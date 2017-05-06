Как Китай стал Китаем

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danilov 06 Мая 2017 в 11:37:15
Кто-нибудь может поверить, что китайцы 5000 лет мотыгами обрабатывали рисовые поля, а потом за 20 лет всю страну застроили небоскрёбами и хайвеями?
Конечно это сделали не они. Точнее не совсем они. А дело было так. Все 70-е годы США подбивали клинья к Китаю. В 1971 году в Китай приезжал Киссинджер, в 1972 году в Китай приехал Никсон. В 1976 умер Мао, в 1979 году Дэн Сяопин съездил в США. Короче, контактов было много и мессидж американской стороны был простой: парни, давайте вместе делать бизнес. Где-то в 1978 году они договорились. Договоренность была следующая: китайцы создают 5 особых экономических зон, американцы туда ставят свою администрацию, строят там порты, всю инфраструктуру и промышленные предприятия. Администрации этих экономических зон полностью осуществляли все госфункции на территории ОЭЗов: собирали налоги, таможенные сборы, выделяли землю под застройку и т.д. Пекин не вмешивался. Договорились что Пекин получает таможенные сборы и не влезает в дела ОЭЗов. Т.е. фактически американцы получили 5 концессий, только предметом эксплуатации была не нефть, а дешевая китайская рабочая сила.
Американцы привезли своих архитекторов, инженеров, строителей. Также как в 20-х они привезли в СССР своих специалистов, когда строили нам меткомы и некоторые промышленные предприятия.
В 1984 году опыт был признан успешным и китайцы создали еще 14 особых экономических зон. В 1992 году этих зон стало 100: 53 промышленнные, 15 торговых и 32 экономические. Но смысл везде был один: американцы делают, китайцы не лезут. Смысл идеи состоял в том чтобы производить ширпортеб и ввозить его в США. Инвестиции отбивались за 1 год.
Потом характер взаимоотношений начал усложняться. Китайцы смотрели как работают американцы и стали потихоньку повторять. Сначала насоздавали госкомпаний, которые производили самый примитивный ширпотреб (майки, сковородки и т.д.) и стали сбывать этот ширпотреб американским импортерам. Это было выгодно обеим сторонам, потому что для американцев создавать производство в Китае это только головная боль, проще покупать готовое. Потом у китайцев появились свои предприниматели, которые стали создавать производства без участия американцев. Сначала в ОЭЗах, потом и в других местах. Понятно что в ОЭЗах зарплата быстро росла и дешевле было размещать производство не в портовых городах (которые к 1992 году все стали ОЭЗами), а в глубине страны.
Потом муниципалитеты по всей стране научились предоставлять землю под коммерческую застройку также как предоставляли землю под коммерческую застройку ОЭЗы. Потом китайцы научились производить более сложные вещи, нежели майки и флажки. Начали производить утюги, сантехнику, одежду, телевизоры и прочее. Китайцы оказались умными людьми. Они посмотрели как работают американцы и стали делать также. Понятно, что всё это случилось не за один день. Прошло уже 39 лет с момента создания первых 5 ОЭЗов.
Потом американцы создали китайский ЦБ и показали китайцам как он должен работать, Шанхайскую биржу, Комиссию по ценным бумагам и первые коммерческие банки. Понятно, что китайцы понятия не имели как работает коммерческий банк и тем более ЦБ. Им нужно было показать. Занимались этим какие-то американские олигархи. Естественно, это всё не было актом благотворительности. Олигархи за это получили какие-то торговые преференции, беднее они точно не стали.
Скорее всего, те же самые американские олигархи ставили китайцам систему регистрации прав на недвижимость, налоговое и таможенное администрирование.
Само собой, всё это экономическое чудо стало возможно только благодаря тому, что американский Конгресс разрешил ввоз китайских товаров в США. К примеру, если российский производитель решит что-то продавать в США или Европу, он просто не сможет сертифицировать свою продукцию. Также не сможет сертифицировать свою продукцию туркменский или монгольский производитель. Потому что никакой свободы торговли в мире не существует. И если бы Конгресс не разрешил продавать в США произведенные в Китае товары, то Китай был бы сегодня такой же развитой страной как Монголия или Бирма. Но как мы хорошо знаем Конгресс в США это просто 400 говорящих жоп, которые голосуют так как им скажет местная олигархия. Торговля с Китаем была сверхприбыльна и о последствиях тогда никто не думал.
Американцам нужно было вовремя прочухать что если вся промка из США уедет в Китай то ничего хорошего из этого не получится и что нужно ограничить импорт из Китая. Но к 90-м годам у американцев окончательно атрофировался мозг. Все президенты США, начиная с Билла Клинтона, были бессмысленными марионетками, которые если и понимали что происходит, то изменить ничего не могли. Трамп вроде проявляет признаки самостоятельности, но не факт что что-то сможет изменить. Да и поздно уже.
Так Китай стал первой экономикой мира и сейчас строит космические корабли. А с промышленностью в США произошло вот что.
Это доля занятых в промке к общему количеству занятых в США. Эта доля упала с 30% до 9%. Поэтому умер Детройт, Питтсбург, Цинцинатти и прочий Ржавый пояс.
Я помню как-то добирался из какого-то спального района Филадельфии в центр. Мне нужно было на вокзал. Это был сюр. Я шёл 3 часа. За эти 3 часа я не видел ни одного такси, ни одного автобуса, ни одного кафе, ни одного отделения банка, ни одного Макдональдса, только картонные двухэтажные жилые дома и брошенные промышленные предприятия. Как там люди живут вообще не понятно. Скорее всего 90% населения уехало, когда остановилась промка.
P.S. Всё написанное не означает что китайцы не имеют никакого отношения к китайскому экономическому чуду. Безусловно имеют. Китайцы оказались талантливыми людьми, а талантливое население это необходимое условие успеха страны.
http://monetary-policy.livejournal.com/52008.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 06.05.2017 в 11:38:44 # 601468
https://aftershock.news/?q=node/517332
Цитата: jumanjiqz от 06.05.2017 14:26:01
Вот,за 10 лет преобразовалась, без всяких там договоренностей, правда в кредиты.
Вот,за 10 лет преобразовалась, без всяких там договоренностей, правда в кредиты.
110 лет разницы. Если не больше.
люди пашут за миску риса в день ?
все эти небоскребы - в городах на побережье.