # 599711
Ну понятно: 100 миллиардов потеряли два десятка стран, а 55 одна страна.,
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