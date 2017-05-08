Обучение в элитных школах Алматы стоит дороже, чем в зарубежных университетах

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Гость 08 Мая 2017 в 09:38:43
Фото: nur.kz
К примеру, 1 класс в школе «Haileybury Almaty» стоит 5 778 545 тенге. А обучение в старших классах стоит на порядок больше - 8 819 123 тенге, или 2300 долларов в месяц.
Следующее элитное учебное заведение - международная школа "Мирас". Там же функционирует детский сад "Мирас".
Учеба с 1 по 5 класс обойдется в 3 500 000 тенге, а стоимость обучения в старших классах - 5 089 000 тенге.
Чтобы ребенок посещал детский сад, нужно оплатить 2 191 000 тенге. Для иностранцев же стоимость еще выше - 14 900 долларов.
Фото: nur.kz
В то же время, на сайте АО "Центр международных программ", отправляющего студентов по программе "Болашак", стоимость обучения в зарубежных университетах на порядок ниже.
К примеру, стипендиату на получение степени магистра выделяются средства, покрывающие все расходы.
Магистратура в Китае стоит 1 640 000 тенге, в России - 1 642 000 тенге, в Канаде 5 716 000 тенге, в Великобритании - 8 500 000, в США - 16 471 000 тенге.
https://www.nur.kz/1485629-obuchenie-v-elitnykh-shkolakh-almaty-stoi.html
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