В ФРГ обанкротился производитель солнечных панелей

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danilov 12 Мая 2017 в 10:08:51
Компанию Solarworld нельзя спасти в нынешнем виде, у нее много долгов, и она должна официально объявить о банкротстве, сообщает Deutsche Welle. Убыток компании в 2016 г. достиг 92 млн евро. Потери возникли после снижения цен на солнечные панели. Свою роль сыграл переизбыток на мировом рынке из-за поставок дешевых панелей из Китая и других стран.
Однако в начале года руководство Solarworld высказывало надежду на то, что показатели работы можно улучшить благодаря масштабной программе сокращения расходов, речь шла и об увольнении 400 сотрудников. В апреле представители компании заявили, что она сможет выйти в прибыль к 2019 г. Solarworld уже стояла на грани банкротства в 2013 г., но тогда его удалось избежать.