Россия простит Киргизии все долги на общую сумму $240 млн

Цитата: Даун от

Я буду называть Россию ВЕЛИКОЙ если мои кредиты тоже перекроет Я буду называть Россию ВЕЛИКОЙ если мои кредиты тоже перекроет

читая так же хотел написать...опередил)))ну прощали Украине долги за газ и что из этого получилось?!? чет подозрения что будет та же самая байда...как говориться не делай добра не получишь зла