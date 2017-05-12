Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
В ФРГ обанкротился производитель солнечных панелей
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Мая 2017 в 10:08:51
Москва, 11 мая - "Вести.Экономика". Крупнейший в Германии производитель солнечных батарей Solarworld AG намерен подать заявление о банкротстве, заявил глава компании Франк Азбек и добавил, что не видит другого выхода при таком падении цен на продукцию компании.

Компанию Solarworld нельзя спасти в нынешнем виде, у нее много долгов, и она должна официально объявить о банкротстве, сообщает Deutsche Welle. Убыток компании в 2016 г. достиг 92 млн евро. Потери возникли после снижения цен на солнечные панели. Свою роль сыграл переизбыток на мировом рынке из-за поставок дешевых панелей из Китая и других стран.

Однако в начале года руководство Solarworld высказывало надежду на то, что показатели работы можно улучшить благодаря масштабной программе сокращения расходов, речь шла и об увольнении 400 сотрудников. В апреле представители компании заявили, что она сможет выйти в прибыль к 2019 г. Solarworld уже стояла на грани банкротства в 2013 г., но тогда его удалось избежать.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Makintosh 12.05.2017 в 10:22:38   # 602702
А у нас типа такого, открывавшегося с помпой пару лет назад тоже закрылся из-за дороговизны и еще старой технологии производства.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь