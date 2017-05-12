Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Приватизация в Казахстане.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Мая 2017 в 09:19:42


Комментарии, по рейтингу, по дате
  Makintosh 12.05.2017 в 10:11:10   # 602699
Согласен со Стариковым на все 100%. За реальную "курицу,несущую золотые яйца" мы получим денюжку, на которые купим виртуальные американские акции,часть дивидендов которых будет уходить на выплату ничего не делающим фондам управления, созданных для того, чтобы приглядывать за этим делом и остальными деньгами уже латать дыры в бюджете.
А может сразу проданными деньгами будут латать бюджетные дыры.
В любом случае будем в проигрыше. И всё это из-за неэффективной работы правительства.
поощрить | покарать
  Makintosh 12.05.2017 в 10:13:40   # 602701
Админу спасибо за подборку материалов на животрепещущую тему!
поощрить | покарать
  NBE 12.05.2017 в 10:39:29   # 602714
Это новость должна быть самая важная и обсуждаемая. Эти изменения коснуться нас всех и очень сильно. Но тишина, новость где то на задворках, пойду учить английский или китайский, раб должен знать язык своего господина(((
поощрить | покарать
  Aboka 12.05.2017 в 10:40:43   # 602717
В голове не укладывается, так как есть ведущие спецы которые все это хорошо знают и про курицу и про золотые яйца, и скорее даже дело не в банальной прихватизации, возможно идёт подготовка перед грядущими большими переменами.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь