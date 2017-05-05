Булат Бакауов не зря скрывает, сколько субсидий получили его братья

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 05 Мая 2017 в 09:22:15
В Павлодарской области ревизоры провели выборочную проверку и выяснили, что пять крестьянских хозяйств и компаний незаконно получили субсидий на 61 с лишним миллионов тенге. Есть еще и процедурные нарушения на 2,7 миллиарда тенге.
Теперь понятно, почему аким Павлодарской области Булат БАКАУОВ (на снимке) скрывает список получателей субсидий и отказывается обнародовать имена членов комиссии, ответственных за распределение бюджетных средств.
Неудобный запрос
Рядовой журналистский запрос, который Ratel.kz направил на имя Булата Бакауова в марте этого года, привел к неожиданным результатам.
Напомним, мы решили выяснить, кто в Павлодарской области получил 32 миллиарда тенге. Столько за последние пять лет было выделено на субсидирование крестьянских хозяйств и компаний, занимающихся переработкой продукции.
В этом году частникам раздадут еще 6,7 миллиарда тенге.
При этом совершенно непонятно, по какому принципу в акимате выбирают, кому дать субсидии, а кому отказать.
Комиссия, распределяющая деньги, заседает негласно. Неизвестен даже ее поименный состав.
В ответ на наш запрос в акимате отказались сообщить эти данные вопреки закону «О доступе к информации», где четко прописано, что «ограничению не подлежит информация о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых государством физическим и юридическим лицам».
То есть подчиненные Булата Бакауова засекретили всю информацию о получателях субсидий, включая братьев акима области, которые регулярно обращаются за бюджетной поддержкой.
В Павлодаре легко раздают бюджетные деньги
Судя по болезненной реакции на журналистский запрос, стало понятно, что команде Булата Бакауова и самому акиму есть, что скрывать.
На самом деле субсидии в Павлодарской области выделяются с большими нарушениями.
Счетный комитет совместно с региональной ревизионной комиссией осенью прошлого года проверил, как в области распределяются деньги по программе «Агробизнес - 2020».
Результатов этой проверки нет в открытом доступе, хотя было обнаружено немало финансовых нарушений.
Например, в управлении сельского хозяйства переплатили четырём крупным частникам АО «Сут», ТОО «Молком Павлодар», ТОО «Арлан», ТОО ПФ «Молочные продукты» свыше 50 миллионов тенге!
«Товаропроизводителям были выплачены бюджетные средства по субсидированию продуктов глубокой переработки за 2015 год и первый квартал 2016 года, превышающие фактический объем закупленного сырья, который указан в заявке», - пояснила председатель ревизионной комиссии по Павлодарской области Айнагуль КУРМАНОВА
о есть, по документам показывали одни цифры, но фактически столько не перерабатывали.
В другом случае КХ «РЭГТайм» выплатили 4,5 миллиона тенге за молоко, которое крестьянское хозяйство само и произвело.
Тогда как государство покрывает расходы только на приобретённое сырье.
Еще 1,2 миллиона тенге в нарушении всех правил выплатили ТОО «Абая». Чиновники решили по широте душевной возместить крестьянину затраты на строительные работы.
Всего установлено финансовых нарушений на 61 130 000 тенге.
Плюс ко всему выявлены процедурные нарушения на 2,7 миллиарда тенге, связанные с ошибками в бухгалтерии.
Сколько веревочке не виться…
Материалы государственного аудита были направлены в службу экономических расследований Департамента государственных доходов Павлодарской области.
«Согласно имеющейся письменной информации материл зарегистрирован службой экономических расследований в Едином реестре досудебного расследования 16 ноября 2016 года за №165500121000617 по признакам правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 219 УК РК, в настоящее время проводится досудебное расследование», - сообщила Айнагуль Курманова.
Речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств.
Стоит отметить, что ревизоры проводили выборочную проверку.
Далеко не все получатели субсидий попали в поле зрения аудиторов. При тотальной проверке результаты могут быть совсем другими.
Не от того ли так волнуются в акимате Павлодарской области, скрывая полный список получателей субсидий?
http://www.ratel.kz/investigations/bulat_bakauov_ne_zrja_skryvaet_skol ko_subsidij_poluchili_ego_bratja
Комментарии, по рейтингу, по дате