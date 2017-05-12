Приватизация в Казахстане.
danilov 12 Мая 2017 в 09:19:42
Согласен со Стариковым на все 100%. За реальную "курицу,несущую золотые яйца" мы получим денюжку, на которые купим виртуальные американские акции,часть дивидендов которых будет уходить на выплату ничего не делающим фондам управления, созданных для того, чтобы приглядывать за этим делом и остальными деньгами уже латать дыры в бюджете.
А может сразу проданными деньгами будут латать бюджетные дыры.
В любом случае будем в проигрыше. И всё это из-за неэффективной работы правительства.
Админу спасибо за подборку материалов на животрепещущую тему!
Это новость должна быть самая важная и обсуждаемая. Эти изменения коснуться нас всех и очень сильно. Но тишина, новость где то на задворках, пойду учить английский или китайский, раб должен знать язык своего господина(((
В голове не укладывается, так как есть ведущие спецы которые все это хорошо знают и про курицу и про золотые яйца, и скорее даже дело не в банальной прихватизации, возможно идёт подготовка перед грядущими большими переменами.