Минздрав уравняет цены на лекарства по всей стране

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Гость 12 Мая 2017 в 09:45:04
Министерство здравоохранения решило ввести предельные цены на лекарства. Об этом в четверг, 11 мая, на брифинге рассказал его глава Елжан БИРТАНОВ.
Делается это для того, чтобы снизить личные затраты граждан на медицинскую помощь.
- Сегодня, по данным международных экспертов и национальных счетов здравоохранения, от всех денег, которые направляются на здравоохранение, порядка 40% - личные затраты граждан. Это очень высокий уровень, - сказал министр здравоохранения.
Предельные цены, по словам Елжана Биртанова, будут введены ориентировочно уже в 2018 году, что позволит Минздраву урегулировать деятельность частных аптек.
- Цены будут одинаковыми на всей территории Казахстана, - пообещал он.
Как он отметил, при ценообразовании чиновники будут исходить из оптовой стоимости лекарств, задекларированной поставщиками на казахстанской территории.
Обещает министр и сверку с прайсами других стран.
- Мы будем смотреть цены на этот же препарат как минимум в девяти странах, в том числе в странах ближнего и дальнего зарубежья. Это позволит нам видеть справедливую цену на препарат в тех или иных странах, - уточнил он.
Минздрав планирует вмешаться и в логистику. По словам главы ведомства, наценка за доставку лекарств доходит до 25%.
- Это очень высокая наценка. Мы смотрели международный опыт и собственный опыт единого дистрибьютора. Мы можем сохранить доступность этих препаратов при гораздо меньшей наценке на лекарственные препараты, поскольку именно часть логистических услуг будет на себя брать единый дистрибьютор, доставляя эти препараты до аптек, - сообщил он.
птеки же будут заниматься лишь реализацией лекарств, их выдачей и учетом.
В то же время Елжан Биртанов заверил, что об интересах бизнесменов Министерство здравоохранения не забывает.
И все цены будут согласовываться с комиссией, в которую войдут представители фармацевтического сектора и общественности.
Когда подобную схему пытались обкатывать в стационарах, отметил министр, появились прецеденты по увеличению стоимости лекарств.
- В течение этого года цена по семи препаратам пересмотрена в сторону увеличения, - привел он пример. - Поэтому, конечно, интересы бизнеса будут учитываться.
Также, чтобы снизить расходы населения на медицинские услуги, в ведомстве Елжана Биртанова хотят позволить частным клиникам получать в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи компенсацию от государства.
Кроме того, предприниматели смогут привлекать клиентов в рамках системы обязательного медстрахования.
http://www.ratel.kz/raw/minzdrav_uravnjaet_tseny_na_lekarst va_po_vsej_strane
Комментарии, по рейтингу, по дате
Мы смотрели международный опыт и собственный опыт единого дистрибьютора. Мы можем сохранить доступность этих препаратов при гораздо меньшей наценке на лекарственные препараты, поскольку именно часть логистических услуг будет на себя брать единый дистрибьютор, доставляя эти препараты до аптек
Quote:
Также, чтобы снизить расходы населения на медицинские услуги, в ведомстве Елжана Биртанова хотят позволить частным клиникам получать в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи компенсацию от государства.
Может это очередное лоббирование...