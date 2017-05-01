КазМунайГаз распродает фешенебельные отели за рубежом

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Гость 01 Мая 2017 в 14:08:47
фото: Sputnik/Наталья Селиверстова
"Никаких конкретных планов по проведению IPO у компании нет. Сейчас мы хотели бы сосредоточить свою деятельность на территории Казахстана. Те активы, которыми владеем за пределами Казахстана, включены в программу приватизации и будут продаваться.
Для того чтобы управлять компаниями на других рынках, нужны соответствующие финансовые ресурсы, соответствующая квалификация и профессиональный уровень должен быть значительно выше, чем у нас", — сказал Мынбаев, добавив, что для того чтобы выходить на зарубежные рынки, "КМГ еще нужно созреть".
Список на отчуждение
Позиция КМГ сформирована четко только в том, что касается непрофильных активов: все они должны быть реализованы.
Последние несколько лет нефтегазовая корпорация активно составляла списки ненужного в основной деятельности имущества. В "программе на отчуждение", рассчитанной до конца 2018 года, десятки позиций — это объекты движимого и недвижимого имущества как за рубежом, так и в Казахстане, земельные участки и различный бизнес.
Однако полный и актуальный на сегодняшний день перечень КМГ не раскрывает. Выступая на Дне инвестора, предправления КМГ сообщил о том, что сейчас продаются санатории в Грузии и на Иссык-Куле.
Купят ли Rixos-Borjomi в Грузии?
В Грузии "Казмунайгаз" владеет 100% пакетом акций "КМГ — Сервис Грузия", которая владеет долей в санатории Rixos-Borjomi (АО "Боржоми Ликани Интернешнл"). Санаторий включает в себя 125 апартаментов класса "Deluxe", 22 апартаментов класса "Suite", четыре — класса "One Bedroom Suite", один "Presidential Suite".
В состав комплекса входят: диагностический, медицинский центры, Royal СПА, два трансформируемых конференц-зала, ресторан, два бара, фитнес-центр и т.д.
КМГ пытается продать фешенебельный комплекс с 2014 года, когда тот еще находился на стадии строительства. Приобрел он его в 2006 году за 10 миллионов долларов, вложив в строительство этого оздоровительного бальнеологического комплекса 15,3 миллиона долларов (которые на сегодняшний день считаются задолженностью компании).
В прошлом году лот 100% акций ООО "КМГ-Сервис Грузия" был оценен в 11,6 миллиарда тенге. Желающих купить пока не нашлось.
Подходите, покупайте! "Ак-Марал" на Иссык-Куле — недорого
КМГ планирует выставить на торги еще один санаторий — центр отдыха "Ак-Марал". "Не менее интересным активом представляется 100% доли участия в ОсОО «Алтын Толкын" (является дочерней организацией "КазМунайГаз-Сервис" в Республике Кыргызстан), которое владеет 99,9% долей в уставном капитале ОсОО "Elite Village", которое, в свою очередь, владеет 100% долей собственности ОсОО "Ляззат", на балансе которого находится центр отдыха", — такое запутанное сообщение размещено на официальном сайте "КМГ-Сервис".
Центр отдыха "Ак-Марал" представляет собой гостиничный комплекс, который одновременно может принять до 200 человек. Центр расположен в селе Бает на северном берегу озера Иссык-Куль, не доезжая 10 километров до Чолпон-Аты. "Ак-Марал" состоит из одного трехэтажного корпуса, номерной фонд составляют 92 комфортабельных номера.
Оценочная стоимость в 2014 году составляла 1,6 миллиарда тенге. С тех пор недвижимость в Кыргызстане подешевела.
Роскошный "Kempinski Hotel Barbaros Bay" в Турции
Непонятна судьба еще одного роскошного турецкого курорта, находящегося во владении "Казмунайгаза". Найти в открытых источниках информацию о том, удалось ли КМГ продать 75% пакета акций пятизвездочного гостиничного комплекса "Kempinski Hotel Barbaros Bay", не удалось.
Последний раз информация в СМИ о том, что КМГ продает фешенебельный отель, расположенный на побережье Эгейского моря, была в 2015 году. С тех пор — тишина.
В перечне мероприятий по реструктуризации непрофильных активов и объектов группы компаний АО НК "КазМунайГаз", планируемых к реструктуризации в 2014-2015 гг продажа 75% акций должна была быть осуществлена до конца 2014 года. Впрочем, отели в Грузии и Кыргызстане тоже должны были быть проданы еще тогда.
Общая площадь земельного участка, на котором расположен отель "Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum" составляет 45 832,96 м2. Пятизвездочный отель включает в себя 173 апартамента с собственными террасами и видом на Эгейское море, а также 36 отдельно стоящих резиденций, три ресторана, четыре бара,ночной клуб, собственный пляж, бассейны, сауна, солярий, хамам, гимнастический зал, бизнес-центр, библиотеку, комплекс SPA Six Sences.
В 2014 году балансовая стоимость актива составляла 7 миллиардов 137 миллионов тенге.
Sputnik Казахстан
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