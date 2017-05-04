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Экономика
Россия простит Киргизии все долги на общую сумму $240 млн
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danilov 04 Мая 2017 в 11:45:25
Списание задолженности будет проводиться в рамках официальной помощи развитию республики.

Российские власти планируют простить Киргизии все долги на общую сумму 240 миллионов долларов. В проекте протокола к соглашению правительств двух стран сообщается, что списание задолженности будет проводиться в рамках официальной помощи развитию республики.

В документе говорится, что к 30 марта 2017 года долг Киргизии перед Россией составлял 240 миллионов долларов. Соответственно, после вступление договора о прощении задолженности в силу вся сумма долга будет полностью списана.

Последнее соглашение об урегулировании финансовых обязательств между двумя странами было заключено 20 сентября 2012 года, передает "Интерфакс".

За последние годы Россия списала Киргизии долгов на общую сумму 599 миллионов долларов. Всего с 2000 года российское правительство простило 140 миллиардов долларов.

http://www.kp.ru/online/news/2734551/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 04.05.2017 в 11:55:05   # 600967
Я буду называть Россию ВЕЛИКОЙ если мои кредиты тоже перекроет
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  mitrich78 04.05.2017 в 12:04:45   # 600972
интересно это только за Манас и за нах..й псолать пиндосов с военной базы чтоли? с чего такие ништяки...
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  Marvel 04.05.2017 в 12:13:59   # 600980
Цитата: mitrich78 от 04.05.2017 12:04:45
интересно это только за Манас и за нах..й псолать пиндосов с военной базы чтоли? с чего такие ништяки...


С того, что топливные заправки сплошь Лукойл, а бензин дороже, чем у нас
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  КЕДЫ 04.05.2017 в 12:14:58   # 600981
Эта сумма бюджет районного центра в Самарской области.
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  Стрельцов 04.05.2017 в 12:18:19   # 600982
смотри ка могут же
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  ustbe 04.05.2017 в 12:35:53   # 600988
Kто первым раскритикует эту новость,тот предатель,пятая колонна,либераст!
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  alpha_portal 04.05.2017 в 13:11:10   # 601001
Интересно: государству простили 240 млн бачей, а государство простит эти 240 млн бачей своим гражданам?
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  wde 04.05.2017 в 13:38:44   # 601007
Цитата: alpha_portal от 04.05.2017 13:11:10
Интересно: государству простили 240 млн бачей, а государство простит эти 240 млн бачей своим гражданам?
нет, народ и заплатит в виде (увеличенных) налогов.
Эт вам не жадный народ европы. Все стерпит
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  Temka 04.05.2017 в 13:51:55   # 601011
Цитата: Даун от 04.05.2017 11:55:05
Я буду называть Россию ВЕЛИКОЙ если мои кредиты тоже перекроет
читая так же хотел написать...опередил)))ну прощали Украине долги за газ и что из этого получилось?!? чет подозрения что будет та же самая байда...как говориться не делай добра не получишь зла
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  Marvel 04.05.2017 в 14:31:54   # 601022
Цитата: Temka от 04.05.2017 13:51:55
Цитата: Даун от 04.05.2017 11:55:05
Я буду называть Россию ВЕЛИКОЙ если мои кредиты тоже перекроет
читая так же хотел написать...опередил)))ну прощали Украине долги за газ и что из этого получилось?!? чет подозрения что будет та же самая байда...как говориться не делай добра не получишь зла


Вы всерьез думаете, что этот долг Кыргызстану "прощают"?

Взамен Газпромнефть и Лукойл получают рынок ГСМ
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  vladtr 04.05.2017 в 16:34:17   # 601042
Политика, хитрая штука, однако... Все имеет свою цену.
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  wde 04.05.2017 в 17:32:49   # 601067
Цитата: vladtr от 04.05.2017 16:34:17
Политика, хитрая штука, однако... Все имеет свою цену.
но ведь только в США г*ндоны думающие только о своей выгоде
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  Zoggyla 04.05.2017 в 17:34:09   # 601068
Цитата: wde от 04.05.2017 17:32:49
Цитата: vladtr от 04.05.2017 16:34:17
Политика, хитрая штука, однако... Все имеет свою цену.
но ведь только в США г*ндоны думающие только о своей выгоде
Кто вам такие глупости сказал?
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