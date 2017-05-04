Россия простит Киргизии все долги на общую сумму $240 млн

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danilov 04 Мая 2017 в 11:45:25
Российские власти планируют простить Киргизии все долги на общую сумму 240 миллионов долларов. В проекте протокола к соглашению правительств двух стран сообщается, что списание задолженности будет проводиться в рамках официальной помощи развитию республики.
В документе говорится, что к 30 марта 2017 года долг Киргизии перед Россией составлял 240 миллионов долларов. Соответственно, после вступление договора о прощении задолженности в силу вся сумма долга будет полностью списана.
Последнее соглашение об урегулировании финансовых обязательств между двумя странами было заключено 20 сентября 2012 года, передает "Интерфакс".
За последние годы Россия списала Киргизии долгов на общую сумму 599 миллионов долларов. Всего с 2000 года российское правительство простило 140 миллиардов долларов.
http://www.kp.ru/online/news/2734551/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: mitrich78 от 04.05.2017 12:04:45
интересно это только за Манас и за нах..й псолать пиндосов с военной базы чтоли? с чего такие ништяки...
интересно это только за Манас и за нах..й псолать пиндосов с военной базы чтоли? с чего такие ништяки...
С того, что топливные заправки сплошь Лукойл, а бензин дороже, чем у нас
alpha_portal 04.05.2017 в 13:11:10 # 601001
Цитата: alpha_portal от 04.05.2017 13:11:10нет, народ и заплатит в виде (увеличенных) налогов.
Интересно: государству простили 240 млн бачей, а государство простит эти 240 млн бачей своим гражданам?
Интересно: государству простили 240 млн бачей, а государство простит эти 240 млн бачей своим гражданам?
Эт вам не жадный народ европы. Все стерпит
Цитата: Даун от 04.05.2017 11:55:05читая так же хотел написать...опередил)))ну прощали Украине долги за газ и что из этого получилось?!? чет подозрения что будет та же самая байда...как говориться не делай добра не получишь зла
Я буду называть Россию ВЕЛИКОЙ если мои кредиты тоже перекроет
Я буду называть Россию ВЕЛИКОЙ если мои кредиты тоже перекроет
Цитата: Temka от 04.05.2017 13:51:55
Цитата: Даун от 04.05.2017 11:55:05читая так же хотел написать...опередил)))ну прощали Украине долги за газ и что из этого получилось?!? чет подозрения что будет та же самая байда...как говориться не делай добра не получишь зла
Я буду называть Россию ВЕЛИКОЙ если мои кредиты тоже перекроет
Я буду называть Россию ВЕЛИКОЙ если мои кредиты тоже перекроет
Вы всерьез думаете, что этот долг Кыргызстану "прощают"?
Взамен Газпромнефть и Лукойл получают рынок ГСМ
Цитата: vladtr от 04.05.2017 16:34:17но ведь только в США г*ндоны думающие только о своей выгоде
Политика, хитрая штука, однако... Все имеет свою цену.
Политика, хитрая штука, однако... Все имеет свою цену.
Цитата: wde от 04.05.2017 17:32:49Кто вам такие глупости сказал?
Цитата: vladtr от 04.05.2017 16:34:17но ведь только в США г*ндоны думающие только о своей выгоде
Политика, хитрая штука, однако... Все имеет свою цену.
Политика, хитрая штука, однако... Все имеет свою цену.