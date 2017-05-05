Казахстанский бюджет намекает на девальвацию

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 05 Мая 2017 в 09:31:13
Нехватка по налогам – 500 млрд тенге
Согласно прогнозам, к 3 мая в государственный бюджет должно поступить 2,667 трлн тенге налоговых поступлений. Однако фактически показатель выполнен лишь на 81,3% — до плана не достает 499,7 млрд тенге. Местные бюджеты недополучили около 101 млрд тенге, республиканский – 398,8 млрд.
Дефицит отмечается практически по всем фискальным позициям. Так, план по НДС выполнен всего на 68% — недополученными оказалось 216,1 млрд тенге. Особо плачевна ситуация с товарами внутреннего производства – собрана лишь половина от планового показателя (168,8 млрд вместо 332,2 млрд).
Немногим лучше ситуация с налогом на добавленную стоимость на импортируемые товары – лишь 84,6% от плана, или 52,7 млрд тенге недостачи.
Разные виды налогов «задолжали» бюджету достаточно большие суммы:
Корпоративный подоходный налог — 80,8 млрд тенге (отставание от плана на 12%),
ИПН – 34,1 млрд (11,8%),
налог на имущество – 27,9 млрд (29,6%),
социальный налог – 23,2 млрд (21,1%),
акцизы – 14,5 млрд (15,9%),
налоги на международную торговлю и внешние операции — 85 млрд тенге (19%).
Таким образом, практически все показатели по фискальным поступлениям оказались значительно переоценены.
Трансферты в минусе
Ситуация могла бы быть еще более плачевной, если бы не перевыполнение плана более чем в 2,3 раза по неналоговым поступлениям – вместо ожидаемых 50,8 млрд государственный бюджет получил 117,6 млрд. Однако это скорее небольшая ложка меда в огромной бочке дегтя.
Согласно прогнозам, к началу мая бюджет должен был полниться на 1,382 трлн тенге благодаря трансфертам. Реально же их объем составил лишь 918 млрд. Итого – недобор 464,1 млрд тенге. То есть лишь немногим меньше, чем по налоговым поступлениям.
Пока показатели казны, мягко говоря, далеки от приемлемого уровня: отставание доходов государственного бюджета от плана составляет 892,4 млрд тенге, или 21,7%. На местном уровне недобор составляет 13,2%, на республиканском – 24,1%.
Нацфонд или девальвация?
Относительно быстро увеличить доходную часть можно двумя способами.
Первый из них – это увеличение трансфертов. Даже выполнение планового показателя покроет дефицит бюджета вдвое. Благо,
резерв есть: за 4 месяца 2017 года в Нацфонд поступило 2,3 трлн тенге
– это почти три четверти от общего объема поступлений в госбюджет.
Второй вариант – это девальвация.
Ослабление нацвалюты по отношению к доллару даст большую теньговую прибыль от продажи нефти (а также металлов) за рубеж. Это позволит транзитом через тот же Нацфонд покрыть дефицит.
Сейчас в бюджете заложена среднегодовая цена на нефть 50 долларов за баррель при стоимости американской валюты в 330 тенге. Фактически же цена на мировом рынке по состоянию на начало мая составляет примерно 50,5 долларов, а курс – около 315 тенге. Таким образом, сейчас каждая бочка стоит около 15,9-16 тыс. тенге вместо запланированных 16,5 тысяч.
Это само по себе намекает на грядущие корректировки курса тенге, а дефицит бюджета лишь усиливает вероятность
Однако стоит отметить, что возможен вариант с простой ошибкой планирования, а потому столь мощный дефицит имеет место быть конкретно здесь и сейчас. Не исключено, что неделю назад картина была совершенно иной. По крайней мере, по итогам января-февраля поступления в госбюджет были выше плана на 16,6%.
https://365info.kz/2017/05/byudzhet-namekaet-na-devalvatsiyu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 05.05.2017 в 09:51:05 # 601168