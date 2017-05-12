Минздрав уравняет цены на лекарства по всей стране

Мы смотрели международный опыт и собственный опыт единого дистрибьютора. Мы можем сохранить доступность этих препаратов при гораздо меньшей наценке на лекарственные препараты, поскольку именно часть логистических услуг будет на себя брать единый дистрибьютор, доставляя эти препараты до аптек

Также, чтобы снизить расходы населения на медицинские услуги, в ведомстве Елжана Биртанова хотят позволить частным клиникам получать в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи компенсацию от государства.