Читая финансовую отчетность АО «ФНБ «Самрук-Казына»

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Гость 02 Мая 2017 в 16:06:02
Что приносит прибыль?
В этой заметке речь пойдет не о консолидированной, а об отдельной отчетности, то есть обозреваться будут результаты не всего холдинга, а только головной компании.
В 2016 г. Фонд получил прибыль до уплаты подоходного налога в размере 102 млрд тенге, что меньше чем в 2015 г., в котором была получена прибыль в размере 670 млрд 679 млн тенге.
В 2015 г. Фонд получил прибыль от выбытия дочерних организаций и долей в них в размере 619 млрд 832 млн тенге. В 2016 г. операций по этим статьям не было. Если эту прибыль не учитывать, то тогда финансовый результат Фонда составил бы 50 млрд 847 млн тенге. Иначе говоря, без учета выбытия дочерних и долей в них, результаты 2016 года выглядят получше, чем в 2015 г.
Чистые процентные доходы в 2016 году были отрицательными - 43 млрд 808 млн тенге. В 2015 тоже отрицательными – 11 млрд 223 млн тенге.
Зато в 2016 г. полученные дивиденды составили 79 млрд 31 млн тенге против 45 млрд 155 млн тенге в 2015 г.
Странный бизнес
В Примечаниях к финансовой отчетности нет детальных сведений по ставкам вознаграждения как по выданным, так и полученным займам, включая облигационные займы. Но если судить по финансовому результату и по комментариям к отдельным операциям, Фонд в целом выдавал займы по ставкам ниже ставок привлечения финансирования.
Чтобы не быть голословным, несколько примеров из Примечаний к финансовой отчетности.
В 2016 году Фонд предоставил следующие займы АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»:
- 20 млрд 802 млн тенге до 30 июня 2032 г. по ставке 2% годовых;
- 29 млрд тенге до 31 марта 2034 г. по ставке 2% годовых за счет средств Национального фонда;
- 42 млрд 876 млн тенге до 1 апреля 2026 г. по ставке 0,15% годовых также за счет средств Национального фонда.
В 2016 г. Фонд предоставил КТЖ заем в размере 5,5 млрд тенге сроком до 10 июня 2046 г. по ставке 0,075% годовых.
В 2014 г. был предоставлен заем ТОО «Елорда Даму» в размере 20 млрд тенге по ставке 0,02% годовых. В 2016 г. срок погашения займа был продлен до 2018 г.
В то же время по облигациям, размещенным Фондом для привлечения финансирования на рынке, ставка купонного вознаграждения лежит в пределах от 4 до 6,5%.
Справедливости ради надо признать, что Министерство финансов и Национальный банк РК финансировали Фонд по ставкам много ниже рыночных. Так, в 2016 г. Национальный банк купил облигации Фонда на сумму 97 млрд тенге со ставкой купонного вознаграждения в размере 0,1%. В том же году Фонд получил заем от Министерства финансов в размере 5,5 млрд тенге по ставке 0,05% годовых для последующего финансирования КТЖ.
В предыдущие годы Фонд привлекал финансирование и вовсе бесплатно – в 2015 г. Фонд получил от КМГ беспроцентную финансовую помощь в размере 36 млрд 950 млн. В 2016 г. финансовая помощь была переоформлена в договор займа без процентов, без комиссий и без обеспечения, с возможным увеличением суммы займа до 700 млрд тенге. По этому договору в 2016 г. Фонд получил еще 203 млрд 888 млн тенге. Заем может быть погашен не только деньгами, но и зачетом встречных обязательств КМГ перед Фондом. Вся эта нелепо выглядящая операция была затеяна для оплаты доли Фонда в «KMG Kashagan B.V.».
В целом, политика привлекать деньги дорого, а размещать их дешево, выглядит несколько, мягко говоря, странной.
Про депозиты и оптимизм
Фонд разместил в банках второго уровня депозитов и займов на сумму 795 млрд 949 млн тенге (с учетом начисленного вознаграждения и с учетом резерва на обесценение). Из них, 170 млрд 785 млн тенге в банках, не имеющих рейтинга. Это БТА, ЖССБ и КИБ.
На 31 декабря 2016 г. займы, выданные БТА, составляли 138 млрд 621 млн тенге, ставка вознаграждения – 4% годовых. На 31.12.2015 г. размер займа БТА составлял 130 млрд 586 млн тенге. То есть за год произошел прирост на 8 млрд 35 млн тенге. К сожалению, из Примечаний не видно за счет чего произошел прирост: за счет новых денег или капитализации начисленного вознаграждения, или и того, и другого вместе.
С другой стороны, резерв на обесценение этого займа не создан - значит, менеджмент Фонда считает его надежным. Было бы интересно знать, почему - ведь все, что известно широкой публике о БТА, не дает оснований для подобного оптимизма.
Фонд имеет депозит в АО «Delta bank» в размере 19 млрд тенге. Фонд оценил риски, создал 30% резерв. Судя по последним новостям, Фонду не чужд излишний оптимизм.
Не мышонок, не лягушка, а неведома зверюшка
Проблема Фонда заключается в том, что на самом деле он не фонд в классическом смысле, а некое ведомство, ответственное за реализацию государственных программ и рост национального благосостояния.
Предоставление Фондом займов на нерыночных условиях во имя экономического роста на самом деле стимулирует неэффективность управления дочерних и связанных компаний. Ради чего напрягаться, бороться за снижение издержек, рост доходов, если Фонд всегда и с готовностью выручит на льготных условиях?
Фонд своей деятельностью искажает принципы равной конкуренции, что как раз препятствует росту общественного блага, что вступает в противоречие с официально провозглашенными целями и задачами Фонда.
И пока сохраняется такое положение вещей, как-то с трудом верится в эффективность трансформации, об успехах которой нам недавно рассказывали.
И напоследок.
В Примечаниях есть сведения о событиях после отчетной даты. В частности, сообщается, что Фонд прогарантировал заем в 2 млрд долларов, выданный Государственным банком развития Китая.
Было бы очень интересно узнать - на чем зиждется оптимизм Фонда?
http://www.ratel.kz/outlook/chitaja_finansovuju_otchetnost_ao_f nb_samruk_kazyna
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